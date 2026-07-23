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Bilim Açıkladı: Güneş Kremi Cilt Kanserine Neden Olur mu?

Bilim Açıkladı: Güneş Kremi Cilt Kanserine Neden Olur mu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 12:58
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Güneş kremi kullanımıyla ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar, özellikle yaz aylarında yeniden gündeme geliyor. Bazı paylaşımlarda güneş kremlerinin cilt kanseri riskini artırdığı öne sürülse de bilimsel araştırmalar farklı bir tablo ortaya koyuyor. Peki uzmanlar bu konuda ne söylüyor, mevcut çalışmalar güneş kremlerinin güvenliği hakkında hangi sonuçlara ulaşıyor?

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Yaz aylarında güneş kremi kullanımıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geliyor.

Yaz aylarında güneş kremi kullanımıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geliyor.

Özellikle sosyal medyada zaman zaman 'güneş kremi cilt kanserine neden oluyor' yönünde paylaşımlar yapılsa da mevcut bilimsel kanıtlar bu iddiayı desteklemiyor. Uzmanlara göre güneş kremleri doğru kullanıldığında zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak cilt kanseri riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar, onaylı güneş kremlerinin cilt kanserine neden olduğunu gösteren güvenilir bir kanıt ortaya koymadı. Aksine dermatoloji uzmanları ve sağlık otoriteleri, güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarının cilt kanserinin en önemli çevresel risk faktörlerinden biri olduğunu, güneş kremlerinin ise bu zararlı ışınlara karşı koruma sağladığını belirtiyor.

Özellikle SPF 30 ve üzeri, geniş spektrumlu (UVA ve UVB korumalı) güneş kremlerinin düzenli kullanımı; melanom başta olmak üzere çeşitli cilt kanseri türlerine karşı korunmada önemli bir rol oynuyor.

Bilimsel literatürde zaman zaman güneş kremi kullanan kişilerde cilt kanseri oranlarının daha yüksek göründüğü gözlemsel çalışmalar bulunuyor.

Bilimsel literatürde zaman zaman güneş kremi kullanan kişilerde cilt kanseri oranlarının daha yüksek göründüğü gözlemsel çalışmalar bulunuyor.

Ancak uzmanlar bunun güneş kreminin zararlı olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor.

Bunun temel nedenlerinden biri, cilt kanseri riski yüksek olan kişilerin zaten daha sık güneş kremi kullanması. Açık tenli bireyler, güneşte uzun süre çalışanlar veya daha önce cilt kanseri geçirmiş kişiler hem daha fazla güneş kremi kullanıyor hem de hastalık açısından daha yüksek risk taşıyor. Bu durum istatistikte 'korelasyon' oluştururken, neden-sonuç ilişkisini kanıtlamıyor.

470 bin kişilik araştırma neyi ortaya koydu?

2023 yılında yayımlanan ve yaklaşık 470 bin kişinin verilerini inceleyen bir genetik araştırma da benzer şekilde yanlış yorumlanan çalışmalardan biri oldu. Araştırmanın amacı güneş kremlerinin güvenliğini değerlendirmek değil, genetik faktörlerle çevresel etkenlerin cilt kanseri üzerindeki etkisini incelemekti.

Araştırmacılar, güneş kremi kullanımının görüldüğü gruplarda cilt kanseri oranlarının daha yüksek olmasının; güneşe daha fazla maruz kalınması, güneş kreminin yeterli miktarda uygulanmaması veya daha önce cilt kanseri tanısı alan kişilerin sonradan güneş kremi kullanımını artırması gibi nedenlerle açıklanabileceğini belirtti.

Çalışmanın yazarları da sonuçların 'güneş kremi kanser yapıyor' şeklinde yorumlanmasının yanlış olduğunu ifade ederek, doğru güneş korumasının önemini vurguladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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