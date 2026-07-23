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Uzmanlardan Uyarı: Bu Marulları Tüketmeden Önce Bir Kez Daha Kontrol Edin

Uzmanlardan Uyarı: Bu Marulları Tüketmeden Önce Bir Kez Daha Kontrol Edin

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 14:46
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Son dönemde gündemde olan Cyclospora salgını, özellikle paketli ve doğranmış marul ürünleriyle ilgili endişeleri artırdı. Uzmanlar, her marulun riskli olmadığını vurgulasa da taze sebze tüketirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunduğunu belirtiyor. Peki Cyclospora nedir, marul alırken nelere dikkat edilmeli ve hangi ürünler daha güvenli kabul ediliyor?

Kaynak: https://www.wired.com/story/why-lettu...
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Hazır salata ve doğranmış marul tüketenleri ilgilendiren önemli bir uyarı geldi.

Hazır salata ve doğranmış marul tüketenleri ilgilendiren önemli bir uyarı geldi.

Devam eden Cyclospora salgınıyla ilgili araştırmalarda bazı parçalanmış buzdağı marulların salgınla bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, uzmanlar tüketicilerin özellikle paketli ürünler konusunda dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Peki hangi marullar daha güvenli, sebzeler nasıl tüketilmeli?

Cyclospora salgınında şüpheler doğranmış buzdağı marul üzerinde yoğunlaşıyor

Sağlık otoriteleri tarafından yürütülen incelemelerde, salgının kaynağına ilişkin araştırmalar sürüyor. Elde edilen bulgular, özellikle paketlenmiş ve doğranmış buzdağı marulların salgınla ilişkili olabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle belirli ürünler piyasadan geri çekilirken, tüketicilere ellerindeki ürünleri kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Paketli marullar neden daha riskli olabilir?

Paketli marullar neden daha riskli olabilir?

Hazır doğranmış ve paketlenmiş salatalar, üretim ve paketleme sürecinde daha fazla işlem gördüğü için olası bir kontaminasyon durumunda çok sayıda ürünü etkileyebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle salgın dönemlerinde bu tür ürünlere karşı daha temkinli olunmasını öneriyor.

Hangi marullar güvenli kabul ediliyor?

Mevcut bulgular, tüm marul çeşitlerinin riskli olduğu anlamına gelmiyor. Uzmanlar, özellikle bütün halde satılan marulların, dış yaprakları çıkarılıp iyice yıkandıktan sonra tüketilmesinin daha güvenli bir seçenek olabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte hiçbir taze sebzenin tamamen risksiz olduğu söylenemiyor. Sulama suyunun kirlenmesi gibi nedenlerle farklı ürünlerde de zaman zaman kontaminasyon görülebiliyor.

Uzmanlardan güvenli sebze tüketimi önerileri

Cyclospora ve benzeri gıda kaynaklı enfeksiyon riskini azaltmak için şu önlemler öneriliyor:

  • Hazır paketli salatalar yerine mümkün olduğunca bütün marul tercih edin.

  • Marulun dış yapraklarını tüketmeden önce çıkarın.

  • Sebze ve meyveleri bol su altında dikkatlice yıkayın.

  • Kabuğu soyulabilen ürünleri mümkünse soyarak tüketin.

  • Uygun gıdaları pişirerek tüketin. Cyclospora paraziti yaklaşık 70°C sıcaklıkta etkisiz hale geliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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