En Zeki Sürücülerin Kullandığı Otomobil Markası Açıklandı
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Birleşik Krallık'ta 2 bin sürücünün katıldığı bir araştırma, otomobil markaları ile IQ puanları arasında dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre bazı markaların sürücüleri ortalamanın üzerinde puan alırken, listenin zirvesine yerleşen marka ise şaşırttı. Uzmanlar ise bu bulguların kesin bilimsel kanıt olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.
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Altınızdaki otomobil, zeka seviyeniz hakkında ipucu verebilir mi?
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Araştırmanın sonuçlarına göre listenin zirvesinde Volvo yer aldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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