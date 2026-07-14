Yaklaşık 1 Milyon TL Harcadığı Göğüsleri İçin Her Sene 'Doğum Günü Partisi' Düzenleyen Kadın
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2021 yılında yaklaşık 1 milyon TL (15 bin sterlin) harcayarak göğüs estetiği yaptıran sosyal medya fenomeni Jasmine Teaa, o günden bu yana her yıl göğüslerinin 'doğum gününü' kutluyor. Pasta kesen ve kutlamalarını takipçileriyle paylaşan fenomen, hayranlarının bu özel gün için göğüslerine hediyeler gönderdiğini söyleyerek sosyal medyada gündem oldu.
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Sosyal medya fenomeni ve model Jasmine Teaa, 2021 yılında yaptırdığı 15 bin sterlin değerindeki göğüs estetiğinin yıl dönümünü her yıl kutlamasıyla gündem oldu.
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Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Jasmine Teaa, ameliyat sonrası ortaya çıkan sonucu ilk kez canlı yayın platformu Twitch'te takipçileriyle paylaştığını söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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