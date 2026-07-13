Astrolojiye Göre Toksik İlişki Bağımlısı Olan Burçlar Açıklandı

Balık

Balık burcu denince akla ilk gelen özelliklerden biri empati. Sevdiği kişiyi anlamaya çalışırken çoğu zaman kendi duygularını geri plana atabiliyor. Partnerinin değişeceğine olan inancı yüzünden, aslında çoktan bitmesi gereken bir ilişkiyi uzatabiliyor. 'Bir gün her şey düzelecek' düşüncesi, Balık'ın en büyük çıkmazlarından biri olabiliyor.

Yengeç

Yengeç burcu kolay kolay bağ kurmuyor ama bağlandı mı da kopması pek kolay olmuyor. Birlikte yaşanan güzel anılar, verilen emek ve kurulan hayaller, ilişki kötüye gitse bile vazgeçmesini zorlaştırabiliyor. Bu yüzden bazen mutsuz olduğu halde ilişkiye tutunmaya devam edebiliyor.

Akrep

Akrep için ilişkiler yüzeysel yaşanmaz; ya tamdır ya hiç. Bu yoğun duygular, zaman zaman toksik bir ilişkiyi bile bırakmasını zorlaştırabiliyor. Güçlü bağ kurduğu kişiden kopmak istememesi, inişli çıkışlı ilişkilerin uzun sürmesine neden olabiliyor.

Terazi

Terazi burcu huzuru ve dengeyi sever. Tartışmalardan kaçınmak için çoğu zaman alttan almayı tercih eder. Ancak sürekli orta yolu bulmaya çalışırken kendi sınırlarını ihmal edebilir. Bu da sağlıksız bir ilişkiyi gereğinden uzun süre devam ettirmesine yol açabilir.

Boğa

Boğa burcu alışkanlıklarından kolay vazgeçmeyen burçlardan biri olarak bilinir. Uzun süredir emek verdiği bir ilişkiyi sonlandırmak ona oldukça zor gelebilir. Düzeni bozmak istemediği için mutsuz olsa bile ilişkiye şans vermeye devam edebilir.

Oğlak

Oğlak burcu pes etmeyi sevmez. İlişkilerde de sorunları çözmeye odaklanır ve kolay kolay 'bitti' demez. Ancak bu mücadeleci tavır bazen, artık kurtarılamayacak bir ilişkiye gereğinden fazla emek harcamasına neden olabilir.