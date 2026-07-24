Doktorların Asla Görmezden Gelmeyin Dediği 5 Vücut Sinyali

1. Geçmeyen ve açıklanamayan yorgunluk

Yoğun bir günün ardından yorgun hissetmek normaldir. Ancak dinlenmenize rağmen haftalarca süren halsizlik demir eksikliği, tiroid hastalıkları, tip 2 diyabet veya uyku apnesi gibi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Günlük yaşamı etkileyen ve nedeni açıklanamayan yorgunluklarda doktora başvurulması önerilir.

2. Ani gelişen görme değişiklikleri

Bir anda ortaya çıkan görme bulanıklığı, ışık çakmaları ya da göz önünde uçuşan siyah noktalar retina yırtılması, retina damar tıkanıklığı veya glokom gibi acil müdahale gerektiren göz hastalıklarının belirtisi olabilir. Özellikle diyabet ve hipertansiyon hastalarının bu belirtileri ciddiye alması gerekir.

3. Dışkıda kan görülmesi

Dışkıda kan görülmesi hemoroid gibi basit nedenlerden kaynaklanabilse de kolorektal kanser, bağırsak iltihapları, polipler veya sindirim sistemi kanamalarının da belirtisi olabilir. Bu nedenle kanama fark edildiğinde bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması önemlidir.

4. Egzersizle ilişkili olmayan göğüs ağrısı

Göğüs ağrısı her zaman kalp krizi anlamına gelmese de özellikle baskı hissi oluşturuyor ve sol kola, sırta, omuza ya da çeneye yayılıyorsa kalp kaynaklı olabilir. Bu durumda gecikmeden acil servise başvurulması gerekir.

5. Sebepsiz kilo kaybı

Diyet yapmadan veya fiziksel aktivitenizi artırmadan son altı ay içinde vücut ağırlığınızın yüzde 5'inden fazlasını kaybettiyseniz bunun nedeni araştırılmalıdır. Açıklanamayan kilo kaybı tiroid hastalıkları, diyabet, sindirim sistemi hastalıkları, bazı kanser türleri veya otoimmün hastalıklarla ilişkili olabileceğinden doktor değerlendirmesi ihmal edilmemelidir.