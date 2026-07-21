"Beklediğimden Kötü": YKS'de 44. Olan Öğrencinin Tavırları Sosyal Medyada Tepki Çekti

Ancak birkaç saniye sonra sakin bir şekilde Türkiye 44.'sü olduğunu açıklayınca evde önce kısa süreli bir sessizlik, ardından sevinç çığlıkları yükseldi.

Annesinin yaşadığı şaşkınlık, gözyaşları ve kahkahalar kameraya yansırken, sosyal medyada en çok konuşulan detay ise başarılı öğrencinin bu büyük dereceye rağmen matematik testindeki boş ve yanlışlarına takılması oldu. 'Daha iyi olabilirdi' diyerek sonucunu eleştirmeye devam eden gencin mükemmeliyetçi tavrı tepkileri de beraberinde getirdi.