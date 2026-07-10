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Saç Dökülmesine Karşı Herkesin Kullandığı O Takviye İçin Uzmanlardan Uyarı: "Kötü Fikir"

Saç Dökülmesine Karşı Herkesin Kullandığı O Takviye İçin Uzmanlardan Uyarı: "Kötü Fikir"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 13:20
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Saç dökülmesiyle mücadele eden pek çok kişi çözümü biyotin takviyelerinde ve sosyal medyada önerilen doğal yöntemlerde arıyor. Ancak dermatologlar, özellikle yüksek doz biyotin kullanımının sanıldığı kadar masum olmadığını ve bazı sağlık testlerinde yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor. Peki saç dökülmesinde gerçekten işe yarayan tedaviler hangileri?

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Saç dökülmesiyle mücadele eden birçok kişi çözümü sosyal medyada öne çıkan takviyelerde ve doğal yöntemlerde arıyor.

Saç dökülmesiyle mücadele eden birçok kişi çözümü sosyal medyada öne çıkan takviyelerde ve doğal yöntemlerde arıyor.

Ancak dermatologlar, özellikle yaygın şekilde kullanılan yüksek doz biyotin takviyelerinin sanıldığı kadar masum olmadığını ve bilimsel kanıtı zayıf uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Peki uzmanların 'kötü fikir' olarak nitelendirdiği yöntem hangisi? Saç dökülmesinde gerçekten işe yarayan tedaviler neler? İşte uzmanların uyarıları...

Doktorların 'kötü fikir' dediği saç dökülmesi tedavisi ne?

Son yıllarda saç dökülmesine karşı en popüler çözümlerden biri, yüksek doz biyotin takviyelerini çeşitli bitkisel yağlarla birlikte kullanmak oldu. Ancak dermatologlar, bu yaklaşımın çoğu kişi için bilimsel bir temele dayanmadığını belirtiyor.

2024 yılında yayımlanan American Academy of Dermatology (AAD) rehberine göre, günlük 5 mg ve üzeri biyotin takviyeleri özellikle tiroid hormonları başta olmak üzere bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını bozabiliyor. Bu durum yanlış tanılara ve gereksiz tedavilere neden olabiliyor.

Uzmanlar ayrıca biyotin eksikliğinin toplumda oldukça nadir görüldüğünü, bu nedenle saç dökülmesi yaşayan herkesin rutin olarak biyotin kullanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını vurguluyor.

Saç dökülmesinde gerçekten etkili olan tedaviler neler?

Saç dökülmesinde gerçekten etkili olan tedaviler neler?

Dermatologlara göre tedavinin başarısı, saç dökülmesinin nedenine göre değişiyor. Bu nedenle öncelikle altta yatan sebebin belirlenmesi gerekiyor.

Bilimsel çalışmalarla etkinliği desteklenen başlıca tedaviler şunlar:

  • Topikal minoksidil: Erkek ve kadın tipi saç dökülmesinde etkinliği en güçlü kanıtlarla desteklenen tedaviler arasında yer alıyor.

  • PRP (Platelet Rich Plasma): Uygun hastalarda destekleyici tedavi olarak uygulanabiliyor.

  • Oral finasterid: Erkek tipi saç dökülmesinde etkili olsa da olası yan etkileri nedeniyle mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı.

2023 yılında Journal of the American Academy of Dermatology dergisinde yayımlanan kapsamlı derleme de, minoksidilin saç dökülmesini yavaşlatmada en yüksek kanıt düzeyine sahip ilaçlardan biri olduğunu doğruluyor.

Saç dökülmesinin altında farklı sağlık sorunları olabilir

Uzmanlar, saç dökülmesinin tek başına kozmetik bir problem olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Demir eksikliği anemisi, tiroid hastalıkları, hormonal değişiklikler, yoğun stres, bazı ilaçlar ve otoimmün hastalıklar da saç dökülmesine yol açabiliyor. Bu nedenle yalnızca takviye kullanmak yerine, altta yatan nedenin araştırılması uzun vadede çok daha etkili sonuç verebiliyor.

Ne zaman dermatoloğa başvurulmalı?

Uzmanlar aşağıdaki durumlarda vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulmasını öneriyor:

  • Günlük yaklaşık 100 telden fazla saç dökülmesi

  • Belirli bölgelerde belirgin seyrelme veya açılma

  • Kaş ve kirpiklerde de dökülme görülmesi

  • Ani başlayan yoğun saç kaybı

Bu belirtiler bazı durumlarda alopesi areatalupus, tiroid hastalıkları veya diğer hormonal rahatsızlıkların ilk işaretlerinden biri olabiliyor.

Dermatologlar, sosyal medyada popülerleşen ancak bilimsel olarak yeterince desteklenmeyen ürünlerin bilinçsiz kullanımının hem doğru tanının gecikmesine hem de alerjik reaksiyon gibi istenmeyen sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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