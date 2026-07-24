Psikolojiye Göre En İyi Partnerler Bu Kişilik Özelliklerine Sahip
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Kaynak: https://www.msn.com/en-gb/lifestyle/o...
İyi bir partner olmanın tek bir formülü olmasa da psikoloji araştırmaları, sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkilerde öne çıkan bazı ortak kişilik özellikleri bulunduğunu gösteriyor. Güvenli bağlanma, empati, duygusal zekâ ve sorumluluk gibi özellikler, çiftlerin hem daha mutlu hem de daha sağlam ilişkiler kurmasına yardımcı oluyor. Peki bilim insanlarına göre en iyi partnerlerde hangi özellikler bulunuyor?
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Mutlu ve uzun soluklu bir ilişkinin sırrı yalnızca romantik uyum ya da ortak ilgi alanları değil.
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İşte Partneri Partner Yapan En Önemli Özellikler
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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