Her Gün Yenen Bu Süt Ürünü Biyolojik Yaşlanmayı Yavaşlatabilir

Ancak araştırmacılar, elde edilen sonucun yalnızca yoğurda bağlanamayacağı konusunda uyarıyor.

Yaşlanma sürecini yavaşlatmanın yolları üzerine yapılan bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Agingdergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, günlük beslenmeye eklenecek basit bir değişikliğin ve düzenli fiziksel aktivitenin biyolojik yaşlanma hızını azaltabileceğini gösterdi. Araştırmanın merkezinde ise birçok kişinin zaten düzenli olarak tükettiği probiyotik yoğurt yer alıyor.

Araştırma, Japonya'da 50 ile 74 yaşları arasındaki fazla kilolu 48 erkek üzerinde üç ay boyunca gerçekleştirildi. Katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir grup günlük yaşam alışkanlıklarını sürdürürken, diğer grup ise araştırmacılar tarafından hazırlanan beslenme ve egzersiz programına dahil edildi.