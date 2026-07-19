Uzmanlar Uyarıyor: Yaz Aylarında Sessizce Artan Bu Hastalığa Karşı Tedbirli Olun

Ancak uzmanlara göre sıcak havalarda görülme sıklığı artan bazı hastalıklar, ilk belirtileri oldukça sıradan olduğu için uzun süre fark edilmeyebiliyor. Özellikle kene kaynaklı Lyme hastalığı ile viral bağırsak enfeksiyonları, erken dönemde doğru değerlendirilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Yaz aylarında neden daha sık görülüyor?

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte hem kenelerin yaşam alanları genişliyor hem de insanların doğada geçirdiği süre artıyor. Parklar, piknik alanları, kamp bölgeleri ve kırsal alanlar bu açıdan riskli noktalar arasında gösteriliyor. Bunun yanında sıcak havada uygun koşullarda saklanmayan yiyecekler de bağırsak enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iklim değişikliğinin etkisiyle vektör kaynaklı hastalıkların birçok bölgede daha geniş alanlara yayıldığına dikkat çekiyor.