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Kalbi En Temiz 4 Burç: Kimseye Kötülük Düşünmezler!

Kalbi En Temiz 4 Burç: Kimseye Kötülük Düşünmezler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 22:25
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Astrolojide bazı burçlar sert görünse bile içten içe oldukça yumuşak, merhametli ve iyi niyetlidir. İnsanlara kolay kolay kötülük düşünmez, sevdiklerinin üzülmesine dayanamazlar. Hatta bazen bu fazla iyi niyetleri yüzünden en çok kendileri yorulur.

İşte astrolojiye göre kalbi en temiz 4 burç...

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Balık

Balık

Balık burcu, astrolojinin en merhametli ve en yumuşak kalpli burçlarından biridir. Başkasının derdini kendi derdi gibi hissedebilir, sevdiği biri üzülünce bunu uzun süre içinde taşıyabilir. Bu yüzden çoğu zaman karşısındaki insanın ne yaşadığını anlamaya çalışır, hemen yargılamak yerine empati kurar.

Duygusal yapısı nedeniyle kolay kırılır ama çoğu zaman karşısındakini kırmamak için susmayı tercih eder. İçinde fırtınalar kopsa bile bunu belli etmemeye çalışabilir. Balık burcunun kalbi temizdir çünkü hayata çoğu zaman sevgiyle, iyi niyetle ve affetmeye hazır bir yerden bakar.

Yengeç

Yengeç

Yengeç burcu için sevdiklerinin mutluluğu her şeyden önce gelir. Ailesine, arkadaşlarına ve değer verdiği insanlara karşı oldukça koruyucu, şefkatli ve sahiplenicidir. Birini gerçekten seviyorsa onun iyi olması için elinden geleni yapar, hatta bazen kendi ihtiyaçlarını bile ikinci plana atabilir.

Kırıldığında içine kapanabilir, sessizleşebilir ama kolay kolay kötülük beslemez. Kalbi temizdir çünkü sevdiği insanları gerçekten içten bir yerden sahiplenir. Yengeç burcu birine değer verdiğinde bunu sadece sözle değil, ilgisiyle, fedakarlığıyla ve varlığıyla da hissettirir.

Terazi

Terazi

Terazi burcu, insan ilişkilerinde huzuru ve nezaketi önemseyen burçlardan biridir. Bulunduğu ortamda kimsenin kırılmasını, dışlanmasını ya da haksızlığa uğramasını istemez. Bu yüzden çoğu zaman tartışmaları büyütmek yerine orta yolu bulmaya çalışır.

Kalp kırmaktan hoşlanmadığı için sözlerini seçerek kullanır, karşısındaki insanın duygularını önemser. Bazen fazla alttan aldığı için yorulabilir ama yine de iyi niyetinden kolay kolay vazgeçmez. Terazi’nin temiz kalbi, insanları üzmeden, incitmeden ve adil davranarak ilişki kurma isteğinden gelir.

Boğa

Boğa

Boğa burcu dışarıdan inatçı, mesafeli ya da sert görünebilir ama sevdiği insanlara karşı oldukça sadık ve güvenilirdir. Birini gerçekten hayatına aldıysa onun yanında durur, zor zamanlarında kolay kolay yalnız bırakmaz. Sevgisini büyük sözlerle değil, daha çok davranışlarıyla göstermeyi tercih eder.

Kolay güvenmeyebilir ama güvendiğinde oldukça samimi ve kalıcı bir bağ kurar. Boğa’nın kalbi temizdir çünkü sevdiği insanlara karşı içten, sabırlı ve koruyucudur. Onun iyi niyeti bazen sessizdir ama gerçektir; sevdiği insanın huzuru için elinden geleni yapar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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