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Nurettin Akçay, Çin'deki Üniversitesinin Doktora Unvanını Kullanmasını İstemediğini İddia Etti

Nurettin Akçay, Çin'deki Üniversitesinin Doktora Unvanını Kullanmasını İstemediğini İddia Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 14:01
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Akademisyen Nurettin Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Çin'deki Shanghai Üniversitesi'nden kendisine mesaj geldiğini söyleyen Akçay, Çin hakkında yazdığı eleştirel yazılar nedeniyle doktora yaptığı üniversitenin artık bu unvanı kullanmasını istemediğini öne sürdü. Akçay'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Akademiysen Nurettin Akçay'ın paylaşımına göre, Shanghai Üniversitesi yetkilileri kendisine ulaşarak Çin hakkında yazdığı eleştirel yazılarla ilgili çok sayıda ihbar aldıklarını bildirdi.

Akademiysen Nurettin Akçay'ın paylaşımına göre, Shanghai Üniversitesi yetkilileri kendisine ulaşarak Çin hakkında yazdığı eleştirel yazılarla ilgili çok sayıda ihbar aldıklarını bildirdi.

Bu nedenle üniversitenin, 'Shanghai Üniversitesi'nde doktora yaptığına' ilişkin unvanı kullanmamasını talep ettiği öne sürüldü.

Paylaşımında doktora unvanını kullanıp kullanmamanın kendisi için çok önemli olmadığını belirten Akçay, buna rağmen bunun kazanılmış bir hak olduğunu düşündüğünü ifade etti. Asıl üzüldüğü noktanın ise Çin ile bağlarının tamamen kopma ihtimali olduğunu söyledi.

Çin'de evlendiğini ve oğlunun da burada dünyaya geldiğini belirten Akçay, yeniden Çin'i ziyaret edip o günleri görmek istediğini ancak artık ülkeye giriş yapıp yapamayacağını bilmediğini dile getirdi.

Öte yandan Akçay, yaşanan gelişmenin düşüncelerini değiştirmeyeceğini de vurgulayarak, 'Kimsenin kalbini kırmadan bildiğim doğruları yazmaya devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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