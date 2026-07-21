Bu Hafta Gerçek Aşkı Bulma Şansı En Yüksek 4 Burç Belli Oldu

Yengeç

Yalnızlık hissi geride kalıyor. Akrep burcundaki Ay, sezgilerinizi güçlendirirken sizi daha sosyal olmaya teşvik edecek. Katılacağınız bir etkinlik ya da kuracağınız yeni bir bağlantı beklenmedik bir aşkın kapısını aralayabilir. Geçmişten biri de yeniden hayatınıza girebilir.

Terazi

Son dönemde aranıza mesafe giren biriyle ilişkinizi onarmak için doğru zaman. Gurur yerini samimiyete bırakırken yapılacak dürüst bir konuşma kırgınlıkları sona erdirebilir. Bekâr Teraziler ise ilk görüşte etkilenebilecekleri biriyle tanışabilir.

Balık

Bu hafta içine kapanıklık yerini sosyalleşme isteğine bırakıyor. Yeni tanışmalar, flört dolu mesajlaşmalar veya sürpriz bir davet gündeme gelebilir. Samimi ve doğal tavırlarınız sayesinde çevrenizdekilerin ilgisini kolayca çekebilirsiniz.

Akrep

Burcunuzdaki Ay, uzun süredir ertelediğiniz duygusal konularla yüzleşmeniz için cesaret verecek. Geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanmanız hem aşk hem de kariyer alanında yeni kapılar açabilir. Kendinize olan güveniniz çevrenize de yansıyacak.