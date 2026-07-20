Ormanın İçindeki Saklı Şelale Bu Yıl Yağışlarla Yeniden Coştu
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, doğanın içinde adeta gizlenmiş halde bulunan Koramşalı Şelalesi, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden gür akmaya başladı.
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Yaklaşık 10 yıl önce keşfedilen ve turizme kazandırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülen şelale, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zaman zaman tamamen kurumuştu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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