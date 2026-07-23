YKS Birincisinden Üniversite Sınavına Gireceklere Altın Değerinde Tavsiye
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla, birinciler de belli oldu. Türkiye genelinde 13 kişinin birinci olduğu öğrenildi. Birinciler arasında yer alan TYT ve YDT Türkiye birincisi Doğa Erdemir, üniversite sınavına gireceklere tavsiyelerde bulundu. Erdemir, sosyal hayattan kopmanın yanlış olduğunu ve düzenli çalışmanın önemli olduğunu anlattı.
YKS birincisinden ayrıca 'ALES, KPSS ve DGS Türkçe sorularını çözün' tavsiyesi geldi.
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TYT ve YDT İngilizce Türkiye birincisi Doğa Erdemir, üniversite sınavına nasıl hazırlandığını anlattı.
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Bir Türkçe yanlışıyla, TYT'de birinci oldu.
Peki üniversite sınavına gireceklere nasıl bir tavsiyesi var?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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