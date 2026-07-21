2026 YKS Tercih Kılavuzu Yayımlandı: Tercihler Ne Zaman Başlayacak, Nasıl Yapılacak?
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2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın beklediği tercih süreci de resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile birlikte üniversite tercih tarihleri, kontenjanlar ve tercih işlemlerine ilişkin detaylar netleşti. Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu nereden indirilecek ve YKS tercihleri nasıl yapılacak? İşte adayların merak ettiği tüm soruların yanıtları…
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2026 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
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YKS tercihleri nasıl yapılır?
Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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