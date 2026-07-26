CHP Törenindeki Bir İsim Sosyal Medyanın Gündeminde: TV Programlarında da Görüldüğü İddiası
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CHP'nin İstanbul'da düzenlediği rozet töreni, 'ücretli figüran' iddialarıyla gündeme gelirken sosyal medyada dikkat çeken yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Törende görüntülenen siyah ceketli bir gencin daha önce Songül Karlı ve Nihat Hatipoğlu'nun televizyon programlarında da yer aldığı öne sürüldü. Ancak söz konusu iddia henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.
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CHP'nin İstanbul'da düzenlediği üye katılım törenine ilişkin "ücretli figüran" iddiaları gündemdeki yerini korurken, tören sırasında çekilen bir fotoğraftaki siyah ceketli genç sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğraftaki kişinin daha önce Songül Karlı'nın ve Nihat Hatipoğlu'nun televizyon programlarında da yer alan kişi olduğunu iddia etti.
Törene ilişkin bir diğer iddia ise organizasyona katılan kişilerin üç farklı cast ajansı aracılığıyla toplandığı yönünde oldu.
CHP cephesi ise iddiaları reddediyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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