Yaklaşık 1 Milyon TL Harcadığı Göğüsleri İçin Her Sene 'Doğum Günü Partisi' Düzenleyen Kadın

O günden bu yana göğüslerinin 'doğum günü'nü birlikte kutladıklarını belirten fenomen, hayranlarının bu özel gün için sütyen gibi hediyeler gönderdiğini ifade etti.

Teaa, göğüslerine ayrıca 'Cookies' ve 'Cream' isimlerini verdiğini de esprili bir dille anlattı.

'Şimdilik Yeni Bir Operasyon Düşünmüyorum'

34DD beden göğüslere sahip olan Jasmine Teaa, zaman zaman daha büyük implant yaptırmayı düşündüğünü ancak ameliyat sonrası iyileşme sürecinin zorluğu nedeniyle şimdilik bu fikrinden vazgeçtiğini söyledi.

Kalça estetiği (BBL) yaptırmayı da değerlendirdiğini belirten fenomen, uzun iyileşme süresi nedeniyle bunun yerine spor yaparak istediği fiziğe ulaşmayı tercih ettiğini dile getirdi.