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Yaklaşık 1 Milyon TL Harcadığı Göğüsleri İçin Her Sene 'Doğum Günü Partisi' Düzenleyen Kadın

Yaklaşık 1 Milyon TL Harcadığı Göğüsleri İçin Her Sene 'Doğum Günü Partisi' Düzenleyen Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 20:16
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2021 yılında yaklaşık 1 milyon TL (15 bin sterlin) harcayarak göğüs estetiği yaptıran sosyal medya fenomeni Jasmine Teaa, o günden bu yana her yıl göğüslerinin 'doğum gününü' kutluyor. Pasta kesen ve kutlamalarını takipçileriyle paylaşan fenomen, hayranlarının bu özel gün için göğüslerine hediyeler gönderdiğini söyleyerek sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medya fenomeni ve model Jasmine Teaa, 2021 yılında yaptırdığı 15 bin sterlin değerindeki göğüs estetiğinin yıl dönümünü her yıl kutlamasıyla gündem oldu.

Sosyal medya fenomeni ve model Jasmine Teaa, 2021 yılında yaptırdığı 15 bin sterlin değerindeki göğüs estetiğinin yıl dönümünü her yıl kutlamasıyla gündem oldu.

Göğüslerine doğum günü pastası kesen Teaa, hayranlarının bu özel gün için dünyanın farklı yerlerinden hediyeler gönderdiğini söyledi.

Kilo verdikten sonra göğüslerinin eski dolgunluğunu kaybettiğini fark eden 29 yaşındaki Jasmine Teaa, bu görünümü yeniden kazanmak için 2021 yılında göğüs büyütme ameliyatı oldu. Operasyon için 15 bin sterlin harcayan fenomen, amacının tamamen doğal görünen bir sonuç elde etmek olduğunu belirtti.

İlk ameliyat yıl dönümünde göğüsleri için pasta keserek kutlama yapan Teaa, bu geleneği sonraki yıllarda da sürdürdü. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı kutlamalar, takipçileri arasında da ilgi gördü.

Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Jasmine Teaa, ameliyat sonrası ortaya çıkan sonucu ilk kez canlı yayın platformu Twitch'te takipçileriyle paylaştığını söyledi.

Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Jasmine Teaa, ameliyat sonrası ortaya çıkan sonucu ilk kez canlı yayın platformu Twitch'te takipçileriyle paylaştığını söyledi.

O günden bu yana göğüslerinin 'doğum günü'nü birlikte kutladıklarını belirten fenomen, hayranlarının bu özel gün için sütyen gibi hediyeler gönderdiğini ifade etti.

Teaa, göğüslerine ayrıca 'Cookies' ve 'Cream' isimlerini verdiğini de esprili bir dille anlattı.

'Şimdilik Yeni Bir Operasyon Düşünmüyorum'

34DD beden göğüslere sahip olan Jasmine Teaa, zaman zaman daha büyük implant yaptırmayı düşündüğünü ancak ameliyat sonrası iyileşme sürecinin zorluğu nedeniyle şimdilik bu fikrinden vazgeçtiğini söyledi.

Kalça estetiği (BBL) yaptırmayı da değerlendirdiğini belirten fenomen, uzun iyileşme süresi nedeniyle bunun yerine spor yaparak istediği fiziğe ulaşmayı tercih ettiğini dile getirdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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