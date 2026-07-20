Uçakta Ücretsiz Business Class'a Geçmenin Püf Noktaları Açıklandı
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Kaynak: https://nypost.com/2026/07/19/lifesty...
Uçakta ekonomi sınıfından business ya da birinci sınıfa ücretsiz geçmek birçok yolcunun hayalini süslüyor. Ancak bunun sanıldığı gibi kabin ekibini ikna etmekle ya da özel bir mazeret sunmakla mümkün olmadığı belirtiliyor. Yaklaşık 15 yıllık deneyime sahip bir uçuş görevlisi, ücretsiz kabin yükseltmesi şansını artırabilecek yöntemleri ve yaygın yanlış bilinenleri paylaştı.
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Uçakta ücretsiz olarak bir üst kabin sınıfına geçmek birçok yolcunun hayali.
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Deneyimli görevliye göre yolcuların "balayındayız", "özel günümüz" ya da "mürettebata ricada bulunalım" gibi yöntemlerle kabin yükseltmesi alması neredeyse mümkün değil.
Uçuş görevlisi, ücretsiz yükseltme ihtimalini artırabilecek en basit adımlardan birinin online check-in işlemini mümkün olan en erken zamanda tamamlamak olduğunu söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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