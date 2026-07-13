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Astrolojiye Göre Toksik İlişki Bağımlısı Olan Burçlar Açıklandı

Astrolojiye Göre Toksik İlişki Bağımlısı Olan Burçlar Açıklandı

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 22:05
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Toksik ilişkiler, kişiyi duygusal olarak yıpratsa da bazı insanlar bu döngüden çıkmakta diğerlerine göre daha fazla zorlanabiliyor. Astrolojiye göre ise bazı burçlar, duygusal bağ kurma biçimleri ve vazgeçmekte zorlanan yapıları nedeniyle toksik ilişkilere daha yatkın olabiliyor. Peki astrolojik yorumlara göre toksik ilişki bağımlısı olma eğilimi taşıyan burçlar hangileri?

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Aşk bazen insanı mutlu eder, bazen de fark ettirmeden yıpratır.

Aşk bazen insanı mutlu eder, bazen de fark ettirmeden yıpratır.

Manipülasyon, kıskançlık, sürekli tartışma ve duygusal baskının olduğu ilişkiler 'toksik ilişki' olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, bu tür ilişkilerde kalmanın daha çok psikolojik etkenlerle bağlantılı olduğunu söylerken, astroloji meraklıları ise bazı burçların duygusal yapıları nedeniyle toksik ilişkilere daha kolay bağlandığını düşünüyor. Elbette bu yorumlar bilimsel değil; tamamen astrolojik karakter özelliklerine dayanıyor.

İşte Toksik İlişki Bağımlısı Olan Burçlar

İşte Toksik İlişki Bağımlısı Olan Burçlar

Balık

Balık burcu denince akla ilk gelen özelliklerden biri empati. Sevdiği kişiyi anlamaya çalışırken çoğu zaman kendi duygularını geri plana atabiliyor. Partnerinin değişeceğine olan inancı yüzünden, aslında çoktan bitmesi gereken bir ilişkiyi uzatabiliyor. 'Bir gün her şey düzelecek' düşüncesi, Balık'ın en büyük çıkmazlarından biri olabiliyor.

Yengeç

Yengeç burcu kolay kolay bağ kurmuyor ama bağlandı mı da kopması pek kolay olmuyor. Birlikte yaşanan güzel anılar, verilen emek ve kurulan hayaller, ilişki kötüye gitse bile vazgeçmesini zorlaştırabiliyor. Bu yüzden bazen mutsuz olduğu halde ilişkiye tutunmaya devam edebiliyor.

Akrep

Akrep için ilişkiler yüzeysel yaşanmaz; ya tamdır ya hiç. Bu yoğun duygular, zaman zaman toksik bir ilişkiyi bile bırakmasını zorlaştırabiliyor. Güçlü bağ kurduğu kişiden kopmak istememesi, inişli çıkışlı ilişkilerin uzun sürmesine neden olabiliyor.

Terazi

Terazi burcu huzuru ve dengeyi sever. Tartışmalardan kaçınmak için çoğu zaman alttan almayı tercih eder. Ancak sürekli orta yolu bulmaya çalışırken kendi sınırlarını ihmal edebilir. Bu da sağlıksız bir ilişkiyi gereğinden uzun süre devam ettirmesine yol açabilir.

Boğa

Boğa burcu alışkanlıklarından kolay vazgeçmeyen burçlardan biri olarak bilinir. Uzun süredir emek verdiği bir ilişkiyi sonlandırmak ona oldukça zor gelebilir. Düzeni bozmak istemediği için mutsuz olsa bile ilişkiye şans vermeye devam edebilir.

Oğlak

Oğlak burcu pes etmeyi sevmez. İlişkilerde de sorunları çözmeye odaklanır ve kolay kolay 'bitti' demez. Ancak bu mücadeleci tavır bazen, artık kurtarılamayacak bir ilişkiye gereğinden fazla emek harcamasına neden olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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