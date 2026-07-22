Birinci Tıp Değil: Kazancın En Yüksek Olduğu Üniversite Bölümleri Belli Oldu

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler tercih ekranlarına çevrildi. Uzmanlar, üniversite adaylarının tercih yaparken sadece puanlara değil, yeteneklere ve seçilen mesleklerin geleceklerine göre de karar vermesi gerektiğini belirtiyor. Ülkemizde en çok kazancı sağlayan üniversite bölümünün ise tıp olduğu düşünülüyor.

Fakat TÜİK'in 2025 yılında yayımladığı 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ne göre, ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü tıp değil. Tıp, listenin 4. sırasında yer alıyor.

Peki en yüksek kazanç sağlayan üniversite bölümleri hangileri?

Kaynak: TÜİK