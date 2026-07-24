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YKS'de Birinci Çıkaran Okullar Belli Oldu: Eğitim Uzmanları Sonuçları Yorumladı

YKS'de Birinci Çıkaran Okullar Belli Oldu: Eğitim Uzmanları Sonuçları Yorumladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 09:16
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Üniversiteye geçiş sınavları 20-21 Haziran'da düzenlendi. Sonuçların da belli olmasının ardından Türkiye'de birinci olan öğrenciler belli oldu. Bu sene YKS'ye 2 milyon 255 bin öğrenci girdi, 13 kişi ise birinciliği paylaştı. Beş kişi TYT'de, üç kişi AYT'de ve beş kişi YDT'de birinci oldu. 

Peki eğitim uzmanları birincileri ve genel YKS başarısını nasıl yorumluyor? BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk, kaleme aldığı yazısında farklı uzmanların görüşlerine yer veriyor.

Kaynak: BBC Türkçe / Fundanur Öztürk

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YKS'ye giren 2 milyon 255 bin öğrenci arasında, 13 tane birinci çıktı.

YKS'ye giren 2 milyon 255 bin öğrenci arasında, 13 tane birinci çıktı.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hem birinciler, hem de sonuncular belli oldu. YKS'de 13 tane birinci çıkarken yüksek puan dilimindeki adayların sayısı da artış gösterdi. Öte yandan, 67 bin 87 aday da TYT puanının hesaplanacağı kadar net çıkaramadı, yani sıfır çekti. Matematik ve fen testlerinde de ortalama doğru yanıt sayısının düşük olduğu gözlemlendi. 

İller bazında başarı sıralaması, henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Birinci çıkaran okullara ve illere baktığımızda ise İstanbul göze çarpıyor. 

TYT'de beş birincinin üçü; sayısal birincisi, sözel birincisi, eşit ağırlık birincisi ve İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça birincileri İstanbul'dan çıktı.

Eskişehir, Denizli ve Şanlıurfa'dan da birer tane YKS birincisi çıktı.

Bu sene özel okullarda birinci çıkmadı.

Bu sene özel okullarda birinci çıkmadı.

YKS sonuçlarında en dikkat çeken detaylardan biri de özel okullardan hiç Türkiye birincisi çıkmaması ve devlet okullarının öne çıkmasıydı. 

ÖSYM’nin açıkladığı sonuçlara göre Kabataş Erkek Lisesi 3, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 2 öğrencisiyle sınavın en fazla birincilik elde eden okulları arasında yer aldı.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk, YKS'deki başarı durumlarını eğitim uzmanlarıyla değerlendirdi.

Öztürk'e konuşan eğitim uzmanı Salim Ünsal, bunun tek başına okul başarısını değerlendirmek için yeterli olmadığını belirtti: 'YKS'de birinci sayısı toplam 13 ve bu 11 kişi arasında paylaşılmış. Dolayısıyla yüzlerce birincinin çıktığı sınavlarla kıyaslamak doğru değil' 

Devlet okullarındaki başarılı öğrencilerin de yoğun biçimde özel ders ve kurs desteği aldığını belirten Ünsal; öğrencilerin yaptığı dereceleri, sadece okul başarısı ile değerlendirmemek gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan BBC Türkçe'ye konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk ise Türkiye'de özel okullarda okuyan öğrencilerin genellikle yurtdışındaki üniversiteleri tercih ettiğini söylüyor. Türkiye'deki en prestijli 10 özel okulun yaklaşık yüzde 65-70'inin yurt dışına gittiği söyleniyor.

Yüksek puan alan adayların sayısı arttı fakat bu genel başarı anlamına gelmiyor.

Yüksek puan alan adayların sayısı arttı fakat bu genel başarı anlamına gelmiyor.

Bu yıl aday sayısı azalmasına rağmen yüksek puan alanların sayısı bütün puan türlerinde arttı. 

BBC Türkçe'ye konuşan Eğitim Reformu Girişimi'nden Özgenur Korlu'ya göre yüksek puanlı aday sayısındaki artış, genel başarı artışı anlamına gelmeyebilir.

Özgenur Korlu, bu durumun doğrudan öğrencilerin daha başarılı olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söylüyor.

Öte yandan TYT'de türkçe doğru ortalamasının 20, matematikte yaklaşık 7, fende ise 4 doğru civarında kalmasını değerlendiren Salim Ünsal, sonuçların sürpriz olmadığını söylüyor:

'YKS çok geniş katılımlı bir sınav. Başarı düzeyi çok yüksek öğrenciler de çok düşük öğrenciler de aynı sınava giriyor. Son yıllarda bu ortalamalarda büyük dalgalanmalar yaşanmıyor.

'Sözel derslerde nispeten daha başarılıyız. Sayısal derslerde ise her yıl genel olarak başarısızlık yaşıyoruz.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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