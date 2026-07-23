YKS Birincisinden Üniversite Sınavına Gireceklere Altın Değerinde Tavsiye

Erdemir, TYT Türkçe'de bir yanlışı olduğu için birinci olmayacağını düşünüyordu ancak TYT birincilerinden biri olmayı başardı. YDT'de ise Türkiye birincisi olan Erdemir, İngilizce sınavına nasıl hazırlandığını anlattı.

'İlkokuldan beri hep İngilizce kurslarına gittiğimi hatırlıyorum. Ortaokul 5. sınıftayken de pilot okula gitmiştim, orada 20 saat falan İngilizce dersimiz vardı. Sonra lisede de zaten Kadıköy Anadolu'ya gittim. Hazırlık senesinde İngilizcemi daha da geliştirdim. Liseye gitmeden önce de iyiydi ama lise sayesinde çok gelişti. Açıkçası YDT'ye girmeden önce sadece bir yılın YDT'sini çözüp denemiştim. Onda da iyi yapabilince dedim 'Belki ilk 100 gelir, burs alırım' diye düşündüm.'

Düzenli çalışmanın öneminden sık sık bahseden Erdemir, hayalinde üniversitenin ise Koç Tıp olduğunu söylüyor.