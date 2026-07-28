article/comments
article/share
Haberler
Video
İkinci Nurseli İdiz Vakası: Ankara'da Bir Taksiciye "Giresun" Sürprizi

İkinci Nurseli İdiz Vakası: Ankara'da Bir Taksiciye "Giresun" Sürprizi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.07.2026 - 21:30

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Nurseli İdiz'in meşhur taksi hikayesini bilmeyen yoktur. Erzincan turnesindeyken oyunun yönetmeni Can Gürzap’la kavga edip uçağı bile beklemeden İstanbul'a dönme kararı alan sanatçı, kızgınlıkla bindiği taksiye direkt 'Nişantaşı' diyerek şoförüne hayatının şokunu yaşatmıştı. Yolculuk sırasında kızını arayıp 'Taksici beyefendi çok yorulacak, adama yemek yedirelim, biber dolması pişirin' diyerek evde hazırlık yaptıran İdiz, İstanbul'a vardıklarında taksiciyi evinde ağırlayıp yemeğini yedirdikten ve parasını ödedikten sonra tekrar Erzincan'a uğurladığını anlatmıştı. Benzer bir olay da Ankara'da yaşandı. 

Ankara'da taksicilik yapan Adem Kaya, aracına binen iki yolcunun 'Giresun' talebini ilk başta ildeki Giresun Caddesi olarak algıladı. Yolcuların caddeden değil doğrudan Giresun ilinden bahsettiğini anlayan Kaya, aracına ve kendine güvenerek Karadeniz'e doğru yola çıktı. Kaya, 28 bin 591 TL tutan yolculuğun detaylarını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taksiyle şehirler arası yolculuk yapmak Türkiye'de oldukça nadir rastlanan bir durum.

Taksiyle şehirler arası yolculuk yapmak Türkiye'de oldukça nadir rastlanan bir durum.

Özellikle yüzlerce kilometrelik uzun mesafelerde sürücülerin en büyük endişesi yolculuk sonunda ödemeyi alıp alamayacakları konusu. Ankara ile Giresun arasındaki yaklaşık 700 kilometrelik mesafe, normal bir taksi yolculuğunun sınırlarını fazlasıyla aşıyor. Fakat bazen bilet fiyatları, kişi başına düşecek ücret ve konfor göz önünde bulundurulduğunda pek de tuhaf bir durum olmayabiliyor. 

Adem Kaya'nın aktardığına göre, yolculuk sonunda taksimetre tam 28 bin 591 TL tuttu. Yol boyunca yolcuların kendisine oldukça iyi davrandığını, hatta yemek ısmarladıklarını anlatan taksici, yolculuk boyunca hem heyecan hem de parayı alamama korkusu yaşadığını da belirtti.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın