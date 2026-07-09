Yeni Fobinin Kilidi Açıldı: Serinlemek İçin Pencereyi Açık Bıraktı, Evine Peçeli Baykuş Girdi

Ancak sabah saatlerine doğru eve giren peçeli baykuş, ev sahibine beklenmedik anlar yaşattı.

Bir süre evin içinde uçan baykuş, hem şaşkınlığa hem de ilginç görüntülere neden oldu.

'Eve bir baykuş girmediydi o da girdi ya. Ulan ne biçim adamsın ya.'