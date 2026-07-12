Bu Şirkette İşe Girmek Harvard'a Girmekten Daha Zor: 800 Bin Başvurudan Sadece 286 Kişi Kabul Edildi

Geçtiğimiz yıl dünya genelinden yaklaşık 800 bin iş başvurusu alan şirket, bunlardan yalnızca 286 kişiyi kadrosuna kattı. Bu da yüzde 0,036'lık kabul oranıyla Harvard Üniversitesi'nden bile daha seçici bir işe alım süreci anlamına geliyor.

AOL, Evernote ve Vimeo gibi bilinen dijital platformları bünyesinde bulunduran Milano merkezli şirket, adayları değerlendirirken klasik mülakat yöntemlerinden çok daha kapsamlı bir sistem kullanıyor. Şirket için yalnızca teknik bilgi yeterli değil; analitik düşünme, öğrenme hızı, ekip çalışmasına uyum ve iletişim becerileri de en az yazılım bilgisi kadar önem taşıyor.

'Klasik mülakatlar yeterli değil'

Wall Street Journal'ın haberine göre Bending Spoons'un kurucu ortağı ve CEO'su Luca Ferrari, geleneksel mülakatların doğru adayı belirlemede sanıldığı kadar başarılı olmadığını düşünüyor. Bu nedenle şirket, işe alım sürecini mümkün olduğunca ölçülebilir ve veri odaklı hale getirmiş durumda.

Standart sorularla yapılan mülakatlar, objektif puanlama sistemi ve yapay zekâ destekli analizler sayesinde adaylar aynı kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Böylece kişisel yorumların etkisi en aza indirilmeye çalışılıyor.