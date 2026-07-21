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Goygoy
Shakira'nın Bitmeyen Dördüncü Dünya Kupası Mesaisi Goygoycuların Diline Fena Düştü

Shakira'nın Bitmeyen Dördüncü Dünya Kupası Mesaisi Goygoycuların Diline Fena Düştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 19:51
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Shakira denince birçok kişinin aklına hâlâ ilk olarak Waka Waka geliyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen Dünya Kupası finalinde bir kez daha sahneye çıkan ünlü şarkıcı, enerjisi ve performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Dördüncü kez Dünya Kupası finalinde yer alan Shakira, sosyal medyada yapılan eğlenceli yorumlarla da gündem olmayı başardı.

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İşte o performans:

Shakira malumunuz... Dünya Kupası denilince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi.

Shakira malumunuz... Dünya Kupası denilince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi.

Bundan yıllar önce akıllarımıza Waka Waka ile kazınan başarılı şarkıcı, 2026 yılında da Dünya Kupası performansıyla gündem oldu. Shakira'nın, yıllara rağmen hala aynı performasını koruması sosyal medyada takdir toplarken, Dünya Kupası maskotu olması da goygoy malzemesi oldu.

"Shakira 2042'de Dünya Kupası'nda"

"Shakira 2042'de Dünya Kupası'nda"
twitter.com

"2030'da görüşürüz"

"2030'da görüşürüz"
twitter.com

"Shakira her Dünya Kupası zamanı Afrika'ya gidip yedek dansçılar ararken"

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"Doğduğum gün Shakira / Dün Shakira"

"Doğduğum gün Shakira / Dün Shakira"
twitter.com

"Shakira 2010: 29 yaşında, Shakira 2015: 25 yaşında Shakira 2026: 18 yaşında"

"Shakira artık tarihte en fazla Dünya Kupası finalinde yer alan 'oyuncu' oldu (4)."

"Shakira artık tarihte en fazla Dünya Kupası finalinde yer alan 'oyuncu' oldu (4)."
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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