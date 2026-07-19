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Uzmanlar Uyarıyor: Yaz Aylarında Sessizce Artan Bu Hastalığa Karşı Tedbirli Olun

Uzmanlar Uyarıyor: Yaz Aylarında Sessizce Artan Bu Hastalığa Karşı Tedbirli Olun

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 09:38
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Yaz aylarında artan sıcaklıklar yalnızca güneş çarpması riskini değil, fark edilmesi zor bazı hastalıkların görülme sıklığını da artırıyor. Uzmanlar, özellikle kene kaynaklı Lyme hastalığı ve viral bağırsak enfeksiyonlarının ilk belirtilerinin çoğu zaman basit bir yorgunluk ya da mevsimsel rahatsızlıkla karıştırıldığına dikkat çekiyor. Erken teşhis ve alınacak basit önlemler ise ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebiliyor.

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Yaz aylarında çoğu kişi güneş çarpması ya da gıda zehirlenmesi gibi risklere odaklanıyor.

Yaz aylarında çoğu kişi güneş çarpması ya da gıda zehirlenmesi gibi risklere odaklanıyor.

Ancak uzmanlara göre sıcak havalarda görülme sıklığı artan bazı hastalıklar, ilk belirtileri oldukça sıradan olduğu için uzun süre fark edilmeyebiliyor. Özellikle kene kaynaklı Lyme hastalığı ile viral bağırsak enfeksiyonları, erken dönemde doğru değerlendirilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Yaz aylarında neden daha sık görülüyor?

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte hem kenelerin yaşam alanları genişliyor hem de insanların doğada geçirdiği süre artıyor. Parklar, piknik alanları, kamp bölgeleri ve kırsal alanlar bu açıdan riskli noktalar arasında gösteriliyor. Bunun yanında sıcak havada uygun koşullarda saklanmayan yiyecekler de bağırsak enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iklim değişikliğinin etkisiyle vektör kaynaklı hastalıkların birçok bölgede daha geniş alanlara yayıldığına dikkat çekiyor.

Lyme hastalığının belirtileri nelerdir?

Lyme hastalığının belirtileri nelerdir?

Lyme hastalığı, enfekte kenelerin ısırmasıyla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon olarak biliniyor. En büyük sorun ise ilk belirtilerinin grip ya da mevsimsel yorgunlukla karıştırılabilmesi.

Uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken erken belirtiler şunlar:

  • Sürekli halsizlik

  • Baş ağrısı

  • Kas ve eklem ağrıları

  • Hafif ateş

  • Isırık bölgesinde zamanla genişleyen halka şeklinde kızarıklık

Her hastada 'boğa gözü' olarak bilinen döküntü görülmediği için yalnızca cilt bulgularına güvenilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) yayımladığı verilere göre son yıllarda Avrupa'da Lyme hastalığı vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Viral bağırsak enfeksiyonları da yazın artıyor

Viral bağırsak enfeksiyonları da yazın artıyor

Yaz mevsiminde yalnızca kene kaynaklı hastalıklar değil, virüslerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonları da daha sık görülüyor. Özellikle sıcakta uzun süre bekletilen yiyecekler ve hijyen kurallarına yeterince uyulmaması riski artırıyor.

Bu enfeksiyonlarda en sık görülen belirtiler ise şunlar:

  • Bulantı

  • Kusma

  • İshal

  • Karın ağrısı

  • Ateş

  • Halsizlik

Belirtilerin birkaç gün içinde düzelmemesi veya sıvı kaybının artması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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