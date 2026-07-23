Uzmanlardan Uyarı: Bu Marulları Tüketmeden Önce Bir Kez Daha Kontrol Edin
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Kaynak: https://www.wired.com/story/why-lettu...
Son dönemde gündemde olan Cyclospora salgını, özellikle paketli ve doğranmış marul ürünleriyle ilgili endişeleri artırdı. Uzmanlar, her marulun riskli olmadığını vurgulasa da taze sebze tüketirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunduğunu belirtiyor. Peki Cyclospora nedir, marul alırken nelere dikkat edilmeli ve hangi ürünler daha güvenli kabul ediliyor?
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Hazır salata ve doğranmış marul tüketenleri ilgilendiren önemli bir uyarı geldi.
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Paketli marullar neden daha riskli olabilir?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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