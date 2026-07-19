Tesadüfen Dünya'dan Görüntülenebilen En Sönük Gezegen Keşfedildi
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Kaynak: https://www.hq.eso.org/public/news/es...
Astronomlar, başka bir gezegeni incelemek için yürüttükleri gözlemler sırasında beklenmedik bir keşfe imza attı. Dünya'dan doğrudan görüntülenebilen en sönük ötegezegen olarak kayıtlara geçen Beta Pictoris d, gelişmiş teleskop teknolojileri sayesinde ilk kez görüntülendi. Bu keşfin, gezegen sistemlerinin oluşumuna ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.
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Bilim dünyasında önemli keşiflerin bir kısmı planlı çalışmaların değil, beklenmedik tesadüflerin sonucu olarak ortaya çıkıyor.
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Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıkta bulunan Beta Pictoris, yalnızca 23 milyon yıllık geçmişiyle gökbilim açısından oldukça genç bir yıldız olarak değerlendiriliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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