Uçakta Ücretsiz Business Class'a Geçmenin Püf Noktaları Açıklandı

Bazı havayollarında öncelik sıralaması aynı olan yolcular arasında ilk check-in yapan kişiye avantaj sağlanabildiğini belirten görevli, bu nedenle online check-in açılır açılmaz işlemin tamamlanmasının faydalı olabileceğini ifade ediyor.

Tek başına seyahat edenlerin şansı daha yüksek

Kabin değişikliği yapılması gerektiğinde tek başına seyahat eden yolcuların avantajlı olabileceği de belirtiliyor. Bunun nedeni ise tamamen operasyonel kolaylık.

Tek bir yolcunun yerini değiştirmek, birlikte seyahat eden aileleri veya kalabalık grupları farklı kabinlere taşımaktan çok daha pratik olduğu için, yükseltme gereken durumlarda bireysel yolcular daha sık tercih edilebiliyor.

Kıyafet seçimi ilk izlenimi etkileyebiliyor

Uçuş görevlisi, yolcuların kıyafetlerinin resmi bir yükseltme kriteri olmadığını özellikle vurguluyor. Ancak temiz, düzenli ve özenli bir görünümün olumlu bir ilk izlenim bırakabileceğini belirtiyor.

Buna karşılık aşırı özensiz veya kamuya açık bir yolculuğa uygun görülmeyebilecek kıyafetlerin bazı durumlarda yolcunun aleyhine değerlendirilme ihtimali bulunabiliyor. Yine de tek başına şık giyinmek, ücretsiz olarak üst kabin sınıfına geçmek için yeterli bir neden sayılmıyor.