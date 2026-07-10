Saç Dökülmesine Karşı Herkesin Kullandığı O Takviye İçin Uzmanlardan Uyarı: "Kötü Fikir"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Saç dökülmesiyle mücadele eden pek çok kişi çözümü biyotin takviyelerinde ve sosyal medyada önerilen doğal yöntemlerde arıyor. Ancak dermatologlar, özellikle yüksek doz biyotin kullanımının sanıldığı kadar masum olmadığını ve bazı sağlık testlerinde yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor. Peki saç dökülmesinde gerçekten işe yarayan tedaviler hangileri?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saç dökülmesiyle mücadele eden birçok kişi çözümü sosyal medyada öne çıkan takviyelerde ve doğal yöntemlerde arıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saç dökülmesinde gerçekten etkili olan tedaviler neler?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın