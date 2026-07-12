Psikolojiye Göre Dinlenirken Neden Suçluluk Hissederiz?
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Kaynak: https://www.vice.com/en/article/why-y...
Uzun ve yorucu bir günün ardından dinlenmeye çalışırken bile kendinizi huzursuz hissediyor musunuz? Sürekli yapılacak işleri düşünmek ve dinlenirken suçluluk duymak, sanıldığından çok daha yaygın bir durum. Uzmanlara göre bunun nedeni, kişinin kendi değerini üretkenliğiyle ölçmeye başlaması olabilir.
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Bir koltuğa uzanıp hiçbir şey yapmadan dinlenmeye çalışırken aklınıza bir anda yıkanmayı bekleyen bulaşıklar, cevaplanmamış e-postalar ya da ertelenen spor planı mı geliyor?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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