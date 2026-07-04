Doğuştan Lider Olan 4 Burç! Yönetmek Onların Kanında Var

Astrolojiye göre liderlik yalnızca emir vermek ya da öne çıkmakla ilgili değildir. Cesaret, sorumluluk alma, insanları motive etme ve zor anlarda yön gösterebilme becerisi de liderlik enerjisinin önemli parçalarıdır.

Bazı burçlar bu özellikleri doğal olarak taşır. Girdikleri ortamda kolayca fark edilir, gerektiğinde inisiyatif alır ve çevrelerindeki insanları peşlerinden sürükleyebilirler.