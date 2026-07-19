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Tesadüfen Dünya'dan Görüntülenebilen En Sönük Gezegen Keşfedildi

Tesadüfen Dünya'dan Görüntülenebilen En Sönük Gezegen Keşfedildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 11:18
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Astronomlar, başka bir gezegeni incelemek için yürüttükleri gözlemler sırasında beklenmedik bir keşfe imza attı. Dünya'dan doğrudan görüntülenebilen en sönük ötegezegen olarak kayıtlara geçen Beta Pictoris d, gelişmiş teleskop teknolojileri sayesinde ilk kez görüntülendi. Bu keşfin, gezegen sistemlerinin oluşumuna ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.

Kaynak: https://www.hq.eso.org/public/news/es...
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Bilim dünyasında önemli keşiflerin bir kısmı planlı çalışmaların değil, beklenmedik tesadüflerin sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Bilim dünyasında önemli keşiflerin bir kısmı planlı çalışmaların değil, beklenmedik tesadüflerin sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Son örnek ise uzay araştırmalarından geldi. Astronomlar, başka bir gezegeni incelerken Dünya'dan doğrudan görüntülenebilen en sönük ötegezegeni keşfetmeyi başardı.

Başka bir gezegeni incelerken yeni bir dünya ortaya çıktı

Avrupa Güney Rasathanesi'nin (ESO) Çok Büyük Teleskopu (VLT) ile James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verileri analiz eden araştırmacılar, Beta Pictoris yıldız sisteminde yürüttükleri gözlemler sırasında daha önce doğrulanmamış bir gezegen tespit etti.

'Beta Pictoris d' adı verilen bu yeni ötegezegen, aslında araştırmanın ana hedefi değildi. Bilim insanları sistemde daha önce keşfedilen gezegenlerden birinin hareketlerini incelerken, yıldızın yoğun ışığı arasında bugüne kadar fark edilemeyen üçüncü bir gezegenin izine ulaştı.

Araştırmacılara göre Beta Pictoris d, Dünya'dan doğrudan görüntülenebilen en sönük ötegezegen olma özelliğini taşıyor.

Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıkta bulunan Beta Pictoris, yalnızca 23 milyon yıllık geçmişiyle gökbilim açısından oldukça genç bir yıldız olarak değerlendiriliyor.

Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıkta bulunan Beta Pictoris, yalnızca 23 milyon yıllık geçmişiyle gökbilim açısından oldukça genç bir yıldız olarak değerlendiriliyor.

Güneş'in yaklaşık iki katı büyüklüğünde ve dokuz kat daha parlak olan yıldızın çevresi, gezegen oluşumunun sürdüğü toz ve enkaz diskleriyle kaplı. Bu nedenle sistem, gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışan bilim insanları için önemli bir gözlem alanı olarak kabul ediliyor.

Sistemde daha önce keşfedilen iki dev gaz gezegeni, Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahipti. Yeni keşfedilen Beta Pictoris d ise doğrudan görüntülenen üçüncü gezegen olarak kayıtlara geçti.

Yıldızın parlaklığı nedeniyle bugüne kadar fark edilemedi

Yeni keşfedilen gezegen, diğer iki gezegene göre daha küçük ve daha sönük özellikler taşıyor. Yaklaşık Jüpiter'in 2,4 katı kütleye sahip olduğu hesaplanan Beta Pictoris d'nin sıcaklığının ise yaklaşık 330 santigrat derece olduğu belirtiliyor. Bu değer, sistemdeki diğer gaz devlerine kıyasla daha düşük kabul ediliyor.

Gezegenin bugüne kadar gözden kaçmasının en önemli nedeni ise yıldızının yoğun parlaklığı oldu. Beta Pictoris d'nin yaydığı ışığın, sistemde daha önce keşfedilen Beta Pictoris b'ye kıyasla yaklaşık 100 kat daha zayıf olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle gezegen, yıldızın güçlü ışığı içinde adeta görünmez hâle geliyordu.

Astronomlar, gelişmiş görüntüleme teknikleri ve yüksek hızlı gözlem yöntemleri sayesinde yıldızın parıltısını büyük ölçüde filtreleyerek gezegeni doğrudan görüntülemeyi başardı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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