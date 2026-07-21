Nurettin Akçay, Çin'deki Üniversitesinin Doktora Unvanını Kullanmasını İstemediğini İddia Etti

Bu nedenle üniversitenin, 'Shanghai Üniversitesi'nde doktora yaptığına' ilişkin unvanı kullanmamasını talep ettiği öne sürüldü.

Paylaşımında doktora unvanını kullanıp kullanmamanın kendisi için çok önemli olmadığını belirten Akçay, buna rağmen bunun kazanılmış bir hak olduğunu düşündüğünü ifade etti. Asıl üzüldüğü noktanın ise Çin ile bağlarının tamamen kopma ihtimali olduğunu söyledi.

Çin'de evlendiğini ve oğlunun da burada dünyaya geldiğini belirten Akçay, yeniden Çin'i ziyaret edip o günleri görmek istediğini ancak artık ülkeye giriş yapıp yapamayacağını bilmediğini dile getirdi.

Öte yandan Akçay, yaşanan gelişmenin düşüncelerini değiştirmeyeceğini de vurgulayarak, 'Kimsenin kalbini kırmadan bildiğim doğruları yazmaya devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.