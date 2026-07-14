4 Kazla Kurduğu İşletmede Yılda 800 Yavru Kaz Yetiştiriyor
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Sona Tuncer, Iğdır'da hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini yıllar içinde büyüterek aile işletmesine dönüştürdü. İlk etapta yalnızca 4 kazla üretime başlayan Tuncer, bugün 70 anaç kazdan yılda yaklaşık 800 yavru elde ediyor. Şimdi ise hedefi, modern bir çiftlik kurarak üretim kapasitesini daha da artırmak.
Kaynak: AA
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Iğdır'da yaşayan Sona Tuncer, hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini yıllar içinde aile işletmesine dönüştürdü.
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Daha önce küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Tuncer ailesi, önemli bir karar alarak koyunlarını sattı ve tamamen kaz yetiştiriciliğine yöneldi.
Kaz yetiştiriciliğini daha da büyütmek istediğini belirten Sona Tuncer, hedefinin yalnızca aile bütçesine katkı sağlamak olmadığını söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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