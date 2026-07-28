İkinci Nurseli İdiz Vakası: Ankara'da Bir Taksiciye "Giresun" Sürprizi

Nurseli İdiz'in meşhur taksi hikayesini bilmeyen yoktur. Erzincan turnesindeyken oyunun yönetmeni Can Gürzap’la kavga edip uçağı bile beklemeden İstanbul'a dönme kararı alan sanatçı, kızgınlıkla bindiği taksiye direkt 'Nişantaşı' diyerek şoförüne hayatının şokunu yaşatmıştı. Yolculuk sırasında kızını arayıp 'Taksici beyefendi çok yorulacak, adama yemek yedirelim, biber dolması pişirin' diyerek evde hazırlık yaptıran İdiz, İstanbul'a vardıklarında taksiciyi evinde ağırlayıp yemeğini yedirdikten ve parasını ödedikten sonra tekrar Erzincan'a uğurladığını anlatmıştı. Benzer bir olay da Ankara'da yaşandı.

Ankara'da taksicilik yapan Adem Kaya, aracına binen iki yolcunun 'Giresun' talebini ilk başta ildeki Giresun Caddesi olarak algıladı. Yolcuların caddeden değil doğrudan Giresun ilinden bahsettiğini anlayan Kaya, aracına ve kendine güvenerek Karadeniz'e doğru yola çıktı. Kaya, 28 bin 591 TL tutan yolculuğun detaylarını anlattı.