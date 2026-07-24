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Hindistan'da Bulunan 190 Milyon Yıllık Fosil, Dinozor Tarihini Değiştirdi

Hindistan'da Bulunan 190 Milyon Yıllık Fosil, Dinozor Tarihini Değiştirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 15:28
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Hindistan'da keşfedilen yaklaşık 190 milyon yıllık dinozor fosili, paleontoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Ceratocaudia antiqua adı verilen yeni türün, dev sauropodların ataları arasında şimdiye kadar bilinen en eski örneklerden biri olduğu ortaya çıktı. Keşif, bu dinozor grubunun evrimsel geçmişinin sanılandan milyonlarca yıl daha eskiye uzandığını gösteriyor.

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Hindistan'da keşfedilen yeni bir dinozor fosili, dev sauropodların sanılandan milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış olabileceğini gösterdi.

Hindistan'da keşfedilen yeni bir dinozor fosili, dev sauropodların sanılandan milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış olabileceğini gösterdi.

Yaklaşık 190 milyon yıllık olduğu düşünülen fosil, neosauropodların evrimine ilişkin mevcut zaman çizelgesini geriye çekerek paleontoloji dünyasında dikkat çeken bir keşfe imza attı.

Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki Kachchh Havzası'nda yürütülen kazılarda bulunan fosil, araştırmacılar tarafından Ceratocaudia antiqua adı verilen daha önce bilinmeyen bir türe ait olarak tanımlandı. Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki bu dinozor, boyut olarak Diplodocus, Brachiosaurus ve Argentinosaurus gibi dev sauropodların oldukça gerisinde kalsa da, onların ait olduğu neosauropod grubunun şimdiye kadar bilinen en eski üyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Araştırma ekibi, fosilin bulunduğu kayaçların Erken Jura ile Orta Jura'nın Bajocian evresi arasına tarihlendiğini belirtiyor. Bu da Ceratocaudia antiqua'nın yaklaşık 190 milyon yıl önce yaşamış olabileceğini gösteriyor. Böylece tür, daha önce bilinen en eski neosauropod örneklerinden yaklaşık 10 milyon yıl daha eski bir tarihe yerleşmiş oldu.

Kazılar sırasında omurlar, kaburgalar, ön ve arka bacak kemikleri dahil olmak üzere 180'den fazla fosil parçası ortaya çıkarıldı.

Kazılar sırasında omurlar, kaburgalar, ön ve arka bacak kemikleri dahil olmak üzere 180'den fazla fosil parçası ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar, bu kalıntıların aynı bireye ait olduğunu düşünüyor.

Keşfin yapıldığı dönemde Hindistan, henüz güney yarımkürede yer alan süperkıta Gondvana'nın bir parçasıydı. Bu durum, neosauropodların kökeni ve kıtalar arasındaki yayılımına ilişkin yeni ipuçları sunuyor.

Kuyruğunu Savunma Silahı Olarak Kullanmış Olabilir

Araştırmacılar, fosili dijital ortamda yeniden yapılandırarak dinozorun kuyruk kas sistemini günümüz timsahları ve kertenkeleleriyle karşılaştırdı. Bilgisayar destekli analizler, Ceratocaudia antiqua'nın kuyruğunu yatay şekilde taşıdığını ve olası avcılara karşı güçlü biçimde iki yana savurarak savunma amacıyla kullanmış olabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, bu sonucun türün davranışları hakkında kesin bir kanıt sunmasa da, kuyruk yapısının savunma işlevi görmüş olabileceğine dair güçlü ipuçları verdiğini ifade ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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