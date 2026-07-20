article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ormanın İçindeki Saklı Şelale Bu Yıl Yağışlarla Yeniden Coştu

Ormanın İçindeki Saklı Şelale Bu Yıl Yağışlarla Yeniden Coştu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 16:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koramşalı Şelalesi, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden gür akmaya başlayarak Mersin'in saklı doğal güzelliklerinden biri olarak dikkat çekti. Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle zaman zaman kuruyan şelale, artan su debisi ve çevresindeki canlanan doğal yaşamla ziyaretçilerini büyülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mersin'in Erdemli ilçesinde, doğanın içinde adeta gizlenmiş halde bulunan Koramşalı Şelalesi, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden gür akmaya başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, doğanın içinde adeta gizlenmiş halde bulunan Koramşalı Şelalesi, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden gür akmaya başladı.

Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle zaman zaman suyu kesilen şelale, bu sezon hem debisi hem de doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Mersin, deniz ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Kentin yarısından fazlasını kaplayan ormanlık alanlar, çok sayıda doğal su kaynağına ve şelaleye ev sahipliği yapıyor. Bu noktalardan biri olan Koramşalı Şelalesi ise Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta, ağaçların arasında saklı konumuyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 10 yıl önce keşfedilen ve turizme kazandırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülen şelale, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zaman zaman tamamen kurumuştu.

Yaklaşık 10 yıl önce keşfedilen ve turizme kazandırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülen şelale, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zaman zaman tamamen kurumuştu.

Ancak bu yıl mevsim boyunca etkili olan yağışlar sayesinde şelale yeniden eski canlı görünümüne kavuştu. Şelalenin çevresindeki küçük su akıntılarının da güçlenmesi, bölgedeki su kaynaklarının yağışlardan olumlu etkilendiğini ortaya koydu.

Soğuk ve berrak suyuyla özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olan Koramşalı Şelalesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere sakin bir atmosfer sunuyor. Bölgeyi bilenler ise şelalenin mutlaka görülmesi gereken doğal alanlardan biri olduğunu ifade ediyor.

Mahalle sakinlerinden Sefa Ateş, bu yıl yağışların etkisiyle şelalenin her zamankinden daha gür aktığını belirterek, doğal güzelliğin duyulmasının ardından bölgeye gelen ziyaretçi sayısında da artış yaşandığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın