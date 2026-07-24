YKS'de Birinci Çıkaran Okullar Belli Oldu: Eğitim Uzmanları Sonuçları Yorumladı
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Üniversiteye geçiş sınavları 20-21 Haziran'da düzenlendi. Sonuçların da belli olmasının ardından Türkiye'de birinci olan öğrenciler belli oldu. Bu sene YKS'ye 2 milyon 255 bin öğrenci girdi, 13 kişi ise birinciliği paylaştı. Beş kişi TYT'de, üç kişi AYT'de ve beş kişi YDT'de birinci oldu.
Peki eğitim uzmanları birincileri ve genel YKS başarısını nasıl yorumluyor? BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk, kaleme aldığı yazısında farklı uzmanların görüşlerine yer veriyor.
Kaynak: BBC Türkçe / Fundanur Öztürk
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YKS'ye giren 2 milyon 255 bin öğrenci arasında, 13 tane birinci çıktı.
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Bu sene özel okullarda birinci çıkmadı.
Yüksek puan alan adayların sayısı arttı fakat bu genel başarı anlamına gelmiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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