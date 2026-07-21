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"Beklediğimden Kötü": YKS'de 44. Olan Öğrencinin Tavırları Sosyal Medyada Tepki Çekti

"Beklediğimden Kötü": YKS'de 44. Olan Öğrencinin Tavırları Sosyal Medyada Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 17:08

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YKS sonuçlarını açıklarken 'Beklediğimden kötü gelmiş.' diyerek ailesini şaşırtan genç, birkaç saniye sonra Türkiye 44.'sü olduğunu açıkladı. Annesinin sevinç gözyaşları sosyal medyada büyük ilgi görürken, başarılı öğrencinin derecesine rağmen sonucunu beğenmemesi ve matematikteki yanlışlarına odaklanması ise birçok kullanıcıdan eleştiri aldı.

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YKS sonuç ekranını açtıktan sonra netlerini tek tek sayan, iptal edilen sorular üzerinden hesap yapan genç, beklediğinden çok daha kötü bir sonuç aldığını söyleyince ailesi büyük bir heyecana kapıldı.

YKS sonuç ekranını açtıktan sonra netlerini tek tek sayan, iptal edilen sorular üzerinden hesap yapan genç, beklediğinden çok daha kötü bir sonuç aldığını söyleyince ailesi büyük bir heyecana kapıldı.

Ancak birkaç saniye sonra sakin bir şekilde Türkiye 44.'sü olduğunu açıklayınca evde önce kısa süreli bir sessizlik, ardından sevinç çığlıkları yükseldi.

Annesinin yaşadığı şaşkınlık, gözyaşları ve kahkahalar kameraya yansırken, sosyal medyada en çok konuşulan detay ise başarılı öğrencinin bu büyük dereceye rağmen matematik testindeki boş ve yanlışlarına takılması oldu. 'Daha iyi olabilirdi' diyerek sonucunu eleştirmeye devam eden gencin mükemmeliyetçi tavrı tepkileri de beraberinde getirdi.

Gelin, hep birlikte bakalım...

Gelin, hep birlikte bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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