Zeki İnsanların En Çok Yediği Meyveler Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.health.harvard.edu/health...
Zeki insanların beslenme alışkanlıkları uzun yıllardır bilim insanlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar, bilişsel performansı yüksek bireylerin antioksidan, vitamin ve flavonoid bakımından zengin meyveleri daha sık tüketme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Peki zeki insanların en çok tercih ettiği meyveler hangileri?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha güçlü bir hafıza, daha iyi odaklanma ve sağlıklı bir beyin için beslenme büyük önem taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Zekası Gelişmiş İnsanların En Çok Tükettiği Meyveler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın