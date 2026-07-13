Kahvecilerden Aldığımız Buzlu Kahveler Tuvaletlerden Daha mı Kirli?
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Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28648...
Son günlerde sık sık gündeme gelen 'buzlu kahveler tuvaletlerden daha kirli' iddiası kahve tutkunlarının aklına hijyen konusunda soru işaretleri düşürüyor. Peki bu iddia gerçekten bilimsel verilere dayanıyor mu, yoksa abartılmış bir şehir efsanesinden mi ibaret?
Sizin için araştırdık...
Kaynak: Pubmed
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Herhangi bir zincir kahveciden aldığınız buzlu kahvelerin aslında sandığınızdan daha kirli olduğunu biliyor muydunuz?
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Bu söylemin temelinde birkaç farklı araştırma ve yıllar önce yapılan bazı hijyen testleri bulunuyor.
Bilim insanlarının üzerinde uzlaştığı nokta şu: Sorunun kaynağı çoğu zaman kahvenin kendisi değil, buz makineleri.
Benzer şekilde 2025 yılında yayımlanan bir pilot araştırmada kahve zincirleri ve bağımsız kafelerde satılan kahveler, buzlar ve bardaklar incelendi.
Peki tuvaletlerden daha mı kirli?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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