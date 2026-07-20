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Uçakta Ücretsiz Business Class'a Geçmenin Püf Noktaları Açıklandı

Uçakta Ücretsiz Business Class'a Geçmenin Püf Noktaları Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 23:01
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Uçakta ekonomi sınıfından business ya da birinci sınıfa ücretsiz geçmek birçok yolcunun hayalini süslüyor. Ancak bunun sanıldığı gibi kabin ekibini ikna etmekle ya da özel bir mazeret sunmakla mümkün olmadığı belirtiliyor. Yaklaşık 15 yıllık deneyime sahip bir uçuş görevlisi, ücretsiz kabin yükseltmesi şansını artırabilecek yöntemleri ve yaygın yanlış bilinenleri paylaştı.

Kaynak: https://nypost.com/2026/07/19/lifesty...
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Uçakta ücretsiz olarak bir üst kabin sınıfına geçmek birçok yolcunun hayali.

Uçakta ücretsiz olarak bir üst kabin sınıfına geçmek birçok yolcunun hayali.

Ancak yıllardır dolaşan 'balayındayım derseniz yükseltirler' ya da 'kabin ekibini ikna ederseniz olur' gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Deneyimli bir uçuş görevlisi, ücretsiz yükseltme şansını artırabilecek detayları paylaştı.

Ekonomi sınıfından business ya da birinci sınıfa ücretsiz geçiş yapmak isteyen yolcuların sıkça başvurduğu yöntemlerin büyük bölümü aslında işe yaramıyor. Yaklaşık 15 yıllık deneyime sahip bir uçuş görevlisi, kabin yükseltmelerine ilişkin merak edilenleri anlattı.

Deneyimli görevliye göre yolcuların "balayındayız", "özel günümüz" ya da "mürettebata ricada bulunalım" gibi yöntemlerle kabin yükseltmesi alması neredeyse mümkün değil.

Deneyimli görevliye göre yolcuların "balayındayız", "özel günümüz" ya da "mürettebata ricada bulunalım" gibi yöntemlerle kabin yükseltmesi alması neredeyse mümkün değil.

Çünkü ücretsiz yükseltme kararları çoğu zaman uçağa yolcu alımı başlamadan önce havayolu şirketinin sistemleri tarafından belirleniyor. Kabin ekibi ise kendilerine iletilen liste doğrultusunda hareket ediyor.

Ücretsiz yükseltmelerde en önemli kriterlerden biri, yolcunun sadakat programındaki statüsü ve bilet özellikleri oluyor. Bunun yanı sıra uçağın doluluk durumu veya operasyonel nedenler de kabin değişikliğinde etkili olabiliyor.

Uçuş görevlisi, ücretsiz yükseltme ihtimalini artırabilecek en basit adımlardan birinin online check-in işlemini mümkün olan en erken zamanda tamamlamak olduğunu söylüyor.

Uçuş görevlisi, ücretsiz yükseltme ihtimalini artırabilecek en basit adımlardan birinin online check-in işlemini mümkün olan en erken zamanda tamamlamak olduğunu söylüyor.

Bazı havayollarında öncelik sıralaması aynı olan yolcular arasında ilk check-in yapan kişiye avantaj sağlanabildiğini belirten görevli, bu nedenle online check-in açılır açılmaz işlemin tamamlanmasının faydalı olabileceğini ifade ediyor.

Tek başına seyahat edenlerin şansı daha yüksek

Kabin değişikliği yapılması gerektiğinde tek başına seyahat eden yolcuların avantajlı olabileceği de belirtiliyor. Bunun nedeni ise tamamen operasyonel kolaylık.

Tek bir yolcunun yerini değiştirmek, birlikte seyahat eden aileleri veya kalabalık grupları farklı kabinlere taşımaktan çok daha pratik olduğu için, yükseltme gereken durumlarda bireysel yolcular daha sık tercih edilebiliyor.

Kıyafet seçimi ilk izlenimi etkileyebiliyor

Uçuş görevlisi, yolcuların kıyafetlerinin resmi bir yükseltme kriteri olmadığını özellikle vurguluyor. Ancak temiz, düzenli ve özenli bir görünümün olumlu bir ilk izlenim bırakabileceğini belirtiyor.

Buna karşılık aşırı özensiz veya kamuya açık bir yolculuğa uygun görülmeyebilecek kıyafetlerin bazı durumlarda yolcunun aleyhine değerlendirilme ihtimali bulunabiliyor. Yine de tek başına şık giyinmek, ücretsiz olarak üst kabin sınıfına geçmek için yeterli bir neden sayılmıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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