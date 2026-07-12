Psikolojiye Göre Dinlenirken Neden Suçluluk Hissederiz?

Eğer cevabınız evetse yalnız değilsiniz. Uzmanlar, dinlenirken suçluluk hissetmenin günümüzde giderek daha yaygın hale geldiğini söylüyor.

Psikolog ve Hack Your Motivation kitabının yazarı Dr. Bobby Hoffman, bu durumun temelinde kişinin öz değerini sürekli üretken olmaya bağlamasının yattığını belirtiyor. Hoffman'a göre insanlar kendilerini yaptıkları işle, tamamladıkları görevlerle ya da başarılarıyla tanımlamaya başladığında dinlenmek, rahatlatıcı bir ihtiyaç olmaktan çıkıp 'zaman kaybı' gibi algılanabiliyor.

Üstelik bu düşünce biçimi zamanla bir alışkanlığa dönüşüyor. Dinlenmekte zorlanan kişiler, sürekli başkalarıyla kendilerini kıyaslıyor, bitmeyen yapılacaklar listesine odaklanıyor ve 'Önce işimi bitirmeliyim, sonra dinlenebilirim.' düşüncesinden kurtulamıyor. Bu da hem stres seviyesini artırıyor hem de kaliteli dinlenmenin önüne geçiyor.

Aslında sorun dinlenmek değil; dinlenmeyi hak edilmesi gereken bir ödül gibi görmek. Gün boyunca yorulmuş olsanız bile zihniniz 'Bir iş daha yapabilirdin.' diyerek sizi rahat bırakmıyor. Böyle olunca beden dinlense bile zihin çalışmaya devam ediyor.