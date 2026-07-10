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Yaşam
Her Gün Yenen Bu Süt Ürünü Biyolojik Yaşlanmayı Yavaşlatabilir

Her Gün Yenen Bu Süt Ürünü Biyolojik Yaşlanmayı Yavaşlatabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 15:43
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Yaşlanma sürecini yavaşlatmanın yollarını araştıran bilim insanları, dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, her gün 100 gram probiyotik yoğurt tüketmenin; sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle birlikte biyolojik yaşlanma hızını azaltabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, bu etkinin tek başına yoğurda bağlanamayacağı konusunda uyarıyor.

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Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, her gün tüketilen probiyotik yoğurdun sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle birlikte biyolojik yaşlanma hızını yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, her gün tüketilen probiyotik yoğurdun sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle birlikte biyolojik yaşlanma hızını yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

Ancak araştırmacılar, elde edilen sonucun yalnızca yoğurda bağlanamayacağı konusunda uyarıyor.

Yaşlanma sürecini yavaşlatmanın yolları üzerine yapılan bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Agingdergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, günlük beslenmeye eklenecek basit bir değişikliğin ve düzenli fiziksel aktivitenin biyolojik yaşlanma hızını azaltabileceğini gösterdi. Araştırmanın merkezinde ise birçok kişinin zaten düzenli olarak tükettiği probiyotik yoğurt yer alıyor.

Araştırma, Japonya'da 50 ile 74 yaşları arasındaki fazla kilolu 48 erkek üzerinde üç ay boyunca gerçekleştirildi. Katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir grup günlük yaşam alışkanlıklarını sürdürürken, diğer grup ise araştırmacılar tarafından hazırlanan beslenme ve egzersiz programına dahil edildi.

Müdahale grubundaki katılımcılardan her gün 100 gram probiyotik yoğurt tüketmeleri istendi.

Müdahale grubundaki katılımcılardan her gün 100 gram probiyotik yoğurt tüketmeleri istendi.

Bunun yanı sıra, aşırı yemekten kaçınmaları, gereksiz atıştırmaları azaltmaları ve şekerli içecekleri bırakmaları yönünde kişiye özel beslenme önerileri verildi.

Araştırmaya katılanlardan ayrıca haftada en az üç gün, yaklaşık 30 dakika yürüyüş yapmaları veya step cihazı kullanmaları istendi.

Araştırmanın başında ve sonunda tüm katılımcılardan kan örnekleri alındı. Bilim insanları, hücresel yaşlanmayı gösteren kimyasal değişiklikleri incelemek amacıyla DNA analizleri gerçekleştirdi. Yaşlanma hızını değerlendirmek için ise kişinin takvim yaşını değil, vücudunun o anki biyolojik yaşlanma hızını hesaplayan DunedinPACE adlı bilimsel ölçüm yöntemi kullanıldı.

Elde edilen sonuçlara göre, probiyotik yoğurt tüketen ve düzenli egzersiz yapan grubun biyolojik yaşlanma hızında kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir yavaşlama görüldü. Araştırmada, müdahale grubunun biyolojik yaşlanma hızının ortalama %2,2 oranında azaldığı tespit edildi.

Araştırmacılar, benzer büyüklükteki bir etkinin daha önce ABD'de yürütülen iki yıllık bir çalışmada, günlük kalori alımını yüzde 25 azaltan kişilerde de gözlemlendiğini belirtti. İlginç şekilde, biyolojik yaşlanma hızındaki bu düşüşün kilo kaybıyla doğrudan ilişkili olmadığı görüldü. Sonuçlar; katılımcıların vücut kitle indeksi veya yaptıkları egzersiz sayısıyla anlamlı bir bağlantı göstermedi. Çalışmada ayrıca böbrek fonksiyonlarıyla ilişkili belirli bir DNA belirtecinde de olumlu yönde iyileşme kaydedildi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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