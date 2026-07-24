Gemileri Korumak İçin Denize Yüzlerce Litre Zeytinyağı Döküyorlardı
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Denize zeytinyağı dökmek bugün kulağa çevreye zarar veren anlamsız bir davranış gibi gelebilir. Ancak yüzyıllar önce denizciler, şiddetli fırtınalarda gemilerini koruyabilmek için bu yönteme başvuruyordu. Üstelik bilim insanları, su yüzeyine yayılan ince yağ tabakasının dalgaların şiddetini gerçekten azaltabildiğini ortaya koyuyor.
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Bugün kulağa çevre açısından oldukça yanlış gelse de, geçmişte denizciler fırtınalı havalarda gemilerini koruyabilmek için ilginç bir yönteme başvuruyordu.
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Bu uygulama o kadar yaygındı ki, ABD Hidrografi Dairesi 1886 yılında yayımladığı "The Use of Oil to Lessen the Dangerous Effect of Heavy Seas" adlı raporda çok sayıda kaptanın deneyimlerini derledi.
Bu ilginç yöntemi merak eden isimlerden biri de ABD'nin kurucu isimlerinden Benjamin Franklin'di.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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