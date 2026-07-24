Hindistan'da Bulunan 190 Milyon Yıllık Fosil, Dinozor Tarihini Değiştirdi
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Hindistan'da keşfedilen yaklaşık 190 milyon yıllık dinozor fosili, paleontoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Ceratocaudia antiqua adı verilen yeni türün, dev sauropodların ataları arasında şimdiye kadar bilinen en eski örneklerden biri olduğu ortaya çıktı. Keşif, bu dinozor grubunun evrimsel geçmişinin sanılandan milyonlarca yıl daha eskiye uzandığını gösteriyor.
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Hindistan'da keşfedilen yeni bir dinozor fosili, dev sauropodların sanılandan milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış olabileceğini gösterdi.
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Kazılar sırasında omurlar, kaburgalar, ön ve arka bacak kemikleri dahil olmak üzere 180'den fazla fosil parçası ortaya çıkarıldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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