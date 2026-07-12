Köpekler Neden Ot Yer? Veterinerden Evcil Hayvan Sahiplerini Rahatlatan Yanıt
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Kaynak: https://www.petmd.com/dog/behavior/wh...
Önüne gelen otu yemeye başlayan bir köpek, birçok sahibin aklına hemen 'Acaba midesi mi bozuldu?' sorusunu getiriyor. Oysa veteriner hekim Dr. James Greenwood'a göre köpeklerin ot yemesi çoğu zaman tamamen doğal bir davranış. Peki bu alışkanlığın arkasında hangi nedenler var ve ne zaman endişelenmek gerekiyor?
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Köpeğinizi yürüyüşe çıkardığınızda bir anda durup çimleri yemeye başladığını görmek çoğu sahibin aklına aynı soruyu getiriyor: "Acaba hasta mı?"
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Köpeklerin ot yemesi sandığınız kadar sıra dışı değil
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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