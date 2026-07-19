Tesadüfen Dünya'dan Görüntülenebilen En Sönük Gezegen Keşfedildi

Güneş'in yaklaşık iki katı büyüklüğünde ve dokuz kat daha parlak olan yıldızın çevresi, gezegen oluşumunun sürdüğü toz ve enkaz diskleriyle kaplı. Bu nedenle sistem, gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışan bilim insanları için önemli bir gözlem alanı olarak kabul ediliyor.

Sistemde daha önce keşfedilen iki dev gaz gezegeni, Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahipti. Yeni keşfedilen Beta Pictoris d ise doğrudan görüntülenen üçüncü gezegen olarak kayıtlara geçti.

Yıldızın parlaklığı nedeniyle bugüne kadar fark edilemedi

Yeni keşfedilen gezegen, diğer iki gezegene göre daha küçük ve daha sönük özellikler taşıyor. Yaklaşık Jüpiter'in 2,4 katı kütleye sahip olduğu hesaplanan Beta Pictoris d'nin sıcaklığının ise yaklaşık 330 santigrat derece olduğu belirtiliyor. Bu değer, sistemdeki diğer gaz devlerine kıyasla daha düşük kabul ediliyor.

Gezegenin bugüne kadar gözden kaçmasının en önemli nedeni ise yıldızının yoğun parlaklığı oldu. Beta Pictoris d'nin yaydığı ışığın, sistemde daha önce keşfedilen Beta Pictoris b'ye kıyasla yaklaşık 100 kat daha zayıf olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle gezegen, yıldızın güçlü ışığı içinde adeta görünmez hâle geliyordu.

Astronomlar, gelişmiş görüntüleme teknikleri ve yüksek hızlı gözlem yöntemleri sayesinde yıldızın parıltısını büyük ölçüde filtreleyerek gezegeni doğrudan görüntülemeyi başardı.