Bilim İnsanları Hesapladı: Yaşlanma Dursa Bile İnsan Ömrünün Bir Sınırı Var
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Kaynak: https://tr.euronews.com/saglik/2026/0...
Yaşlanmayı tamamen durdurmak, insan ömrünü sonsuza kadar uzatabilir mi? Bilim insanlarının yeni araştırması bu soruya şaşırtıcı bir yanıt veriyor. Bulgulara göre yaşlanma ortadan kaldırılsa bile hücrelerde zamanla biriken DNA mutasyonları nedeniyle insan ömrü yaklaşık 156 yılla sınırlı kalabilir.
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Yaşlanmanın neden olduğu hastalıklar ortadan kaldırılsa ve vücudun biyolojik yaşlanma süreci tamamen durdurulsa bile insanların sonsuza kadar yaşaması mümkün görünmüyor.
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Modelde dikkat çeken ilk sonuç, yaşlanma ve yaşa bağlı ölüm riskleri tamamen ortadan kaldırıldığında teorik insan ömrünün 1.759 yıla kadar çıkabilmesiydi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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