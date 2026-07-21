11 Yaşındaki Sidar Cem Kılagöz Peş Peşe Dünya Dereceleriyle Gururlandırdı

Roma'daki başarısının ardından bu kez Singapur'da düzenlenen SIMOC (Singapore International Math Olympiad Challenge) Matematik Olimpiyatları'na katılan Sidar Cem Kılagöz, 40 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin mücadele ettiği organizasyonda altın madalya kazandı.

5. sınıflar kategorisinde dünya üçüncüsü olan Sidar'ın, bu kategoride bu başarıya ulaşan ilk Türk öğrenci olarak hepimizi gururlandırdı.