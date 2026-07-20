Kortizolü Dengelediğini İddia Eden Cortisolmaxxing Akımı Nedir?
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Kaynak: https://vogue.com.tr/wellness/wellnes...
Son dönemde TikTok ve Instagram'da sıkça karşımıza çıkan cortisolmaxxing, stres hormonu olarak bilinen kortizolü dengelemeyi amaçlayan yeni bir wellness akımı olarak öne çıkıyor. Peki düzenli uyku, sabah güneşi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını merkezine alan bu trend gerçekten bilimsel temellere dayanıyor mu, yoksa sosyal medyanın son moda akımlarından biri mi?
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TikTok ve Instagram'da son dönemin en çok konuşulan sağlık trendlerinden biri cortisolmaxxing.
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Cortisolmaxxing nedir?
Kortizol, böbreküstü bezleri tarafından salgılanan hayati bir hormondur.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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