4 Kazla Kurduğu İşletmede Yılda 800 Yavru Kaz Yetiştiriyor

Yaklaşık 25 yıldır Iğdır'da yaşadığını ifade eden Tuncer, ilerleyen dönemde üretimi artırarak çevresindeki insanlara da istihdam oluşturmayı amaçladığını dile getirdi.

Tuncer, her yıl binlerce kaz yetiştirerek hem üretime katkı sunmayı hem de komşularına yeni iş fırsatları oluşturmayı istediğini belirtti.

Sona Tuncer'in eşi Abdülmecit Tuncer ise mevcut ahırın aslında koyunlar için yapıldığını, bu nedenle kaz yetiştiriciliği açısından bazı eksiklikler bulunduğunu söyledi. Daha modern tesislere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Tuncer, uygun kredi ve devlet desteği sağlanması halinde yıllık üretimlerini 1.000 ila 2.000 yavruya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Aile, kurulacak daha büyük ve modern bir çiftlikle hem üretim kapasitesini artırmayı hem de bölgedeki birkaç kişiye istihdam sağlamayı planlıyor.