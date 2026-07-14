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4 Kazla Kurduğu İşletmede Yılda 800 Yavru Kaz Yetiştiriyor

4 Kazla Kurduğu İşletmede Yılda 800 Yavru Kaz Yetiştiriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 13:12
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Sona Tuncer, Iğdır'da hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini yıllar içinde büyüterek aile işletmesine dönüştürdü. İlk etapta yalnızca 4 kazla üretime başlayan Tuncer, bugün 70 anaç kazdan yılda yaklaşık 800 yavru elde ediyor. Şimdi ise hedefi, modern bir çiftlik kurarak üretim kapasitesini daha da artırmak.

Kaynak: AA

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Iğdır'da yaşayan Sona Tuncer, hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini yıllar içinde aile işletmesine dönüştürdü.

Iğdır'da yaşayan Sona Tuncer, hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini yıllar içinde aile işletmesine dönüştürdü.

İlk etapta yalnızca 4 kazla yola çıkan Tuncer, bugün 70 anaç kazdan yılda yaklaşık 800 yavru elde ederek üretimini büyütmeye devam ediyor.

4 kazla başlayan hikaye, aile işletmesine dönüştü

Azerbaycan asıllı Sona Tuncer, eşiyle birlikte yaz aylarında çobanlık yapmak için gittikleri Ardahan'da kaz yetiştiriciliğini yakından tanıdı. Bu süreçte kaz üretimine ilgi duyan Tuncer, Iğdır'ın Halfeli beldesindeki evinin bahçesinde satın aldığı 4 kazla üretime başladı.

Kaz yetiştiriciliğinden aldığı verim ve bu alana duyduğu ilgi sayesinde üretimini her geçen yıl artıran Tuncer, zamanla bu işi profesyonel ölçekte sürdürmeye karar verdi.

Daha önce küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Tuncer ailesi, önemli bir karar alarak koyunlarını sattı ve tamamen kaz yetiştiriciliğine yöneldi.

Daha önce küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Tuncer ailesi, önemli bir karar alarak koyunlarını sattı ve tamamen kaz yetiştiriciliğine yöneldi.

Evin bahçesinde bulunan eski koyun ahırı ise kazların yaşayabileceği şekilde yeniden düzenlenerek küçük bir çiftliğe dönüştürüldü.

Bugün aile, burada kurdukları işletmede üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üretim kapasitesini artırmayı başaran aile, şu anda 70 anaç kazdan yılda yaklaşık 800 yavru kaz yetiştiriyor. Sona Tuncer ve 15 yaşındaki oğlu Erhan, kazların günlük bakımını birlikte üstleniyor.

Sabahın erken saatlerinde yemleme yapan anne-oğul, ardından kazları doğal beslenmeleri için meralara çıkarıyor. Özellikle okul tatillerinde annesine destek veren Erhan, üretim sürecinin her aşamasında aktif rol alıyor.

Kaz yetiştiriciliğini daha da büyütmek istediğini belirten Sona Tuncer, hedefinin yalnızca aile bütçesine katkı sağlamak olmadığını söyledi.

Kaz yetiştiriciliğini daha da büyütmek istediğini belirten Sona Tuncer, hedefinin yalnızca aile bütçesine katkı sağlamak olmadığını söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır Iğdır'da yaşadığını ifade eden Tuncer, ilerleyen dönemde üretimi artırarak çevresindeki insanlara da istihdam oluşturmayı amaçladığını dile getirdi.

Tuncer, her yıl binlerce kaz yetiştirerek hem üretime katkı sunmayı hem de komşularına yeni iş fırsatları oluşturmayı istediğini belirtti.

Sona Tuncer'in eşi Abdülmecit Tuncer ise mevcut ahırın aslında koyunlar için yapıldığını, bu nedenle kaz yetiştiriciliği açısından bazı eksiklikler bulunduğunu söyledi. Daha modern tesislere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Tuncer, uygun kredi ve devlet desteği sağlanması halinde yıllık üretimlerini 1.000 ila 2.000 yavruya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Aile, kurulacak daha büyük ve modern bir çiftlikle hem üretim kapasitesini artırmayı hem de bölgedeki birkaç kişiye istihdam sağlamayı planlıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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