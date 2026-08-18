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Okuma Provası Gerçekleşti: Nemlizade'nin Yeni Sezonu Kapıda!

Okuma Provası Gerçekleşti: Nemlizade'nin Yeni Sezonu Kapıda!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 15:13 Son Güncelleme: 18.08.2026 - 15:14
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YouTube'da geçtiğimiz sezon adından sıkça bahsettiren mahalle komedisi Nemlizade, ikinci sezonun hazırlıklarına start verdi. Exxen dizisinin okuma provası tamamlanırken, oyuncu kadrosu da afiş çekimi için sette buluştu. Peki mahallede bu kez hangi absürt olaylar bizi bekliyor?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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YouTube'da geçtiğimiz sezon adından sıkça bahsettiren mahalle komedisi "Nemlizade", ikinci sezon telaşına şimdiden girdi.

YouTube'da geçtiğimiz sezon adından sıkça bahsettiren mahalle komedisi "Nemlizade", ikinci sezon telaşına şimdiden girdi.

Exxen'in dizisi için okuma provası tamamlanırken, oyuncular afiş çekimi için de kamera karşısına geçmiş bulundu.

Hazırlıkların resmen başlamış olması, mahallede bu sefer hangi tuhaflıkların peşine düşüleceğini merak konusu haline getirdi bile.

Dizinin geçtiği yer değişmiyor: İstanbul'un eski bir semti.

Dizinin geçtiği yer değişmiyor: İstanbul'un eski bir semti.

Kara mizahla mockumentary tarzını bir araya getiren 'Nemlizade', ilk sezonda olduğu gibi absürt ama bir yanıyla tanıdık gelen hikayeler anlatmaya devam edecek.

Dizinin yapımcı koltuğunda Jaki Baruh ve Tolga Yolcu otururken, senaryo Onur Gökçek imzası taşıyor.

Dizinin yapımcı koltuğunda Jaki Baruh ve Tolga Yolcu otururken, senaryo Onur Gökçek imzası taşıyor.

Yönetmenlik ise Ercan Eyigün'ün elinde. Kadroda geçen sezonun isimleri büyük ölçüde yerinde: Onur Gökçek, Ahmet Arslan, Tuğba Kürükoğlu İkbal, Kerim Ürün, Adem Türker, Samet Gürsel, Ahmet Saim Acıoğlu, Ali Rıza Tanyeli ve Murat Onur Öner.

Yeni sezon için tarih henüz netleşmedi ama "Nemlizade" yakında yalnızca Exxen'de!

Yeni sezon için tarih henüz netleşmedi ama "Nemlizade" yakında yalnızca Exxen'de!
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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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