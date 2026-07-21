2026 YKS Tercih Kılavuzu Yayımlandı: Tercihler Ne Zaman Başlayacak, Nasıl Yapılacak?

Uzmanlar, tercih listesinin yalnızca puana göre değil, başarı sıralaması, ilgi alanı ve kariyer hedefleri dikkate alınarak hazırlanmasını öneriyor. Ayrıca bölümün bulunduğu şehir, eğitim dili, staj imkanları ve mezuniyet sonrası iş olanakları da değerlendirilmesi gereken kriterler arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı da yayımladığı tercih rehberinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak bilinçli tercih yapmalarını tavsiye ediyor.

YKS taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman güncellenecek?

2026 tercih döneminde adaylar, önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans olarak kullanabilecek. Ancak uzmanlar, her yıl kontenjan ve aday dağılımına bağlı olarak sıralamaların değişebileceğini belirtiyor. Bu nedenle tercih listesi hazırlanırken yalnızca puana değil, başarı sıralamasına göre hareket edilmesi öneriliyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM henüz 2026 YKS tercih sonuçları için kesin bir tarih açıklamadı. Tercih işlemlerinin 10 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak ve sonuçlar ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını AİS üzerinden öğrenebilecek.