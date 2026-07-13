Orkun Işıtmak, Dünyaca Ünlü Ironman Parkurunu 13 Saat 30 Dakikada Tamamladı

IRONMAN Organizasyonu nedir?

Ironman, dünyanın en prestijli ve en zorlu dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen uluslararası bir triatlon organizasyonudur. Yarışmacılar tek bir gün içinde sırasıyla 3,8 kilometre yüzer, 180 kilometre bisiklet sürer ve ardından 42,2 kilometrelik maraton koşusunu tamamlar. Katılımcılar etaplar arasında mola vermeden mücadele ederken, organizasyon hem fiziksel dayanıklılığı hem de mental gücü en üst seviyede test etmesiyle tanınır. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Ironman yarışları, profesyonel sporcuların yanı sıra aylarca hatta yıllarca hazırlanan amatör sporcuları da bir araya getirir.