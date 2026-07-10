article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bağırsak Sağlığınızla İlgili Çoğu İnsanın Görmezden Geldiği 1 Beklenmedik Belirti

Bağırsak Sağlığınızla İlgili Çoğu İnsanın Görmezden Geldiği 1 Beklenmedik Belirti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 09:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bağırsak sağlığının yalnızca sindirim sistemini etkilediğini düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre ciltte aniden ortaya çıkan bazı değişimler, bağırsak mikrobiyomundaki dengesizliğin ilk işaretlerinden biri olabilir. İşte doktorların dikkat çektiği, çoğu kişinin fark etmediği o beklenmedik belirti.

Kaynak: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bağırsak sağlığı denildiğinde akla ilk olarak şişkinlik, kabızlık ya da ishal gibi sindirim sistemi belirtileri geliyor.

Bağırsak sağlığı denildiğinde akla ilk olarak şişkinlik, kabızlık ya da ishal gibi sindirim sistemi belirtileri geliyor.

Ancak uzmanlara göre bağırsaklarda yaşanan sorunlar yalnızca sindirim sistemini etkilemiyor. Gastroenterologlar, birçok kişinin fark etmediği bir işaretin ciltte ortaya çıkan ani değişimler olduğunu belirtiyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar da bağırsak ve cilt arasında güçlü bir biyolojik bağ bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bağırsak sağlığının beklenmedik işareti: Ciltte yaşanan değişimler

Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca faydalı mikroorganizma, yani bağırsak mikrobiyotası, yalnızca sindirimi değil bağışıklık sistemini ve iltihaplanma mekanizmalarını da doğrudan etkiliyor. Mikrobiyotadaki dengenin bozulması ise vücudun farklı bölgelerinde çeşitli belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Uzmanlara göre özellikle nedeni açıklanamayan akne, egzama, rosacea ve cilt hassasiyetindeki artış, bazı kişilerde bağırsak sağlığındaki bozulmanın ilk sinyallerinden biri olabiliyor. Elbette her cilt problemi bağırsak kaynaklı değildir. Ancak cilt sorunlarıyla birlikte sindirim şikayetleri de görülüyorsa altta yatan nedenin araştırılması önem taşıyor.

Bağırsak ve cilt arasındaki bağlantı nasıl çalışıyor?

Bağırsak ve cilt arasındaki bağlantı nasıl çalışıyor?

Bilim insanlarının 'bağırsak-cilt ekseni' olarak adlandırdığı sistem, bağırsaklarda meydana gelen değişimlerin bağışıklık sistemi aracılığıyla cildi etkileyebileceğini gösteriyor.

Harvard Medical School Gastroenteroloji Bölümü'nün paylaştığı bilgilere göre bağırsak mikrobiyotasındaki çeşitliliğin azalması, inflamasyonu artıran bazı maddelerin kana karışmasına neden olabiliyor. Bu durum da cildin koruyucu bariyerini zayıflatarak hassasiyet, kızarıklık ve kronik cilt hastalıklarının alevlenmesine katkıda bulunabiliyor.

2022 yılında Journal of Investigative Dermatology dergisinde yayımlanan sistematik derleme de irritabl bağırsak sendromu (IBS) bulunan bireylerde rosacea görülme sıklığının sağlıklı kişilere göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bağırsak mikrobiyomundaki değişimlerin bazı cilt hastalıklarının gelişiminde rol oynayabileceğini belirtiyor.

Cilt dışında hangi belirtiler bağırsak sağlığıyla ilişkili olabilir?

Gastroenterologlar, bağırsak dengesizliğinin yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı kalmadığını vurguluyor. Aşağıdaki belirtiler de bazı kişilerde bağırsak mikrobiyomundaki değişimlerle ilişkili olabiliyor:

  • Sürekli yorgunluk ve enerji düşüklüğü

  • Nedeni açıklanamayan ruh hali değişiklikleri

  • Beyin sisi olarak tanımlanan dikkat ve odaklanma güçlüğü

  • Uyku kalitesinde bozulma

  • Eklem ağrıları

  • Tekrarlayan şişkinlik ve gaz şikayetleri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın