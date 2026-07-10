Bağırsak Sağlığınızla İlgili Çoğu İnsanın Görmezden Geldiği 1 Beklenmedik Belirti

Ancak uzmanlara göre bağırsaklarda yaşanan sorunlar yalnızca sindirim sistemini etkilemiyor. Gastroenterologlar, birçok kişinin fark etmediği bir işaretin ciltte ortaya çıkan ani değişimler olduğunu belirtiyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar da bağırsak ve cilt arasında güçlü bir biyolojik bağ bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bağırsak sağlığının beklenmedik işareti: Ciltte yaşanan değişimler

Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca faydalı mikroorganizma, yani bağırsak mikrobiyotası, yalnızca sindirimi değil bağışıklık sistemini ve iltihaplanma mekanizmalarını da doğrudan etkiliyor. Mikrobiyotadaki dengenin bozulması ise vücudun farklı bölgelerinde çeşitli belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Uzmanlara göre özellikle nedeni açıklanamayan akne, egzama, rosacea ve cilt hassasiyetindeki artış, bazı kişilerde bağırsak sağlığındaki bozulmanın ilk sinyallerinden biri olabiliyor. Elbette her cilt problemi bağırsak kaynaklı değildir. Ancak cilt sorunlarıyla birlikte sindirim şikayetleri de görülüyorsa altta yatan nedenin araştırılması önem taşıyor.