Bilim Açıkladı: Güneş Kremi Cilt Kanserine Neden Olur mu?

Özellikle sosyal medyada zaman zaman 'güneş kremi cilt kanserine neden oluyor' yönünde paylaşımlar yapılsa da mevcut bilimsel kanıtlar bu iddiayı desteklemiyor. Uzmanlara göre güneş kremleri doğru kullanıldığında zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak cilt kanseri riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar, onaylı güneş kremlerinin cilt kanserine neden olduğunu gösteren güvenilir bir kanıt ortaya koymadı. Aksine dermatoloji uzmanları ve sağlık otoriteleri, güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarının cilt kanserinin en önemli çevresel risk faktörlerinden biri olduğunu, güneş kremlerinin ise bu zararlı ışınlara karşı koruma sağladığını belirtiyor.

Özellikle SPF 30 ve üzeri, geniş spektrumlu (UVA ve UVB korumalı) güneş kremlerinin düzenli kullanımı; melanom başta olmak üzere çeşitli cilt kanseri türlerine karşı korunmada önemli bir rol oynuyor.