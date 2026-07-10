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En Zeki Sürücülerin Kullandığı Otomobil Markası Açıklandı

En Zeki Sürücülerin Kullandığı Otomobil Markası Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 14:01
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Birleşik Krallık'ta 2 bin sürücünün katıldığı bir araştırma, otomobil markaları ile IQ puanları arasında dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre bazı markaların sürücüleri ortalamanın üzerinde puan alırken, listenin zirvesine yerleşen marka ise şaşırttı. Uzmanlar ise bu bulguların kesin bilimsel kanıt olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

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Altınızdaki otomobil, zeka seviyeniz hakkında ipucu verebilir mi?

Altınızdaki otomobil, zeka seviyeniz hakkında ipucu verebilir mi?

Birleşik Krallık'ta 2 bin sürücünün katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma, otomobil markaları ile IQ puanları arasında dikkat çeken bir ilişki ortaya koydu. Sonuçlar sosyal medyada ve otomotiv dünyasında geniş yankı uyandırırken, uzmanlar ise bulguların kesin bilimsel kanıt olarak değerlendirilmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmada, farklı otomobil markalarını kullanan 2 bin sürücü önce standart bir IQ testine tabi tutuldu. Daha sonra katılımcıların kullandıkları araç markalarıyla test sonuçları karşılaştırılarak marka bazında ortalama IQ puanları hesaplandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre listenin zirvesinde Volvo yer aldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre listenin zirvesinde Volvo yer aldı.

Volvo sürücülerinin ortalama IQ puanı 115 olarak ölçüldü. Bu değer, genel kabul gören dünya IQ ortalamasının üzerinde bulunuyor.

Araştırmayı yürüten kurumun sözcüsü Tim Agnew, toplumda uzun süredir Volvo sürücülerinin daha mantıklı ve temkinli kişiler olduğuna yönelik bir algı bulunduğunu belirterek, elde edilen sonuçların bu algıyı destekler nitelikte olduğunu ifade etti.

Volvo'nun ardından ikinci sırada Skoda yer alırken ortalama IQ puanı 113 olarak kaydedildi. Tesla ve Toyotakullanıcıları 112 puanla aynı sırayı paylaşırken, Honda sürücüleri ise 111 puan ortalamasıyla listenin üst sıralarında yer aldı.

Araştırmada yalnızca yüksek puan alan markalar değil, listenin alt sıralarında bulunan markalar da dikkat çekti. Sonuçlara göre BMW ve MINI sürücülerinin ortalama IQ puanı 87 olarak hesaplandı. Bu iki markayı Land RoverVauxhall ve Fiat takip etti.

Uzmanlar ise araştırmanın sonuçlarının ihtiyatla değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Çalışmanın yalnızca 2 bin kişilik sınırlı bir örneklem üzerinde gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken, kullanılan otomobil markası ile bir kişinin zekâ seviyesi arasında doğrudan ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir neden-sonuç ilişkisi kurmanın mümkün olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle bulguların kesin bir bilimsel gerçek olarak değil, istatistiksel bir gözlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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