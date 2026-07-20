Ormanın İçindeki Saklı Şelale Bu Yıl Yağışlarla Yeniden Coştu

Ancak bu yıl mevsim boyunca etkili olan yağışlar sayesinde şelale yeniden eski canlı görünümüne kavuştu. Şelalenin çevresindeki küçük su akıntılarının da güçlenmesi, bölgedeki su kaynaklarının yağışlardan olumlu etkilendiğini ortaya koydu.

Soğuk ve berrak suyuyla özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olan Koramşalı Şelalesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere sakin bir atmosfer sunuyor. Bölgeyi bilenler ise şelalenin mutlaka görülmesi gereken doğal alanlardan biri olduğunu ifade ediyor.

Mahalle sakinlerinden Sefa Ateş, bu yıl yağışların etkisiyle şelalenin her zamankinden daha gür aktığını belirterek, doğal güzelliğin duyulmasının ardından bölgeye gelen ziyaretçi sayısında da artış yaşandığını söyledi.