Köpekler Neden Ot Yer? Veterinerden Evcil Hayvan Sahiplerini Rahatlatan Yanıt

Dr. Greenwood, ot yemenin köpeklerde oldukça yaygın görülen doğal bir davranış olduğunu söylüyor. Her ot yiyen köpeğin hasta olduğu düşüncesi doğru değil. Aslında birçok köpek bunu tamamen keyif aldığı için yapıyor.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında taze çıkan çimler köpeklerin ilgisini daha fazla çekebiliyor. Yani bazen olay tamamen 'hoşuna gitmesi'nden ibaret.

Biraz da atalarından kalma bir alışkanlık

Uzmanlara göre bu davranışın kökeni binlerce yıl öncesine uzanıyor olabilir. Köpeklerin vahşi atalarından miras kalan bazı içgüdüler bugün hâlâ devam ediyor. Çevredeki bitkileri çiğnemek de bunlardan biri olarak görülüyor. Kısacası köpeğiniz ot yerken aslında doğasından gelen bir davranışı sergiliyor olabilir.

Can sıkıntısı da sebep olabilir

Köpekler fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da meşgul olmaya ihtiyaç duyar. Gün içinde yeterince hareket etmeyen veya oyun oynamayan köpekler kendilerine farklı uğraşlar bulabilir. Bahçedeki çimleri sökmek ya da yürüyüş sırasında sürekli ot yemek de bunlardan biri olabilir.

Bu durumda ona yeni oyuncaklar almak, ödül bulmacaları hazırlamak, farklı yürüyüş rotaları denemek ya da başka köpeklerle vakit geçirmesini sağlamak faydalı olabilir. Bazen küçük bir rutin değişikliği bile davranışın azalmasını sağlayabiliyor.

Beslenmesiyle ilgili bir ipucu veriyor olabilir

Köpekler de insanlar gibi life ihtiyaç duyar. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Eğer beslenmesinde yeterince lif yoksa bazı köpekler bu açığı ot yiyerek kapatmaya çalışabilir.

Ot yeme alışkanlığı sonradan başladıysa veya giderek arttıysa, kullandığınız mamanın içeriğini gözden geçirmek ve veterinerinize danışmak iyi bir fikir olabilir.