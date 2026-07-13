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Yaşam
Zeki İnsanların En Çok Yediği Meyveler Açıklandı

Zeki İnsanların En Çok Yediği Meyveler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 19:23
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Zeki insanların beslenme alışkanlıkları uzun yıllardır bilim insanlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar, bilişsel performansı yüksek bireylerin antioksidan, vitamin ve flavonoid bakımından zengin meyveleri daha sık tüketme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Peki zeki insanların en çok tercih ettiği meyveler hangileri?

Kaynak

Kaynak: https://www.health.harvard.edu/health...
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Daha güçlü bir hafıza, daha iyi odaklanma ve sağlıklı bir beyin için beslenme büyük önem taşıyor.

Daha güçlü bir hafıza, daha iyi odaklanma ve sağlıklı bir beyin için beslenme büyük önem taşıyor.

Bilim insanları hiçbir meyvenin tek başına zekâyı artırmadığını vurgulasa da, bazı meyvelerin içerdiği antioksidanlar, vitaminler ve flavonoidlerin bilişsel performansı ve beyin sağlığını destekleyebileceğini belirtiyor.

İşte Zekası Gelişmiş İnsanların En Çok Tükettiği Meyveler

İşte Zekası Gelişmiş İnsanların En Çok Tükettiği Meyveler

1. Yaban Mersini

Yaban mersini, beyin sağlığı denince akla gelen ilk meyvelerden biri. Antosiyanin adı verilen güçlü antioksidanlar bakımından zengin olan bu meyvenin, hafıza ve öğrenme üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteren çok sayıda çalışma bulunuyor. Özellikle düzenli tüketimin yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceği düşünülüyor.

2. Çilek

Çilek de antosiyanin ve C vitamini açısından oldukça zengin. Araştırmalar, flavonoid bakımından zengin meyvelerin uzun vadede hafıza fonksiyonlarını destekleyebileceğini gösteriyor.

3. Nar

Nar, yüksek polifenol ve antioksidan içeriği sayesinde serbest radikallerin beyin hücrelerine verdiği zararı azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, düzenli nar tüketiminin bilişsel işlevleri destekleyebileceğini öne sürüyor.

4. Portakal

Portakal ve diğer turunçgiller, yüksek C vitamini içerikleriyle dikkat çekiyor. C vitamini, beyin hücrelerini oksidatif strese karşı koruyan önemli antioksidanlardan biri olarak kabul ediliyor.

5. Avokado

Teknik olarak bir meyve olan avokado, tekli doymamış yağlar bakımından oldukça zengin. Sağlıklı kan dolaşımını desteklediği için beynin oksijen ve besin ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlayabiliyor.

6. Elma

Elma; lif, C vitamini ve quercetin adlı güçlü bir antioksidan içeriyor. Laboratuvar ve gözlemsel çalışmalar, quercetin'in sinir hücrelerini koruyabileceğine işaret ediyor. Ancak bunun doğrudan IQ artışı anlamına gelmediği unutulmamalı.

7. Üzüm

Özellikle siyah ve mor üzüm, resveratrol isimli güçlü bir polifenol içeriyor. Bu bileşiğin beyne giden kan akışını destekleyebileceği ve bilişsel fonksiyonlara katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

8. Muz

Muz, B6 vitamini açısından zengindir. B6 vitamini; serotonin, dopamin ve GABA gibi nörotransmitterlerin üretiminde görev alır. Bu nedenle dolaylı olarak odaklanma ve zihinsel performansı destekleyen besinler arasında gösteriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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