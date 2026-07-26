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CHP Törenindeki Bir İsim Sosyal Medyanın Gündeminde: TV Programlarında da Görüldüğü İddiası

CHP Törenindeki Bir İsim Sosyal Medyanın Gündeminde: TV Programlarında da Görüldüğü İddiası

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 11:08
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CHP'nin İstanbul'da düzenlediği rozet töreni, 'ücretli figüran' iddialarıyla gündeme gelirken sosyal medyada dikkat çeken yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Törende görüntülenen siyah ceketli bir gencin daha önce Songül Karlı ve Nihat Hatipoğlu'nun televizyon programlarında da yer aldığı öne sürüldü. Ancak söz konusu iddia henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

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CHP'nin İstanbul'da düzenlediği üye katılım törenine ilişkin "ücretli figüran" iddiaları gündemdeki yerini korurken, tören sırasında çekilen bir fotoğraftaki siyah ceketli genç sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP'nin İstanbul'da düzenlediği üye katılım törenine ilişkin "ücretli figüran" iddiaları gündemdeki yerini korurken, tören sırasında çekilen bir fotoğraftaki siyah ceketli genç sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bazı kullanıcılar, aynı kişinin daha önce Songül Karlı ve Nihat Hatipoğlu'nun televizyon programlarında da görüntülendiğini öne sürdü. Ancak söz konusu iddia şu ana kadar herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmadı.

CHP'nin Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği üye katılım törenine, 'mutlak butlan' kararı sonrası yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Törende partiye yeni katılan isimlere ve daha önce ihraç edilip yeniden partiye dönen üyelere rozet takıldı.

Etkinliğin ardından ise törene ilişkin farklı iddialar kamuoyuna yansıdı. BirGün muhabiri Ebru Çelik, ücret karşılığında törene katıldıkları öne sürülen kişilerin ödeme almak üzere bir cast ajansının ofisine götürüldüğünü aktardı. Paylaşılan fotoğraflarda arka planda görülen siyah ceketli bir genç ise sosyal medyanın dikkatini çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğraftaki kişinin daha önce Songül Karlı'nın ve Nihat Hatipoğlu'nun televizyon programlarında da yer alan kişi olduğunu iddia etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğraftaki kişinin daha önce Songül Karlı'nın ve Nihat Hatipoğlu'nun televizyon programlarında da yer alan kişi olduğunu iddia etti.

Üç farklı görüntüdeki kişinin aynı kişi olduğu yönünde çok sayıda paylaşım yapılırken, bu iddiaya ilişkin bağımsız bir doğrulama ya da resmi açıklama bulunmuyor.

Öte yandan tören öncesinde çekildiği öne sürülen bazı görüntüler de sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntülerde kalabalığa 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu', 'Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu', 'Hak, hukuk, adalet' ve 'Kahraman Kemal' sloganlarının tekrar ettirildiği iddia edildi.

Halk TV'nin aktardığı bilgilere göre ise katılımcılardan toplu şekilde alkışlamaları, ıslık çalmaları ve bayrak sallamalarının istendiği, salondaki yönlendirmelerin cast direktörleri tarafından el işaretleriyle yapıldığı öne sürüldü.

Törene ilişkin bir diğer iddia ise organizasyona katılan kişilerin üç farklı cast ajansı aracılığıyla toplandığı yönünde oldu.

Törene ilişkin bir diğer iddia ise organizasyona katılan kişilerin üç farklı cast ajansı aracılığıyla toplandığı yönünde oldu.

İddialara göre katılımcılar sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki Trump AVM önünde bir araya getirildi, yaklaşık 20 servis aracıyla tören alanına taşındı ve kişi başına 950 TL ödeme yapılacağı bildirildi. Ayrıca yaklaşık 50 erkek katılımcıya CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildiği de öne sürüldü.

CHP cephesi ise iddiaları reddediyor.

CHP cephesi ise iddiaları reddediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, törene ücret karşılığında figüran getirildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları 'külliyen yalan' sözleriyle değerlendirdi. Tekin, bu haberleri yayan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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