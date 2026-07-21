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2026 YKS Tercih Kılavuzu Yayımlandı: Tercihler Ne Zaman Başlayacak, Nasıl Yapılacak?

2026 YKS Tercih Kılavuzu Yayımlandı: Tercihler Ne Zaman Başlayacak, Nasıl Yapılacak?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 18:43
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2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın beklediği tercih süreci de resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile birlikte üniversite tercih tarihleri, kontenjanlar ve tercih işlemlerine ilişkin detaylar netleşti. Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu nereden indirilecek ve YKS tercihleri nasıl yapılacak? İşte adayların merak ettiği tüm soruların yanıtları…

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2026 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Evet. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy'un açıklamasıyla birlikte 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu erişime açıldı. Kılavuzda üniversitelerin ön lisans ve lisans programları, kontenjanlar, özel koşullar ve tercih sürecine ilişkin tüm bilgiler yer alıyor. 

2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS tercihleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini bu tarihler arasında tamamlayabilecek. Sürenin uzatılmaması ihtimaline karşı işlemlerin son güne bırakılmaması öneriliyor.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercih işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştiriliyor.

Tercih yapmak isteyen adayların izlemesi gereken adımlar şu şekilde:

  • ÖSYM AİS sistemine giriş yapın.

  • '2026-YKS Tercih İşlemleri' ekranını açın.

  • Tercih etmek istediğiniz programları başarı sıralamanıza göre listeleyin.

  • Tercih listenizi kontrol ettikten sonra onaylayın.

  • İşlemin başarıyla tamamlandığından emin olun ve tercih belgenizi kaydedin. 

YKS tercih kılavuzunda neler yer alıyor?

Tercih kılavuzu yalnızca kontenjan listesinden ibaret değil. Adayların karar verirken incelemesi gereken birçok önemli bilgi bulunuyor.

Kılavuzda yer alan başlıca bilgiler şunlar:

  • Devlet ve vakıf üniversitelerinin kontenjanları

  • Bölümlerin özel koşul ve açıklamaları

  • Başarı sıralaması şartı bulunan programlar

  • Burslu ve ücretli kontenjanlar

  • Ek yerleştirme ve kayıt sürecine ilişkin bilgiler

  • Öğretim türleri ve eğitim dili bilgileri

Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, tercih listesinin yalnızca puana göre değil, başarı sıralaması, ilgi alanı ve kariyer hedefleri dikkate alınarak hazırlanmasını öneriyor. Ayrıca bölümün bulunduğu şehir, eğitim dili, staj imkanları ve mezuniyet sonrası iş olanakları da değerlendirilmesi gereken kriterler arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı da yayımladığı tercih rehberinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak bilinçli tercih yapmalarını tavsiye ediyor. 

YKS taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman güncellenecek?

2026 tercih döneminde adaylar, önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans olarak kullanabilecek. Ancak uzmanlar, her yıl kontenjan ve aday dağılımına bağlı olarak sıralamaların değişebileceğini belirtiyor. Bu nedenle tercih listesi hazırlanırken yalnızca puana değil, başarı sıralamasına göre hareket edilmesi öneriliyor. 

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM henüz 2026 YKS tercih sonuçları için kesin bir tarih açıklamadı. Tercih işlemlerinin 10 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak ve sonuçlar ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını AİS üzerinden öğrenebilecek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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