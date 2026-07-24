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Gemileri Korumak İçin Denize Yüzlerce Litre Zeytinyağı Döküyorlardı

Gemileri Korumak İçin Denize Yüzlerce Litre Zeytinyağı Döküyorlardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 11:25
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Denize zeytinyağı dökmek bugün kulağa çevreye zarar veren anlamsız bir davranış gibi gelebilir. Ancak yüzyıllar önce denizciler, şiddetli fırtınalarda gemilerini koruyabilmek için bu yönteme başvuruyordu. Üstelik bilim insanları, su yüzeyine yayılan ince yağ tabakasının dalgaların şiddetini gerçekten azaltabildiğini ortaya koyuyor.

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Bugün kulağa çevre açısından oldukça yanlış gelse de, geçmişte denizciler fırtınalı havalarda gemilerini koruyabilmek için ilginç bir yönteme başvuruyordu.

Bugün kulağa çevre açısından oldukça yanlış gelse de, geçmişte denizciler fırtınalı havalarda gemilerini koruyabilmek için ilginç bir yönteme başvuruyordu.

Zeytinyağı, balık yağı ve diğer bitkisel yağlar denize dökülerek dalgaların etkisinin azaltılabileceğine inanılıyordu. Üstelik bu uygulamanın yalnızca bir efsane olmadığı, bilimsel çalışmalarla da destekleniyordu.

19. yüzyılda uzun deniz yolculukları yapan gemiler, şiddetli fırtınalar sırasında hayatta kalabilmek için farklı yöntemler deniyordu. Bunlardan biri de deniz yüzeyine yağ dökmekti. Gemilerde taşınan balık yağı, zeytinyağı ve çeşitli bitkisel yağlar kontrollü şekilde suya bırakılıyor, böylece geminin çevresindeki kırılan dalgaların etkisi azaltılmaya çalışılıyordu.

Bu uygulama o kadar yaygındı ki, ABD Hidrografi Dairesi 1886 yılında yayımladığı "The Use of Oil to Lessen the Dangerous Effect of Heavy Seas" adlı raporda çok sayıda kaptanın deneyimlerini derledi.

Bu uygulama o kadar yaygındı ki, ABD Hidrografi Dairesi 1886 yılında yayımladığı "The Use of Oil to Lessen the Dangerous Effect of Heavy Seas" adlı raporda çok sayıda kaptanın deneyimlerini derledi.

Raporda, farklı yağ türlerinin farklı deniz koşullarındaki performansına ilişkin gözlemler de yer aldı.

Araştırmalara göre yağ, su yüzeyinde son derece ince bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka, rüzgarın deniz yüzeyindeki küçük dalgaları büyütmesini zorlaştırıyor. Küçük dalgalar bastırılınca, gemiler için en büyük tehlikelerden biri olan köpüklü ve kırılan büyük dalgaların oluşumu da azalıyor.

Özellikle şiddetli fırtınalarda gemiye doğrudan çarpan kırılan dalgaların etkisinin hafiflemesi, denizcilerin daha güvenli bir seyir yapmasına yardımcı oluyordu.

Proceedings of the Royal Society A dergisinde yayımlanan bir araştırmada, 1883 yılında İngiliz gemisi Cromer ile ilgili bir kurtarma operasyonu incelendi. Çalışmada, denize dökülen balık yağının yüzeydeki küçük dalgaları bastırdığı ve bunun büyük dalgaların şiddetini azalttığı sonucuna ulaşıldı. Araştırmacılar, bu etkinin fiziksel olarak açıklanabileceğini belirtiyor.

Bu ilginç yöntemi merak eden isimlerden biri de ABD'nin kurucu isimlerinden Benjamin Franklin'di.

Bu ilginç yöntemi merak eden isimlerden biri de ABD'nin kurucu isimlerinden Benjamin Franklin'di.

Franklin, 18. yüzyılda yaptığı deneylerde göl yüzeyine çok az miktarda yağ dökerek suyun kısa sürede sakinleştiğini gözlemledi. Deneylerinin sonuçlarını daha sonra Royal Society'ye gönderdiği mektupta ayrıntılı şekilde anlatarak bu olgunun bilim dünyasında tartışılmasına katkı sağladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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