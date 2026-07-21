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Yaşam
11 Yaşındaki Sidar Cem Kılagöz Peş Peşe Dünya Dereceleriyle Gururlandırdı

11 Yaşındaki Sidar Cem Kılagöz Peş Peşe Dünya Dereceleriyle Gururlandırdı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 14:15
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Geçtiğimiz yıl Barcelona'da dünya birincisi olan 11 yaşındaki Sidar Cem Kılagöz, bu yıl düzenlenen uluslararası olimpiyatlarda da başarılarına yenilerini ekledi. Roma'da dünya birinciliği ve dünya ikinciliği elde ettikten sonra Singapur'daki SIMOC Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. 

İşte detaylar.

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Roma'da iki büyük derece birden

Roma'da iki büyük derece birden

Temmuz ayının ilk haftasında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve 54 ülkenin katıldığı 6. Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda yarışan Sidar Cem Kılagöz, 5. sınıflar kategorisinde matematik alanında dünya birincisi oldu. 

Genç öğrencimiz aynı organizasyonda STEM Bilim Olimpiyatları'nda ise dünya ikinciliğini elde ederek ülkemize iki önemli dereceyle döndü.

Türk Dahiden Singapur'da tarihi başarı!

Türk Dahiden Singapur'da tarihi başarı!

Roma'daki başarısının ardından bu kez Singapur'da düzenlenen SIMOC (Singapore International Math Olympiad Challenge) Matematik Olimpiyatları'na katılan Sidar Cem Kılagöz, 40 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin mücadele ettiği organizasyonda altın madalya kazandı.

5. sınıflar kategorisinde dünya üçüncüsü olan Sidar'ın, bu kategoride bu başarıya ulaşan ilk Türk öğrenci olarak hepimizi gururlandırdı.

İşte, anne Seda İnce Kılagöz ve baba Metin Kılagöz'ün gururlu paylaşımı:

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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