Sezgileri En Kuvvetli Burçlar: İçine Doğan Genelde Çıkıyor

Balık burcu, astrolojide sezgileri en güçlü burçlardan biri olarak kabul edilir. İnsanların ruh halini kolayca hissedebilir ve çoğu zaman söylenmeyen şeyleri bile anlayabilir.

Onlar için birinin yüz ifadesi, ses tonu ya da ortamdaki küçük bir değişim yeterlidir. Balık burcu, mantıklı bir açıklama bulamasa bile içinde oluşan hissi kolay kolay görmezden gelemez.

Bu yüzden bazen “içime doğdu” dedikleri şey gerçekten de kısa süre sonra ortaya çıkabilir. Özellikle sevdikleri insanlarla ilgili konularda sezgileri daha da güçlenir.