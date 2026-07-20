Kortizolü Dengelediğini İddia Eden Cortisolmaxxing Akımı Nedir?

İlk bakışta adı, kortizolü artırmayı hedefliyormuş gibi görünse de aslında tam tersi bir anlam taşıyor. Bu akımın amacı, halk arasında 'stres hormonu' olarak bilinen kortizol seviyelerini dengelemek, kronik stresi azaltmak ve bunun sonucunda daha iyi uyumak, daha enerjik hissetmek, daha sağlıklı görünmek.

Peki sosyal medyada 'kortizol göbeği', 'kortizol yüzü' ve 'kortizol kokteyli' gibi kavramlarla birlikte yayılan bu trend gerçekten bilimsel temellere dayanıyor mu? Yoksa yeni nesil wellness pazarlamasının bir ürünü mü?