Keskin Zekaya Sahip 4 Burç!

Merkür tarafından yönetilen İkizler burcunun zihni neredeyse hiç durmadan çalışıyor. Bir konuşma devam ederken hem söylenenleri dinleyebiliyor hem karşısındaki kişinin ne anlatmak istediğini çözebiliyor hem de vereceği cevabı hazırlayabiliyor. Bilgiler arasında hızla bağlantı kurması, onu beklenmedik sorular karşısında oldukça güçlü hale getiriyor.

İkizler burcunun keskin zekası özellikle iletişim sırasında ortaya çıkıyor. Kelimeleri doğru yerde kullanmayı, tartışmanın yönünü değiştirmeyi ve karmaşık bir konuyu kısa sürede anlaşılır hale getirmeyi başarıyor. Meraklı yapısı sayesinde farklı alanlardan bilgi topladığı için konuştuğu kişiyi şaşırtacak örnekleri de kolayca bulabiliyor.

Zihninin bu kadar hızlı çalışması zaman zaman bir konuya uzun süre odaklanmasını zorlaştırabiliyor. Ancak gerçekten ilgisini çeken bir meseleyle karşılaştığında karşısındakinin düşünme hızına yetişmesi pek kolay olmuyor.