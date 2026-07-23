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YKS Birincisinden Üniversite Sınavına Gireceklere Altın Değerinde Tavsiye

YKS Birincisinden Üniversite Sınavına Gireceklere Altın Değerinde Tavsiye

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 09:15
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla, birinciler de belli oldu. Türkiye genelinde 13 kişinin birinci olduğu öğrenildi. Birinciler arasında yer alan TYT ve YDT Türkiye birincisi Doğa Erdemir, üniversite sınavına gireceklere tavsiyelerde bulundu. Erdemir, sosyal hayattan kopmanın yanlış olduğunu ve düzenli çalışmanın önemli olduğunu anlattı. 

YKS birincisinden ayrıca 'ALES, KPSS ve DGS Türkçe sorularını çözün' tavsiyesi geldi.

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TYT ve YDT İngilizce Türkiye birincisi Doğa Erdemir, üniversite sınavına nasıl hazırlandığını anlattı.

TYT ve YDT İngilizce Türkiye birincisi Doğa Erdemir, üniversite sınavına nasıl hazırlandığını anlattı.

18 yaşındaki Erdemir, sınava hazırlık sürecinde sosyal izolasyon yapmadığını ve bunu doğru bulmadığını söyledi. Sosyal hayatından geri kalmadığını söyleyen Doğa Erdemir, elde etmiş olduğu başarıyı 'düzenli olarak çalışmaya' borçlu olduğunu söyledi. Özellikle lise 1 ve lise 2. sınıftaki bilgi birikiminin önemli olduğunu belirten başarılı genç, 'Biz insanız ve psikolojimiz çok önemli bir faktör. O yüzden genel olarak düzenli çalıştığımı söyleyebilirim' dedi.

'Benim bu akademik sürecim 9-10'da da vardı. 9'uncu ve 10'uncu sınıfta da asla dersleri hafife almadım. Zaten mezun olduğum Kadıköy Anadolu Lisesi'ni de okul birincisi olarak bitirdim.'

Bir Türkçe yanlışıyla, TYT'de birinci oldu.

Bir Türkçe yanlışıyla, TYT'de birinci oldu.

Erdemir, TYT Türkçe'de bir yanlışı olduğu için birinci olmayacağını düşünüyordu ancak TYT birincilerinden biri olmayı başardı. YDT'de ise Türkiye birincisi olan Erdemir, İngilizce sınavına nasıl hazırlandığını anlattı.

'İlkokuldan beri hep İngilizce kurslarına gittiğimi hatırlıyorum. Ortaokul 5. sınıftayken de pilot okula gitmiştim, orada 20 saat falan İngilizce dersimiz vardı. Sonra lisede de zaten Kadıköy Anadolu'ya gittim. Hazırlık senesinde İngilizcemi daha da geliştirdim. Liseye gitmeden önce de iyiydi ama lise sayesinde çok gelişti. Açıkçası YDT'ye girmeden önce sadece bir yılın YDT'sini çözüp denemiştim. Onda da iyi yapabilince dedim 'Belki ilk 100 gelir, burs alırım' diye düşündüm.'

Düzenli çalışmanın öneminden sık sık bahseden Erdemir, hayalinde üniversitenin ise Koç Tıp olduğunu söylüyor.

Peki üniversite sınavına gireceklere nasıl bir tavsiyesi var?

Peki üniversite sınavına gireceklere nasıl bir tavsiyesi var?

Erdemir, özellikle TYT Türkçe'nin belirleyici ve zorlayıcı olduğunu belirterek, sınava girecek öğrencilere Türkçe hazırlığı için ÖSYM'nin hazırladığı diğer sınavları da çözmelerini tavsiye ediyor.

'Benim AYT'den bir yanlışım var biyolojiden. Ona rağmen AYT'de 12. olmamın en büyük nedeni TYT'de insanlar Türkçe'de zorlandı ya da sosyalde zorlandı; genel olarak benim Türkçe'ye verdiğim özel bir önemden kaynaklanıyor. Ben sadece TYT çıkmış sorularının değil aynı zamanda ALES, KPSS, ön lisans soruları ve DGS'nin kesinlikle Türkçe kısımlarının çözülmesini tavsiye ediyorum. Hatta bir defa da yetmeyebilir; bence bir birden fazla kez çözün, ben öyle yaptım. Bir 11. sınıfta çözdüm bir de 12. sınıfta çözdüm, bence çok katkısı oldu. Yapamadıklarınızı da hocalarınıza sorun. Oradaki sorular gerçekten TYT'den bile zordu bence ama ÖSYM'nin de stiliyle aynı şekilde; o yüzden çok faydası olur.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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