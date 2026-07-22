Birinci Tıp Değil: Kazancın En Yüksek Olduğu Üniversite Bölümleri Belli Oldu
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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler tercih ekranlarına çevrildi. Uzmanlar, üniversite adaylarının tercih yaparken sadece puanlara değil, yeteneklere ve seçilen mesleklerin geleceklerine göre de karar vermesi gerektiğini belirtiyor. Ülkemizde en çok kazancı sağlayan üniversite bölümünün ise tıp olduğu düşünülüyor.
Fakat TÜİK'in 2025 yılında yayımladığı 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ne göre, ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü tıp değil. Tıp, listenin 4. sırasında yer alıyor.
Peki en yüksek kazanç sağlayan üniversite bölümleri hangileri?
Kaynak: TÜİK
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Üniversiteye geçiş döneminde stresli dönem başlıyor.
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Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü ise tıp değil, pilotaj.
En çok kazanç sağlayan 15 lisans bölümü ise aşağıdaki gibidir:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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