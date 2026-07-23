Bilim Açıkladı: Güneş Kremi Cilt Kanserine Neden Olur mu?
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Güneş kremi kullanımıyla ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar, özellikle yaz aylarında yeniden gündeme geliyor. Bazı paylaşımlarda güneş kremlerinin cilt kanseri riskini artırdığı öne sürülse de bilimsel araştırmalar farklı bir tablo ortaya koyuyor. Peki uzmanlar bu konuda ne söylüyor, mevcut çalışmalar güneş kremlerinin güvenliği hakkında hangi sonuçlara ulaşıyor?
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Yaz aylarında güneş kremi kullanımıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geliyor.
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Bilimsel literatürde zaman zaman güneş kremi kullanan kişilerde cilt kanseri oranlarının daha yüksek göründüğü gözlemsel çalışmalar bulunuyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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