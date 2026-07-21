Shakira'nın Bitmeyen Dördüncü Dünya Kupası Mesaisi Goygoycuların Diline Fena Düştü

Shakira denince birçok kişinin aklına hâlâ ilk olarak Waka Waka geliyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen Dünya Kupası finalinde bir kez daha sahneye çıkan ünlü şarkıcı, enerjisi ve performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Dördüncü kez Dünya Kupası finalinde yer alan Shakira, sosyal medyada yapılan eğlenceli yorumlarla da gündem olmayı başardı.