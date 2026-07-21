Shakira'nın Bitmeyen Dördüncü Dünya Kupası Mesaisi Goygoycuların Diline Fena Düştü
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Shakira denince birçok kişinin aklına hâlâ ilk olarak Waka Waka geliyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen Dünya Kupası finalinde bir kez daha sahneye çıkan ünlü şarkıcı, enerjisi ve performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Dördüncü kez Dünya Kupası finalinde yer alan Shakira, sosyal medyada yapılan eğlenceli yorumlarla da gündem olmayı başardı.
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İşte o performans:
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Shakira malumunuz... Dünya Kupası denilince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi.
"Shakira 2042'de Dünya Kupası'nda"
"2030'da görüşürüz"
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"Doğduğum gün Shakira / Dün Shakira"
"Shakira artık tarihte en fazla Dünya Kupası finalinde yer alan 'oyuncu' oldu (4)."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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