CHP Törenindeki Bir İsim Sosyal Medyanın Gündeminde: TV Programlarında da Görüldüğü İddiası

Bazı kullanıcılar, aynı kişinin daha önce Songül Karlı ve Nihat Hatipoğlu'nun televizyon programlarında da görüntülendiğini öne sürdü. Ancak söz konusu iddia şu ana kadar herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmadı.

CHP'nin Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği üye katılım törenine, 'mutlak butlan' kararı sonrası yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Törende partiye yeni katılan isimlere ve daha önce ihraç edilip yeniden partiye dönen üyelere rozet takıldı.

Etkinliğin ardından ise törene ilişkin farklı iddialar kamuoyuna yansıdı. BirGün muhabiri Ebru Çelik, ücret karşılığında törene katıldıkları öne sürülen kişilerin ödeme almak üzere bir cast ajansının ofisine götürüldüğünü aktardı. Paylaşılan fotoğraflarda arka planda görülen siyah ceketli bir genç ise sosyal medyanın dikkatini çekti.