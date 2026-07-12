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Psikolojiye Göre Dinlenirken Neden Suçluluk Hissederiz?

Psikolojiye Göre Dinlenirken Neden Suçluluk Hissederiz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 15:18
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Uzun ve yorucu bir günün ardından dinlenmeye çalışırken bile kendinizi huzursuz hissediyor musunuz? Sürekli yapılacak işleri düşünmek ve dinlenirken suçluluk duymak, sanıldığından çok daha yaygın bir durum. Uzmanlara göre bunun nedeni, kişinin kendi değerini üretkenliğiyle ölçmeye başlaması olabilir.

Kaynak: https://www.vice.com/en/article/why-y...
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Bir koltuğa uzanıp hiçbir şey yapmadan dinlenmeye çalışırken aklınıza bir anda yıkanmayı bekleyen bulaşıklar, cevaplanmamış e-postalar ya da ertelenen spor planı mı geliyor?

Bir koltuğa uzanıp hiçbir şey yapmadan dinlenmeye çalışırken aklınıza bir anda yıkanmayı bekleyen bulaşıklar, cevaplanmamış e-postalar ya da ertelenen spor planı mı geliyor?

Eğer cevabınız evetse yalnız değilsiniz. Uzmanlar, dinlenirken suçluluk hissetmenin günümüzde giderek daha yaygın hale geldiğini söylüyor.

Psikolog ve Hack Your Motivation kitabının yazarı Dr. Bobby Hoffman, bu durumun temelinde kişinin öz değerini sürekli üretken olmaya bağlamasının yattığını belirtiyor. Hoffman'a göre insanlar kendilerini yaptıkları işle, tamamladıkları görevlerle ya da başarılarıyla tanımlamaya başladığında dinlenmek, rahatlatıcı bir ihtiyaç olmaktan çıkıp 'zaman kaybı' gibi algılanabiliyor.

Üstelik bu düşünce biçimi zamanla bir alışkanlığa dönüşüyor. Dinlenmekte zorlanan kişiler, sürekli başkalarıyla kendilerini kıyaslıyor, bitmeyen yapılacaklar listesine odaklanıyor ve 'Önce işimi bitirmeliyim, sonra dinlenebilirim.' düşüncesinden kurtulamıyor. Bu da hem stres seviyesini artırıyor hem de kaliteli dinlenmenin önüne geçiyor.

Aslında sorun dinlenmek değil; dinlenmeyi hak edilmesi gereken bir ödül gibi görmek. Gün boyunca yorulmuş olsanız bile zihniniz 'Bir iş daha yapabilirdin.' diyerek sizi rahat bırakmıyor. Böyle olunca beden dinlense bile zihin çalışmaya devam ediyor.

Dinlenirken Suçluluk Hissini Azaltmak İçin Ne Yapabilirsiniz?

Dinlenirken Suçluluk Hissini Azaltmak İçin Ne Yapabilirsiniz?

Uzmanlara göre bu alışkanlığı değiştirmek kolay olmasa da mümkün. Bunun için öncelikle bedenin verdiği sinyalleri ciddiye almak gerekiyor. Sürekli yorgun hissetmenize rağmen kendinizi zorlamaya devam etmek, kısa vadede verimli görünse de uzun vadede tükenmişlik riskini artırabiliyor.

Bir diğer önemli nokta ise dinlenmeye bakış açısını değiştirmek. Dinlenmek üretkenliğin karşıtı değil, tam tersine onun bir parçası. Yeterli uyku, düzenli molalar ve toparlanma süreci hem zihinsel performansı hem de fiziksel dayanıklılığı artırıyor. Bu nedenle dinlenmeyi 'boşa geçen zaman' yerine yapılması gereken önemli bir ihtiyaç olarak görmek gerekiyor.

Uzmanlar ayrıca kişinin öz değerini yalnızca yaptığı işle ya da elde ettiği başarılarla ilişkilendirmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü insanın dinlenebilmek için tükenmesi ya da kendini kanıtlaması gerekmiyor. Dinlenmek, hak edilmesi gereken bir ödül değil; herkesin ihtiyaç duyduğu doğal ve vazgeçilmez bir gereksinim. Bu bakış açısını geliştirmek ise zamanla dinlenirken hissedilen suçluluğun azalmasına yardımcı olabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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