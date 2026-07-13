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Orkun Işıtmak, Dünyaca Ünlü Ironman Parkurunu 13 Saat 30 Dakikada Tamamladı

Orkun Işıtmak, Dünyaca Ünlü Ironman Parkurunu 13 Saat 30 Dakikada Tamamladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 21:06
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Orkun Işıtmak, bu kez içerikleriyle değil, fiziksel dayanıklılığıyla gündeme geldi. Sadece 30 günlük hazırlık sürecinin ardından dünyanın en zorlu tek günlük dayanıklılık organizasyonlarından Ironman'e katılan Işıtmak, 3,8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42,2 kilometrelik maratonu aralıksız tamamlayarak parkuru 13 saat 30 dakikada bitirdi. Büyük bir fiziksel ve mental mücadele gerektiren Ironman'i tamamlaması, sosyal medyada da epey konuşuldu.

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Orkun Işıtmak, 30 günlük hazırlıkla dünyaca ünlü Ironman parkurunu 13 saat 30 dakikada tamamladı.

Orkun Işıtmak, 30 günlük hazırlıkla dünyaca ünlü Ironman parkurunu 13 saat 30 dakikada tamamladı.

IRONMAN Organizasyonu nedir?

Ironman, dünyanın en prestijli ve en zorlu dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen uluslararası bir triatlon organizasyonudur. Yarışmacılar tek bir gün içinde sırasıyla 3,8 kilometre yüzer, 180 kilometre bisiklet sürer ve ardından 42,2 kilometrelik maraton koşusunu tamamlar. Katılımcılar etaplar arasında mola vermeden mücadele ederken, organizasyon hem fiziksel dayanıklılığı hem de mental gücü en üst seviyede test etmesiyle tanınır. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Ironman yarışları, profesyonel sporcuların yanı sıra aylarca hatta yıllarca hazırlanan amatör sporcuları da bir araya getirir.

Etaplar ise şu şekildeydi:

Etaplar ise şu şekildeydi:

• 3.8 kilometre yüzme.

• 180 kilometre bisiklet.

• 42 kilometre koşu.

Işıtmak'ın başarısı sosyal medyada epey konuşuldu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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