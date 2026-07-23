Uzmanlardan Uyarı: Bu Marulları Tüketmeden Önce Bir Kez Daha Kontrol Edin

Hazır doğranmış ve paketlenmiş salatalar, üretim ve paketleme sürecinde daha fazla işlem gördüğü için olası bir kontaminasyon durumunda çok sayıda ürünü etkileyebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle salgın dönemlerinde bu tür ürünlere karşı daha temkinli olunmasını öneriyor.

Hangi marullar güvenli kabul ediliyor?

Mevcut bulgular, tüm marul çeşitlerinin riskli olduğu anlamına gelmiyor. Uzmanlar, özellikle bütün halde satılan marulların, dış yaprakları çıkarılıp iyice yıkandıktan sonra tüketilmesinin daha güvenli bir seçenek olabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte hiçbir taze sebzenin tamamen risksiz olduğu söylenemiyor. Sulama suyunun kirlenmesi gibi nedenlerle farklı ürünlerde de zaman zaman kontaminasyon görülebiliyor.

Uzmanlardan güvenli sebze tüketimi önerileri

Cyclospora ve benzeri gıda kaynaklı enfeksiyon riskini azaltmak için şu önlemler öneriliyor: