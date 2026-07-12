15 Yıl Sonra İstanbul'da Sahneye Çıkan Ricky Martin Sosyal Medyayı Salladı
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Latin popun efsane isimlerinden Ricky Martin, 15 yıl sonra yeniden İstanbul'da sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen konsere ilgi büyük olurken, sanatçının enerjik performansı ve sevilen şarkıları geceye damga vurdu. Ricky Martin'i izlemeye gelen çok sayıda ünlü isim de konserden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak heyecana ortak oldu.
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Latin pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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