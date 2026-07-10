Kalbi En Temiz 4 Burç: Kimseye Kötülük Düşünmezler!

Balık burcu, astrolojinin en merhametli ve en yumuşak kalpli burçlarından biridir. Başkasının derdini kendi derdi gibi hissedebilir, sevdiği biri üzülünce bunu uzun süre içinde taşıyabilir. Bu yüzden çoğu zaman karşısındaki insanın ne yaşadığını anlamaya çalışır, hemen yargılamak yerine empati kurar.

Duygusal yapısı nedeniyle kolay kırılır ama çoğu zaman karşısındakini kırmamak için susmayı tercih eder. İçinde fırtınalar kopsa bile bunu belli etmemeye çalışabilir. Balık burcunun kalbi temizdir çünkü hayata çoğu zaman sevgiyle, iyi niyetle ve affetmeye hazır bir yerden bakar.