Nurettin Akçay, Çin'deki Üniversitesinin Doktora Unvanını Kullanmasını İstemediğini İddia Etti
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Akademisyen Nurettin Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Çin'deki Shanghai Üniversitesi'nden kendisine mesaj geldiğini söyleyen Akçay, Çin hakkında yazdığı eleştirel yazılar nedeniyle doktora yaptığı üniversitenin artık bu unvanı kullanmasını istemediğini öne sürdü. Akçay'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Akademiysen Nurettin Akçay'ın paylaşımına göre, Shanghai Üniversitesi yetkilileri kendisine ulaşarak Çin hakkında yazdığı eleştirel yazılarla ilgili çok sayıda ihbar aldıklarını bildirdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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