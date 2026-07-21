11 Yaşındaki Sidar Cem Kılagöz Peş Peşe Dünya Dereceleriyle Gururlandırdı
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Geçtiğimiz yıl Barcelona'da dünya birincisi olan 11 yaşındaki Sidar Cem Kılagöz, bu yıl düzenlenen uluslararası olimpiyatlarda da başarılarına yenilerini ekledi. Roma'da dünya birinciliği ve dünya ikinciliği elde ettikten sonra Singapur'daki SIMOC Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.
İşte detaylar.
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Roma'da iki büyük derece birden
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Türk Dahiden Singapur'da tarihi başarı!
İşte, anne Seda İnce Kılagöz ve baba Metin Kılagöz'ün gururlu paylaşımı:
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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