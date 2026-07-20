Psikolojiye Göre Çocuğun Öz Güvenini Şekillendiren Ebeveynlik Alışkanlıkları

'Ne kadar zekisin' gibi ifadeler ilk bakışta motive edici görünse de uzmanlar, çabanın övülmesinin çok daha faydalı olduğunu belirtiyor.

'Zorlanmana rağmen çalışmaya devam ettin' ya da 'Bu sınava ne kadar özenle hazırlandığını fark ettim' gibi geri bildirimler, çocuklara başarının doğuştan gelen yetenekten değil emek ve kararlılıktan geçtiğini öğretiyor. Böylece hata yapma korkusu azalırken öğrenmeye yönelik motivasyon da artıyor.

Her Sorunu Hemen Çözmeye Çalışmadan Dinleyin

Çocukların dile getirdiği kaygılar yetişkinlere önemsiz gelebilir. Bir arkadaşla yaşanan anlaşmazlık, okul gösterisi öncesindeki heyecan ya da beklenenden düşük alınan bir not onlar için büyük anlam taşıyabilir.

Uzmanlara göre ebeveynlerin hemen çözüm üretmek yerine önce dikkatle dinlemesi, çocuğa 'Duyguların ve düşüncelerin benim için önemli' mesajını veriyor. Bu yaklaşım, çocukların kendi duygularına güvenmesini ve kendilerini ifade etme cesareti kazanmasını destekliyor.

Yaşına Uygun Kararlar Vermesine İzin Verin

Öz güven, çocukların kendi seçimlerinin değerli olduğunu hissetmesiyle gelişiyor. Hangi kıyafeti giyeceğine karar vermesi, uyumadan önce okunacak kitabı seçmesi ya da aile yemeğinin planlanmasına katkı sağlaması gibi küçük kararlar bile bağımsızlık duygusunu güçlendiriyor.

Yaş ilerledikçe kararların kapsamı büyüyor. Karar vermek, küçük hatalardan ders çıkarmak ve sonuçları deneyimlemek, güçlü bir benlik algısının oluşmasına katkı sağlıyor.

Hataları Öğrenmenin Doğal Bir Parçası Olarak Anlatın

Birçok çocuk hata yapmayı başarısızlık olarak görüyor ve ebeveynlerini hayal kırıklığına uğratmaktan çekiniyor. Bu durum zamanla öz güveni zedeleyebiliyor.

Psikologlar, ebeveynlerin bakış açısını değiştirmesinin önemli olduğunu vurguluyor. 'Neden böyle oldu?' yerine 'Bu deneyim sana ne öğretti?' sorusunu sormak ve kendi hatalarından örnekler paylaşmak, başarısızlığın yaşamın doğal bir parçası olduğunu gösteriyor.

Sorumluluk Vererek Güvendiğinizi Hissettirin

Çocuklar, kendilerine gerçek sorumluluklar verildiğinde daha öz güvenli hissedebiliyor. Bitkileri sulamak, okul çantasını hazırlamak, sofranın kurulmasına yardım etmek ya da kısa süreliğine küçük kardeşiyle ilgilenmek gibi görevler, yalnızca bir iş paylaşımı anlamına gelmiyor.

Bu sorumluluklar aynı zamanda 'Sana güveniyorum' mesajı taşıyor. Yaşına uygun görevler üstlenen çocuklar zamanla kendilerini daha yeterli ve bağımsız hissetmeye başlıyor.

Başkalarıyla Kıyaslamaktan Kaçının

Günümüzde çocukların arkadaşları, kardeşleri ya da akrabalarıyla kıyaslanması oldukça yaygın. Ancak 'Ağabeyinden daha başarılısın' gibi olumlu görünen karşılaştırmalar bile çocuğun değerini başkalarını geçmeye bağlamasına neden olabiliyor.

Araştırmalar, sürekli kıyaslanan çocuklarda öz güven yerine güvensizlik duygusunun gelişebildiğini gösteriyor. Uzmanlar, çocukların başkalarıyla değil, kendi gelişimleriyle karşılaştırılmasının çok daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

Sevginizin Başarılarından Daha Büyük Olduğunu Hissettirin

Uzmanlara göre öz güveni besleyen en güçlü unsur, çocuğun koşulsuz sevildiğini hissetmesi. Çocukların yalnızca yüksek not aldığında, yarışma kazandığında ya da ailesini gururlandırdığında değil; sıradan günlerde de aynı sevgi ve ilgiyi görmesi büyük önem taşıyor.

Hayal kırıklığı yaşadığı bir günün ardından sarılmak, okulunu içtenlikle sormak, eve geldiğinde gülümseyerek karşılamak ya da kötü bir sonucun ona duyulan sevgiyi değiştirmeyeceğini hissettirmek, çocukta duygusal güven oluşturuyor. Uzmanlara göre sağlam öz güvenin temeli de tam olarak bu güven duygusuyla atılıyor.