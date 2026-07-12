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15 Yıl Sonra İstanbul'da Sahneye Çıkan Ricky Martin Sosyal Medyayı Salladı

15 Yıl Sonra İstanbul'da Sahneye Çıkan Ricky Martin Sosyal Medyayı Salladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 12:22
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Latin popun efsane isimlerinden Ricky Martin, 15 yıl sonra yeniden İstanbul'da sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen konsere ilgi büyük olurken, sanatçının enerjik performansı ve sevilen şarkıları geceye damga vurdu. Ricky Martin'i izlemeye gelen çok sayıda ünlü isim de konserden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak heyecana ortak oldu.

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Latin pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı.

Latin pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı.

'Livin' la Vida Loca', 'She Bangs' ve kariyerinin en sevilen parçalarını seslendiren Ricky Martin, enerjik performansı ve dans ekibiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, konser boyunca zaman zaman Türkçe 'İyi akşamlar' ve 'Teşekkür ederim' diyerek hayranlarına seslendi.

Konser öncesinde sahne alan Edis ise Ricky Martin'in kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, 1998 yılında İstanbul'da izlediği Ricky Martin konserinin müzik kariyerine ilham verdiğini belirterek, yıllar sonra aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Uzun giriş kuyruklarının oluştuğu konsere yoğun ilgi gösteren hayranlar, Ricky Martin'i yeniden İstanbul'da izleyebilmenin heyecanını yaşadı. Sanatçı, en son 2011 yılında Türkiye'de konser vermişti.

Başarılı sanatçı İstanbul'a gelişini önce böyle paylaşmıştı.

Konser farklı karelere sahne oldu.

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Hazal Kaya da konserdeydi.

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Performansı boyunca tüm parçaları canlı söyledi.

İzleyicilerin büyük kısmı konsere bayıldı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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