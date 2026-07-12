15 Yıl Sonra İstanbul'da Sahneye Çıkan Ricky Martin Sosyal Medyayı Salladı

'Livin' la Vida Loca', 'She Bangs' ve kariyerinin en sevilen parçalarını seslendiren Ricky Martin, enerjik performansı ve dans ekibiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, konser boyunca zaman zaman Türkçe 'İyi akşamlar' ve 'Teşekkür ederim' diyerek hayranlarına seslendi.

Konser öncesinde sahne alan Edis ise Ricky Martin'in kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, 1998 yılında İstanbul'da izlediği Ricky Martin konserinin müzik kariyerine ilham verdiğini belirterek, yıllar sonra aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Uzun giriş kuyruklarının oluştuğu konsere yoğun ilgi gösteren hayranlar, Ricky Martin'i yeniden İstanbul'da izleyebilmenin heyecanını yaşadı. Sanatçı, en son 2011 yılında Türkiye'de konser vermişti.