En Zeki Sürücülerin Kullandığı Otomobil Markası Açıklandı

Volvo sürücülerinin ortalama IQ puanı 115 olarak ölçüldü. Bu değer, genel kabul gören dünya IQ ortalamasının üzerinde bulunuyor.

Araştırmayı yürüten kurumun sözcüsü Tim Agnew, toplumda uzun süredir Volvo sürücülerinin daha mantıklı ve temkinli kişiler olduğuna yönelik bir algı bulunduğunu belirterek, elde edilen sonuçların bu algıyı destekler nitelikte olduğunu ifade etti.

Volvo'nun ardından ikinci sırada Skoda yer alırken ortalama IQ puanı 113 olarak kaydedildi. Tesla ve Toyotakullanıcıları 112 puanla aynı sırayı paylaşırken, Honda sürücüleri ise 111 puan ortalamasıyla listenin üst sıralarında yer aldı.

Araştırmada yalnızca yüksek puan alan markalar değil, listenin alt sıralarında bulunan markalar da dikkat çekti. Sonuçlara göre BMW ve MINI sürücülerinin ortalama IQ puanı 87 olarak hesaplandı. Bu iki markayı Land Rover, Vauxhall ve Fiat takip etti.

Uzmanlar ise araştırmanın sonuçlarının ihtiyatla değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Çalışmanın yalnızca 2 bin kişilik sınırlı bir örneklem üzerinde gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken, kullanılan otomobil markası ile bir kişinin zekâ seviyesi arasında doğrudan ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir neden-sonuç ilişkisi kurmanın mümkün olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle bulguların kesin bir bilimsel gerçek olarak değil, istatistiksel bir gözlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.