Gemileri Korumak İçin Denize Yüzlerce Litre Zeytinyağı Döküyorlardı

Zeytinyağı, balık yağı ve diğer bitkisel yağlar denize dökülerek dalgaların etkisinin azaltılabileceğine inanılıyordu. Üstelik bu uygulamanın yalnızca bir efsane olmadığı, bilimsel çalışmalarla da destekleniyordu.

19. yüzyılda uzun deniz yolculukları yapan gemiler, şiddetli fırtınalar sırasında hayatta kalabilmek için farklı yöntemler deniyordu. Bunlardan biri de deniz yüzeyine yağ dökmekti. Gemilerde taşınan balık yağı, zeytinyağı ve çeşitli bitkisel yağlar kontrollü şekilde suya bırakılıyor, böylece geminin çevresindeki kırılan dalgaların etkisi azaltılmaya çalışılıyordu.