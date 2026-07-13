Astrolojiye Göre Toksik İlişki Bağımlısı Olan Burçlar Açıklandı
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Toksik ilişkiler, kişiyi duygusal olarak yıpratsa da bazı insanlar bu döngüden çıkmakta diğerlerine göre daha fazla zorlanabiliyor. Astrolojiye göre ise bazı burçlar, duygusal bağ kurma biçimleri ve vazgeçmekte zorlanan yapıları nedeniyle toksik ilişkilere daha yatkın olabiliyor. Peki astrolojik yorumlara göre toksik ilişki bağımlısı olma eğilimi taşıyan burçlar hangileri?
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Aşk bazen insanı mutlu eder, bazen de fark ettirmeden yıpratır.
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İşte Toksik İlişki Bağımlısı Olan Burçlar
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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