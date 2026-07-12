Bu Şirkette İşe Girmek Harvard'a Girmekten Daha Zor: 800 Bin Başvurudan Sadece 286 Kişi Kabul Edildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.wsj.com/business/bending-...
Teknoloji sektöründe işe girmek her zaman zordu, ancak İtalya merkezli Bending Spoons bu konuda ezber bozdu. Şirket, geçen yıl aldığı 800 bin iş başvurusundan yalnızca 286 kişiyi işe alarak Harvard Üniversitesi'nden bile daha düşük bir kabul oranına ulaştı. Veri odaklı işe alım modeli ve yapay zekâ destekli değerlendirme sistemi ise bu başarının en dikkat çeken unsurları oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknoloji dünyasında işe alım süreçleri her geçen gün daha rekabetçi hale gelirken, İtalya merkezli Bending Spoons bu konuda çıtayı bambaşka bir seviyeye taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
60 bin kişi teste giriyor, sadece 286 kişi işe alınıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın