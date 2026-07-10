Bağırsak Sağlığınızla İlgili Çoğu İnsanın Görmezden Geldiği 1 Beklenmedik Belirti
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Kaynak: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles...
Bağırsak sağlığının yalnızca sindirim sistemini etkilediğini düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre ciltte aniden ortaya çıkan bazı değişimler, bağırsak mikrobiyomundaki dengesizliğin ilk işaretlerinden biri olabilir. İşte doktorların dikkat çektiği, çoğu kişinin fark etmediği o beklenmedik belirti.
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Bağırsak sağlığı denildiğinde akla ilk olarak şişkinlik, kabızlık ya da ishal gibi sindirim sistemi belirtileri geliyor.
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Bağırsak ve cilt arasındaki bağlantı nasıl çalışıyor?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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