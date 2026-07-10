Her Gün Yenen Bu Süt Ürünü Biyolojik Yaşlanmayı Yavaşlatabilir
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Yaşlanma sürecini yavaşlatmanın yollarını araştıran bilim insanları, dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, her gün 100 gram probiyotik yoğurt tüketmenin; sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle birlikte biyolojik yaşlanma hızını azaltabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, bu etkinin tek başına yoğurda bağlanamayacağı konusunda uyarıyor.
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Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, her gün tüketilen probiyotik yoğurdun sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle birlikte biyolojik yaşlanma hızını yavaşlatabileceğini ortaya koydu.
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Müdahale grubundaki katılımcılardan her gün 100 gram probiyotik yoğurt tüketmeleri istendi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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