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Kortizolü Dengelediğini İddia Eden Cortisolmaxxing Akımı Nedir?

Kortizolü Dengelediğini İddia Eden Cortisolmaxxing Akımı Nedir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 21:29
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Son dönemde TikTok ve Instagram'da sıkça karşımıza çıkan cortisolmaxxing, stres hormonu olarak bilinen kortizolü dengelemeyi amaçlayan yeni bir wellness akımı olarak öne çıkıyor. Peki düzenli uyku, sabah güneşi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını merkezine alan bu trend gerçekten bilimsel temellere dayanıyor mu, yoksa sosyal medyanın son moda akımlarından biri mi?

Kaynak: https://vogue.com.tr/wellness/wellnes...
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TikTok ve Instagram'da son dönemin en çok konuşulan sağlık trendlerinden biri cortisolmaxxing.

TikTok ve Instagram'da son dönemin en çok konuşulan sağlık trendlerinden biri cortisolmaxxing.

İlk bakışta adı, kortizolü artırmayı hedefliyormuş gibi görünse de aslında tam tersi bir anlam taşıyor. Bu akımın amacı, halk arasında 'stres hormonu' olarak bilinen kortizol seviyelerini dengelemek, kronik stresi azaltmak ve bunun sonucunda daha iyi uyumak, daha enerjik hissetmek, daha sağlıklı görünmek.

Peki sosyal medyada 'kortizol göbeği', 'kortizol yüzü' ve 'kortizol kokteyli' gibi kavramlarla birlikte yayılan bu trend gerçekten bilimsel temellere dayanıyor mu? Yoksa yeni nesil wellness pazarlamasının bir ürünü mü?

Cortisolmaxxing nedir?

Cortisolmaxxing nedir?

Cortisolmaxxing, internet kültüründe hızla yayılan 'maxxing' akımlarının bir parçası. Looksmaxxing (daha çekici görünmeye çalışma), sleepmaxxing (uykuyu optimize etme) ve healthmaxxing gibi kavramların ardından ortaya çıkan bu trend, vücudun stres tepkisini iyileştirmeyi hedeflediğini iddia ediyor. 

Ancak burada önemli bir isim karmaşası var. 'Maxxing' kelimesine rağmen amaç kortizolü maksimuma çıkarmak değil, gereğinden fazla yükselmesini önlemek ve doğal ritmini korumak.

Trend kapsamında önerilen yöntemler arasında şunlar bulunuyor:

  • Gün doğumunda yürüyüş yapmak

  • Sabah ilk saatlerde güneş ışığı almak

  • Telefonla güne başlamamak

  • Düzenli uyku rutini oluşturmak

  • Nefes egzersizleri ve meditasyon yapmak

  • İşlenmiş gıdaları azaltmak

  • Magnezyum veya ashwagandha gibi takviyeler kullanmak

  • Viral hale gelen 'cortisol cocktail' isimli içeceği tüketmek

Kortizol, böbreküstü bezleri tarafından salgılanan hayati bir hormondur.

Kortizol, böbreküstü bezleri tarafından salgılanan hayati bir hormondur.

Vücudun strese karşı verdiği tepkiyi düzenler ve aslında yaşam için gereklidir.

Kortizolün başlıca görevleri şunlardır:

  • Kan şekerini düzenlemek

  • Kan basıncını kontrol etmek

  • Bağışıklık sistemini dengelemek

  • Enerji kullanımını yönetmek

  • Sabah uyanmayı kolaylaştırmak

  • Tehlike anlarında vücudu harekete geçirmek

Yani sosyal medyada anlatıldığı gibi kortizol 'kötü' bir hormon değildir. Sorun, uzun süre yüksek seviyelerde kalmasıdır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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