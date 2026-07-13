Kahvecilerden Aldığımız Buzlu Kahveler Tuvaletlerden Daha mı Kirli?

Aslında burada kritik nokta bakteri sayısı ile bakteri türünü birbirine karıştırmamak.

Bir yüzeyde daha fazla bakteri bulunması, onun otomatik olarak daha tehlikeli olduğu anlamına gelmez.

Örneğin tuvalet kapağı veya klozet düzenli olarak dezenfekte edildiğinde üzerindeki toplam bakteri sayısı oldukça düşük olabilir. Buna karşılık buz makinesinin iç yüzeylerinde zamanla oluşan biyofilm tabakası çok daha fazla mikroorganizma barındırabilir.

Ancak bu bakterilerin önemli bir kısmı çevrede doğal olarak bulunan ve insanlarda hastalık oluşturmayan türlerdir.

Enfeksiyon riski açısından önemli olan yalnızca bakteri miktarı değil; bakterinin türü, kişinin bağışıklık sistemi ve maruz kalınan doz da belirleyicidir. Bu nedenle uzmanlar 'daha fazla bakteri = daha fazla sağlık riski' şeklindeki yorumların bilimsel olmadığını belirtiyor.