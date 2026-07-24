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Doktorların Asla Görmezden Gelmeyin Dediği 5 Vücut Sinyali

Doktorların Asla Görmezden Gelmeyin Dediği 5 Vücut Sinyali

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 16:34
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Vücudunuz, sağlığınızla ilgili önemli ipuçlarını çoğu zaman küçük belirtilerle verir. Geçmeyen yorgunluk, ani görme değişiklikleri veya sebepsiz kilo kaybı gibi şikayetler her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmese de, uzmanlara göre ihmal edilmemesi gereken uyarı işaretleri arasında yer alıyor. İşte doktorların vakit kaybetmeden değerlendirilmesini önerdiği 5 önemli vücut sinyali.

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Vücudumuz gün boyunca bize çeşitli sinyaller gönderir.

Vücudumuz gün boyunca bize çeşitli sinyaller gönderir.

Ancak çoğumuz bu belirtileri yoğun tempo, stres ya da yaş almanın doğal bir sonucu olarak değerlendirme eğilimindeyiz. Uzmanlara göre ise bazı belirtiler gerçekten önemsiz olsa da, bazıları erken teşhis edildiğinde ciddi hastalıkların önüne geçebilecek önemli uyarılar niteliği taşıyor. Bu nedenle uzun süren ya da aniden ortaya çıkan değişiklikleri hafife almamak gerekiyor.

İşte Gözardı Etmemeniz Gereken O Belirtiler

İşte Gözardı Etmemeniz Gereken O Belirtiler

1. Geçmeyen ve açıklanamayan yorgunluk

Yoğun bir günün ardından yorgun hissetmek normaldir. Ancak dinlenmenize rağmen haftalarca süren halsizlik demir eksikliği, tiroid hastalıkları, tip 2 diyabet veya uyku apnesi gibi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Günlük yaşamı etkileyen ve nedeni açıklanamayan yorgunluklarda doktora başvurulması önerilir.

2. Ani gelişen görme değişiklikleri

Bir anda ortaya çıkan görme bulanıklığı, ışık çakmaları ya da göz önünde uçuşan siyah noktalar retina yırtılması, retina damar tıkanıklığı veya glokom gibi acil müdahale gerektiren göz hastalıklarının belirtisi olabilir. Özellikle diyabet ve hipertansiyon hastalarının bu belirtileri ciddiye alması gerekir.

3. Dışkıda kan görülmesi

Dışkıda kan görülmesi hemoroid gibi basit nedenlerden kaynaklanabilse de kolorektal kanser, bağırsak iltihapları, polipler veya sindirim sistemi kanamalarının da belirtisi olabilir. Bu nedenle kanama fark edildiğinde bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması önemlidir.

4. Egzersizle ilişkili olmayan göğüs ağrısı

Göğüs ağrısı her zaman kalp krizi anlamına gelmese de özellikle baskı hissi oluşturuyor ve sol kola, sırta, omuza ya da çeneye yayılıyorsa kalp kaynaklı olabilir. Bu durumda gecikmeden acil servise başvurulması gerekir.

5. Sebepsiz kilo kaybı

Diyet yapmadan veya fiziksel aktivitenizi artırmadan son altı ay içinde vücut ağırlığınızın yüzde 5'inden fazlasını kaybettiyseniz bunun nedeni araştırılmalıdır. Açıklanamayan kilo kaybı tiroid hastalıkları, diyabet, sindirim sistemi hastalıkları, bazı kanser türleri veya otoimmün hastalıklarla ilişkili olabileceğinden doktor değerlendirmesi ihmal edilmemelidir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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