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Bu Şirkette İşe Girmek Harvard'a Girmekten Daha Zor: 800 Bin Başvurudan Sadece 286 Kişi Kabul Edildi

Bu Şirkette İşe Girmek Harvard'a Girmekten Daha Zor: 800 Bin Başvurudan Sadece 286 Kişi Kabul Edildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 13:51
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Teknoloji sektöründe işe girmek her zaman zordu, ancak İtalya merkezli Bending Spoons bu konuda ezber bozdu. Şirket, geçen yıl aldığı 800 bin iş başvurusundan yalnızca 286 kişiyi işe alarak Harvard Üniversitesi'nden bile daha düşük bir kabul oranına ulaştı. Veri odaklı işe alım modeli ve yapay zekâ destekli değerlendirme sistemi ise bu başarının en dikkat çeken unsurları oldu.

Kaynak: https://www.wsj.com/business/bending-...
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Teknoloji dünyasında işe alım süreçleri her geçen gün daha rekabetçi hale gelirken, İtalya merkezli Bending Spoons bu konuda çıtayı bambaşka bir seviyeye taşıdı.

Teknoloji dünyasında işe alım süreçleri her geçen gün daha rekabetçi hale gelirken, İtalya merkezli Bending Spoons bu konuda çıtayı bambaşka bir seviyeye taşıdı.

Geçtiğimiz yıl dünya genelinden yaklaşık 800 bin iş başvurusu alan şirket, bunlardan yalnızca 286 kişiyi kadrosuna kattı. Bu da yüzde 0,036'lık kabul oranıyla Harvard Üniversitesi'nden bile daha seçici bir işe alım süreci anlamına geliyor.

AOL, Evernote ve Vimeo gibi bilinen dijital platformları bünyesinde bulunduran Milano merkezli şirket, adayları değerlendirirken klasik mülakat yöntemlerinden çok daha kapsamlı bir sistem kullanıyor. Şirket için yalnızca teknik bilgi yeterli değil; analitik düşünme, öğrenme hızı, ekip çalışmasına uyum ve iletişim becerileri de en az yazılım bilgisi kadar önem taşıyor.

'Klasik mülakatlar yeterli değil'

Wall Street Journal'ın haberine göre Bending Spoons'un kurucu ortağı ve CEO'su Luca Ferrari, geleneksel mülakatların doğru adayı belirlemede sanıldığı kadar başarılı olmadığını düşünüyor. Bu nedenle şirket, işe alım sürecini mümkün olduğunca ölçülebilir ve veri odaklı hale getirmiş durumda.

Standart sorularla yapılan mülakatlar, objektif puanlama sistemi ve yapay zekâ destekli analizler sayesinde adaylar aynı kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Böylece kişisel yorumların etkisi en aza indirilmeye çalışılıyor.

60 bin kişi teste giriyor, sadece 286 kişi işe alınıyor

60 bin kişi teste giriyor, sadece 286 kişi işe alınıyor

Başvuruların ilk elemesinin ardından yaklaşık 60 bin aday; mantık yürütme, problem çözme, hızlı karar verme ve öğrenme becerilerini ölçen testlere katılıyor. Bu zorlu aşamaları geçenlerin sayısı ise hızla azalıyor.

Sonunda yalnızca yaklaşık 3 bin 300 aday mülakat hakkı kazanırken, tüm süreci başarıyla tamamlayıp şirkette çalışmaya başlayan kişi sayısı sadece 286 oluyor. Şirket çalışanları kurum içinde 'Spooner' olarak adlandırılıyor.

Yüksek IQ tek başına yeterli değil

Bending Spoons'un değerlendirme sistemi yalnızca teknik başarıya odaklanmıyor. Adayların ekip arkadaşlarına yaklaşımı, iletişim dili ve nezaket seviyesi de işe alım kararında önemli rol oynuyor.

CEO Luca Ferrari'ye göre yöneticilere son derece nazik davranıp diğer çalışanlara karşı saygısız tavırlar sergileyen adaylar doğrudan eleniyor. Şirket, bu tür davranışları ekip kültürü açısından önemli bir risk olarak görüyor.

İşe girdikten sonra da performans takip ediliyor

2013 yılında kurulan ve bugün yaklaşık 700 kişilik bir ekiple faaliyet gösteren Bending Spoons, işe alım sürecini çalışan şirkete girdikten sonra da sürdürüyor. Yeni çalışanların performansı dördüncü ay, sekizinci ay, birinci yıl ve ikinci yıl gibi belirli dönemlerde yeniden değerlendiriliyor.

Elde edilen sonuçlar yapay zekâ sistemine aktarılıyor ve şirket, işe alım modelinin isabet oranını bu verilerle sürekli geliştiriyor.

Ferrari ise uyguladıkları sistemin ne kadar zorlayıcı olduğunu esprili bir ifadeyle anlatıyor. Kurucu olduğu için bu sürece girmek zorunda kalmadığını söyleyen CEO, 'Bugün aynı testlere ben girseydim, istatistiklere göre benim de işe alınma ihtimalim oldukça düşük olurdu.' diyerek şirketin ne kadar seçici olduğunu vurguluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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