Keskin Zekaya Sahip 4 Burç!
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Zeka yalnızca çok şey bilmekle değil; olayları hızlı okumak, ayrıntıları yakalamak ve kimsenin görmediği bağlantıları kurmakla da kendini gösteriyor. Astrolojiye göre dört burç, birbirinden farklı düşünme biçimlerine sahip olsa da keskin zihinleri sayesinde çevrelerinden kolayca ayrılıyor.
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İkizler burcu bilgiyi herkesten hızlı işliyor
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Başak burcu kimsenin görmediği ayrıntıları yakalıyor
Akrep burcu insanların söylemediklerini bile anlayabiliyor
Kova burcu herkesin baktığı yere farklı açıdan bakıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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