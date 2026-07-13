Orkun Işıtmak, Dünyaca Ünlü Ironman Parkurunu 13 Saat 30 Dakikada Tamamladı
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Orkun Işıtmak, bu kez içerikleriyle değil, fiziksel dayanıklılığıyla gündeme geldi. Sadece 30 günlük hazırlık sürecinin ardından dünyanın en zorlu tek günlük dayanıklılık organizasyonlarından Ironman'e katılan Işıtmak, 3,8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42,2 kilometrelik maratonu aralıksız tamamlayarak parkuru 13 saat 30 dakikada bitirdi. Büyük bir fiziksel ve mental mücadele gerektiren Ironman'i tamamlaması, sosyal medyada da epey konuşuldu.
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Orkun Işıtmak, 30 günlük hazırlıkla dünyaca ünlü Ironman parkurunu 13 saat 30 dakikada tamamladı.
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Etaplar ise şu şekildeydi:
Işıtmak'ın başarısı sosyal medyada epey konuşuldu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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