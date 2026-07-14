article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bel Bölgesini İncelten İçecekler Açıklandı

Bel Bölgesini İncelten İçecekler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 17:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bel çevresindeki yağlanmadan kurtulmak isteyenlerin ilk başvurduğu yöntemlerden biri de çeşitli içecekler oluyor. Uzmanlar, tek başına hiçbir içeceğin bölgesel yağ yakmadığını vurgulasa da bazı seçeneklerin tokluk hissini artırarak ve sağlıklı beslenmeyi destekleyerek kilo verme sürecine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Peki, bel bölgesini inceltmeye yardımcı olabilecek içecekler hangileri?

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karın ve bel çevresindeki yağlardan kurtulmak isteyen pek çok kişi, "yağ yakan mucize içecek" arayışına giriyor.

Karın ve bel çevresindeki yağlardan kurtulmak isteyen pek çok kişi, "yağ yakan mucize içecek" arayışına giriyor.

Ancak uzmanlara göre tek başına herhangi bir içeceğin yalnızca bel bölgesindeki yağları eritmesi mümkün değil. Buna rağmen bazı içecekler, kalori kontrolünü destekleyerek, tokluk hissini artırarak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına katkı sağlayarak kilo verme sürecine yardımcı olabiliyor.

Bel bölgesindeki yağlar neden zor eriyor?

Uzmanlar, bel çevresindeki yağlanmanın genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, stres ve uyku düzeniyle yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Bölgesel yağ yakımı bilimsel olarak mümkün görülmüyor. Vücut genelinde yağ oranı azaldıkça bel çevresi de incelmeye başlıyor.

İşte Bel Bölgesini İncelten İçecekler

İşte Bel Bölgesini İncelten İçecekler

1. Yeşil çay

Yeşil çay, içerdiği kateşinler ve doğal kafein sayesinde en çok araştırılan içeceklerden biri. Yapılan çalışmalar, düzenli yeşil çay tüketiminin egzersiz ve dengeli beslenmeyle birlikte yağ kaybını küçük ama anlamlı ölçüde destekleyebileceğini gösteriyor.

2. Şekersiz kahve

Filtre kahve veya sade Türk kahvesi gibi şekersiz kahveler metabolizma hızında kısa süreli artış sağlayabiliyor. Ayrıca iştahı geçici olarak baskılayarak günlük kalori alımının azalmasına katkıda bulunabiliyor. Ancak aşırı kafein tüketimi çarpıntı ve uyku problemlerine yol açabileceği için ölçülü tüketilmesi öneriliyor.

3. Yüksek proteinli smoothie

Yoğurt, kefir veya süt ile hazırlanan; içerisine meyve ve yulaf eklenen protein açısından zengin smoothie'ler uzun süre tok kalmayı destekleyebilir. Uzmanlar özellikle kahvaltıda veya ara öğünde tercih edildiğinde gereksiz atıştırmaları azaltabileceğini belirtiyor.

4. Kefir

Bağırsak mikrobiyotasının kilo kontrolündeki rolü son yıllarda dikkat çekiyor. Probiyotik içeren kefir, bağırsak sağlığını destekleyebilir ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak kilo verme sürecine katkı sağlayabilir.

5. Tarçınlı su

Tarçının kan şekeri dalgalanmalarını azaltabileceğine yönelik çalışmalar bulunuyor. Bu nedenle bazı kişilerde tatlı isteğinin kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Ancak tek başına yağ yakıcı bir etkisi olduğu kanıtlanmış değil.

6. Zencefil çayı

Zencefil, sindirimi desteklemesi ve hafif termojenik etkisi nedeniyle kilo verme programlarında sık tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor. Bazı araştırmalar iştah kontrolüne katkı sağlayabileceğini gösterse de etkisi sınırlı.

7. Limonlu su

Limonlu suyun doğrudan yağ yaktığına dair bilimsel kanıt bulunmuyor. Buna rağmen gazlı ve şekerli içecekler yerine tercih edilmesi günlük kalori alımını azaltabilir. Ayrıca yeterli su tüketimi kilo kontrolü açısından önem taşıyor.

8. Elma sirkeli su

Elma sirkesi üzerine yapılan bazı çalışmalar, iştah üzerinde hafif bir etki oluşturabileceğini ve kan şekeri kontrolüne katkı sağlayabileceğini öne sürüyor. Ancak yüksek miktarda tüketimi mide ve diş sağlığı açısından risk oluşturabileceği için dikkatli olunması gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın