YKS'de Birinci Çıkaran Okullar Belli Oldu: Eğitim Uzmanları Sonuçları Yorumladı

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hem birinciler, hem de sonuncular belli oldu. YKS'de 13 tane birinci çıkarken yüksek puan dilimindeki adayların sayısı da artış gösterdi. Öte yandan, 67 bin 87 aday da TYT puanının hesaplanacağı kadar net çıkaramadı, yani sıfır çekti. Matematik ve fen testlerinde de ortalama doğru yanıt sayısının düşük olduğu gözlemlendi.

İller bazında başarı sıralaması, henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Birinci çıkaran okullara ve illere baktığımızda ise İstanbul göze çarpıyor.

TYT'de beş birincinin üçü; sayısal birincisi, sözel birincisi, eşit ağırlık birincisi ve İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça birincileri İstanbul'dan çıktı.

Eskişehir, Denizli ve Şanlıurfa'dan da birer tane YKS birincisi çıktı.