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Birinci Tıp Değil: Kazancın En Yüksek Olduğu Üniversite Bölümleri Belli Oldu

Birinci Tıp Değil: Kazancın En Yüksek Olduğu Üniversite Bölümleri Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 08:57
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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler tercih ekranlarına çevrildi. Uzmanlar, üniversite adaylarının tercih yaparken sadece puanlara değil, yeteneklere ve seçilen mesleklerin geleceklerine göre de karar vermesi gerektiğini belirtiyor. Ülkemizde en çok kazancı sağlayan üniversite bölümünün ise tıp olduğu düşünülüyor.

Fakat TÜİK'in 2025 yılında yayımladığı 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ne göre, ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü tıp değil. Tıp, listenin 4. sırasında yer alıyor.

Peki en yüksek kazanç sağlayan üniversite bölümleri hangileri?

Kaynak: TÜİK

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Üniversiteye geçiş döneminde stresli dönem başlıyor.

Üniversiteye geçiş döneminde stresli dönem başlıyor.

Binlerce öğrenci, YKS'de ter dökerek yerleşmek istediği bölüm ve üniversite için mücadele etti. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla tercihlerin ne zaman başlayacağı belli oldu. Tercih dönemi başlamadan önce, öğrencilerin hem kendi yeteneklerine hem de seçecekleri mesleğin geleceğine göre bir karar vermeleri gerekiyor. Uzmanlar, yalnızca puanlara bakarak yapılan tercihlerin ileride daha büyük sıkıntılara yol açabileceğini belirtiyor.

Öğrencilerin ve velilerin başvurabileceği bilgiler ise TÜİK tarafından yayınlandı. TÜİK, 2025 yılında 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri' raporunu yayınlamış ve en çok istihdamın olduğu meslek gruplarını, en çok kazandıran meslek gruplarını açıklamıştı. 

TÜİK'e göre en yüksek istihdam oranına shaip bölüm, tıp olmuştu.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü ise tıp değil, pilotaj.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü ise tıp değil, pilotaj.

TÜİK'in 2024 verilerinden elde ettiği sonuca göre, ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj. 

Pilotaj, sayısal sonuçla alan bir bölümdür ve ülkemizde farklı üniversitelerde bu eğitimi almak mümkündür. Genellikle vakıf üniversitelerinde olan pilotaj bölümünü tam burslu okuma imkanı vardır.  

Öte yandan, ön lisans bölümlerinde ortalama kazancın en yüksek olduğu bölüm ise polis meslek eğitimidir. Ardından uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım bölümleri gelir.

En çok kazanç sağlayan 15 lisans bölümü ise aşağıdaki gibidir:

En çok kazanç sağlayan 15 lisans bölümü ise aşağıdaki gibidir:

  • Pilotaj

  • Matematik mühendisliği

  • Uzay mühendisliği

  • Tıp

  • Uçak mühendisliği

  • Kontrol ve otomasyon mühendisliği

  • Havacılık elektrik ve elektroniği

  • Havacılık ve uzay mühendisliği

  • Uçak bakım ve onarım

  • Elektronik ve haberleşme mühendisliği

  • Gemi makineleri işletme mühendisliği

  • Elektronik mühendisliği

  • İşletme mühendisliği

  • Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği

  • Petrol ve doğalgaz mühendisliği

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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