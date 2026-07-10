Saç Dökülmesine Karşı Herkesin Kullandığı O Takviye İçin Uzmanlardan Uyarı: "Kötü Fikir"

Ancak dermatologlar, özellikle yaygın şekilde kullanılan yüksek doz biyotin takviyelerinin sanıldığı kadar masum olmadığını ve bilimsel kanıtı zayıf uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Peki uzmanların 'kötü fikir' olarak nitelendirdiği yöntem hangisi? Saç dökülmesinde gerçekten işe yarayan tedaviler neler? İşte uzmanların uyarıları...

Doktorların 'kötü fikir' dediği saç dökülmesi tedavisi ne?

Son yıllarda saç dökülmesine karşı en popüler çözümlerden biri, yüksek doz biyotin takviyelerini çeşitli bitkisel yağlarla birlikte kullanmak oldu. Ancak dermatologlar, bu yaklaşımın çoğu kişi için bilimsel bir temele dayanmadığını belirtiyor.

2024 yılında yayımlanan American Academy of Dermatology (AAD) rehberine göre, günlük 5 mg ve üzeri biyotin takviyeleri özellikle tiroid hormonları başta olmak üzere bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını bozabiliyor. Bu durum yanlış tanılara ve gereksiz tedavilere neden olabiliyor.

Uzmanlar ayrıca biyotin eksikliğinin toplumda oldukça nadir görüldüğünü, bu nedenle saç dökülmesi yaşayan herkesin rutin olarak biyotin kullanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını vurguluyor.