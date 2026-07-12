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Köpekler Neden Ot Yer? Veterinerden Evcil Hayvan Sahiplerini Rahatlatan Yanıt

Köpekler Neden Ot Yer? Veterinerden Evcil Hayvan Sahiplerini Rahatlatan Yanıt

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 14:55
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Önüne gelen otu yemeye başlayan bir köpek, birçok sahibin aklına hemen 'Acaba midesi mi bozuldu?' sorusunu getiriyor. Oysa veteriner hekim Dr. James Greenwood'a göre köpeklerin ot yemesi çoğu zaman tamamen doğal bir davranış. Peki bu alışkanlığın arkasında hangi nedenler var ve ne zaman endişelenmek gerekiyor?

Kaynak: https://www.petmd.com/dog/behavior/wh...
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Köpeğinizi yürüyüşe çıkardığınızda bir anda durup çimleri yemeye başladığını görmek çoğu sahibin aklına aynı soruyu getiriyor: "Acaba hasta mı?"

Köpeğinizi yürüyüşe çıkardığınızda bir anda durup çimleri yemeye başladığını görmek çoğu sahibin aklına aynı soruyu getiriyor: "Acaba hasta mı?"

Uzun yıllardır köpeklerin mide rahatsızlığı yaşadığında ot yediğine inanılıyor. Ancak veteriner hekim Dr. James Greenwood'a göre gerçek bundan biraz daha farklı. Üstelik çoğu durumda endişelenmek için bir neden de yok.

Köpeklerin ot yemesi sandığınız kadar sıra dışı değil

Köpeklerin ot yemesi sandığınız kadar sıra dışı değil

Dr. Greenwood, ot yemenin köpeklerde oldukça yaygın görülen doğal bir davranış olduğunu söylüyor. Her ot yiyen köpeğin hasta olduğu düşüncesi doğru değil. Aslında birçok köpek bunu tamamen keyif aldığı için yapıyor.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında taze çıkan çimler köpeklerin ilgisini daha fazla çekebiliyor. Yani bazen olay tamamen 'hoşuna gitmesi'nden ibaret.

Biraz da atalarından kalma bir alışkanlık

Uzmanlara göre bu davranışın kökeni binlerce yıl öncesine uzanıyor olabilir. Köpeklerin vahşi atalarından miras kalan bazı içgüdüler bugün hâlâ devam ediyor. Çevredeki bitkileri çiğnemek de bunlardan biri olarak görülüyor. Kısacası köpeğiniz ot yerken aslında doğasından gelen bir davranışı sergiliyor olabilir.

Can sıkıntısı da sebep olabilir

Köpekler fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da meşgul olmaya ihtiyaç duyar. Gün içinde yeterince hareket etmeyen veya oyun oynamayan köpekler kendilerine farklı uğraşlar bulabilir. Bahçedeki çimleri sökmek ya da yürüyüş sırasında sürekli ot yemek de bunlardan biri olabilir.

Bu durumda ona yeni oyuncaklar almak, ödül bulmacaları hazırlamak, farklı yürüyüş rotaları denemek ya da başka köpeklerle vakit geçirmesini sağlamak faydalı olabilir. Bazen küçük bir rutin değişikliği bile davranışın azalmasını sağlayabiliyor.

Beslenmesiyle ilgili bir ipucu veriyor olabilir

Köpekler de insanlar gibi life ihtiyaç duyar. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Eğer beslenmesinde yeterince lif yoksa bazı köpekler bu açığı ot yiyerek kapatmaya çalışabilir.

Ot yeme alışkanlığı sonradan başladıysa veya giderek arttıysa, kullandığınız mamanın içeriğini gözden geçirmek ve veterinerinize danışmak iyi bir fikir olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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