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Kahvecilerden Aldığımız Buzlu Kahveler Tuvaletlerden Daha mı Kirli?

Kahvecilerden Aldığımız Buzlu Kahveler Tuvaletlerden Daha mı Kirli?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 17:19
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Son günlerde sık sık gündeme gelen 'buzlu kahveler tuvaletlerden daha kirli' iddiası kahve tutkunlarının aklına hijyen konusunda soru işaretleri düşürüyor. Peki bu iddia gerçekten bilimsel verilere dayanıyor mu, yoksa abartılmış bir şehir efsanesinden mi ibaret?

Sizin için araştırdık...

Kaynak: Pubmed

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28648...
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Herhangi bir zincir kahveciden aldığınız buzlu kahvelerin aslında sandığınızdan daha kirli olduğunu biliyor muydunuz?

Sosyal medyada da son zamanlarda görmüşsünüzdür. Özellikle paylaşılan haberlerde 'Buzlu kahvelerin tuvaletlerden daha pis' olduğu vurgulanıyor.

Peki ne kadarı doğru?

Bu söylemin temelinde birkaç farklı araştırma ve yıllar önce yapılan bazı hijyen testleri bulunuyor.

Bu söylemin temelinde birkaç farklı araştırma ve yıllar önce yapılan bazı hijyen testleri bulunuyor.

En çok paylaşılan örneklerden biri, restoran buzlarının tuvalet suyundan daha fazla bakteri içerdiğini öne süren küçük ölçekli testler. Ancak bu çalışmaların büyük kısmı akademik araştırma niteliğinde değil; bilimsel standartları sınırlı, örneklem sayıları düşük çalışmalar veya öğrenci projeleri üzerine kurulu.

Bilim insanlarının üzerinde uzlaştığı nokta şu: Sorunun kaynağı çoğu zaman kahvenin kendisi değil, buz makineleri.

Bilim insanlarının üzerinde uzlaştığı nokta şu: Sorunun kaynağı çoğu zaman kahvenin kendisi değil, buz makineleri.

2017 yılında Food Microbiology dergisinde yayımlanan araştırmada ev tipi, endüstriyel ve barlarda kullanılan buzlar karşılaştırıldı. Sonuçlar, özellikle bar ve kafelerde kullanılan bazı buz makinelerinde EnterobacteriaceaeEnterococcus ve insanlarda enfeksiyona neden olabilen başka bakterilerin bulunabildiğini gösterdi. Araştırmacılar, en yüksek bakteri yükünün ticari işletmelerdeki buzlarda görüldüğünü belirtti.

Benzer şekilde 2025 yılında yayımlanan bir pilot araştırmada kahve zincirleri ve bağımsız kafelerde satılan kahveler, buzlar ve bardaklar incelendi.

Benzer şekilde 2025 yılında yayımlanan bir pilot araştırmada kahve zincirleri ve bağımsız kafelerde satılan kahveler, buzlar ve bardaklar incelendi.

İlginç şekilde, hijyen prosedürleri daha sıkı görünen bazı zincir mağazalarda bile mikrobiyolojik kontaminasyon tespit edildi. Araştırmacılar bunun en önemli nedenlerinden birinin buz makinelerinin bakım sıklığı ve temizlik uygulamaları olduğunu vurguladı.

Peki tuvaletlerden daha mı kirli?

Peki tuvaletlerden daha mı kirli?

Aslında burada kritik nokta bakteri sayısı ile bakteri türünü birbirine karıştırmamak.

Bir yüzeyde daha fazla bakteri bulunması, onun otomatik olarak daha tehlikeli olduğu anlamına gelmez.

Örneğin tuvalet kapağı veya klozet düzenli olarak dezenfekte edildiğinde üzerindeki toplam bakteri sayısı oldukça düşük olabilir. Buna karşılık buz makinesinin iç yüzeylerinde zamanla oluşan biyofilm tabakası çok daha fazla mikroorganizma barındırabilir.

Ancak bu bakterilerin önemli bir kısmı çevrede doğal olarak bulunan ve insanlarda hastalık oluşturmayan türlerdir.

Enfeksiyon riski açısından önemli olan yalnızca bakteri miktarı değil; bakterinin türü, kişinin bağışıklık sistemi ve maruz kalınan doz da belirleyicidir. Bu nedenle uzmanlar 'daha fazla bakteri = daha fazla sağlık riski' şeklindeki yorumların bilimsel olmadığını belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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