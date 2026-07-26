Bilim İnsanları Hesapladı: Yaşlanma Dursa Bile İnsan Ömrünün Bir Sınırı Var

Ancak somatik mutasyonlar hesaba katıldığında tablo tamamen değişti.

Araştırmaya göre insanların medyan yaşam süresi 146 ila 194 yıl arasında değişiyor. Bilim insanları en olası değerin ise yaklaşık 156 yıl olduğunu hesapladı. Çok nadir görülen istisnai senaryolarda ise yaklaşık 100 bin kişiden birinin 470 yılyaşayabileceği öngörülüyor. Araştırmacılar bunun kesin bir biyolojik sınır değil, matematiksel modelle elde edilmiş teorik bir tahmin olduğunun altını çiziyor.

Çalışma, insan ömrünü en fazla sınırlandıran organların ise beyin ve kalp olduğunu gösterdi. Bunun nedeni, nöronlar ile kalp kası hücrelerinin kendilerini düzenli olarak yenileyememesi. Bu hücreler zarar gördüğünde ya da öldüğünde yerlerine yenileri kolayca gelemediği için organ fonksiyonları zamanla geri dönüşü olmayan şekilde azalıyor.

Modelde yalnızca beyin hücrelerindeki mutasyonlar dikkate alındığında medyan yaşam süresi yaklaşık 194 yıl, yalnızca kalp kası hücreleri hesaba katıldığında ise 208 yıl olarak hesaplandı.

Buna karşılık karaciğer, araştırmanın en dayanıklı organı olarak öne çıktı. Karaciğer hücreleri kendilerini yenileyebildiği ve öncü hücreler tarafından desteklendiği için simülasyon boyunca belirgin bir işlev kaybı yaşanmadı. Solunum yollarındaki hücreler de uzun süre yenilenebilse de bu kapasitenin binlerce yıl sonra azalmaya başladığı görüldü.

Araştırmanın sonuçları, daha önce Nature Communications dergisinde yayımlanan ve insan ömrünün üst sınırını 120 ila 150 yıl arasında tahmin eden çalışmayla da büyük ölçüde örtüşüyor. Yeni araştırma ise hakemli bilimsel dergi npj Aging'de yayımlandı. Bilim insanlarına göre yaşlanmayı durdurmak tek başına ölümsüzlük anlamına gelmiyor; hücrelerde zamanla biriken genetik hasarlar, insan ömrünün önündeki en büyük biyolojik engellerden biri olmaya devam ediyor.