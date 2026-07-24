Hindistan'da Bulunan 190 Milyon Yıllık Fosil, Dinozor Tarihini Değiştirdi

Yaklaşık 190 milyon yıllık olduğu düşünülen fosil, neosauropodların evrimine ilişkin mevcut zaman çizelgesini geriye çekerek paleontoloji dünyasında dikkat çeken bir keşfe imza attı.

Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki Kachchh Havzası'nda yürütülen kazılarda bulunan fosil, araştırmacılar tarafından Ceratocaudia antiqua adı verilen daha önce bilinmeyen bir türe ait olarak tanımlandı. Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki bu dinozor, boyut olarak Diplodocus, Brachiosaurus ve Argentinosaurus gibi dev sauropodların oldukça gerisinde kalsa da, onların ait olduğu neosauropod grubunun şimdiye kadar bilinen en eski üyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Araştırma ekibi, fosilin bulunduğu kayaçların Erken Jura ile Orta Jura'nın Bajocian evresi arasına tarihlendiğini belirtiyor. Bu da Ceratocaudia antiqua'nın yaklaşık 190 milyon yıl önce yaşamış olabileceğini gösteriyor. Böylece tür, daha önce bilinen en eski neosauropod örneklerinden yaklaşık 10 milyon yıl daha eski bir tarihe yerleşmiş oldu.