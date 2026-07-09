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Yeni Fobinin Kilidi Açıldı: Serinlemek İçin Pencereyi Açık Bıraktı, Evine Peçeli Baykuş Girdi

Yeni Fobinin Kilidi Açıldı: Serinlemek İçin Pencereyi Açık Bıraktı, Evine Peçeli Baykuş Girdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 15:00

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Sıcak havalarda serinlemek için pencereyi açık bırakmak birçok kişinin tercih ettiği bir yöntem. Ancak Trabzon'da bir vatandaşın başına gelen olay, bunun bazen beklenmedik sürprizlere yol açabileceğini gösterdi. Eve giren peçeli baykuş hem ev sahibini şaşkına çevirdi hem de sosyal medyada ilgi gören görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Trabzon'da sıcak havadan bunalan bir vatandaş, gece serinlemek amacıyla pencereyi açık bırakarak uyudu.

Trabzon'da sıcak havadan bunalan bir vatandaş, gece serinlemek amacıyla pencereyi açık bırakarak uyudu.

Ancak sabah saatlerine doğru eve giren peçeli baykuş, ev sahibine beklenmedik anlar yaşattı.

Bir süre evin içinde uçan baykuş, hem şaşkınlığa hem de ilginç görüntülere neden oldu.

'Eve bir baykuş girmediydi o da girdi ya. Ulan ne biçim adamsın ya.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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