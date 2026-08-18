Okuma Provası Gerçekleşti: Nemlizade'nin Yeni Sezonu Kapıda!
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YouTube'da geçtiğimiz sezon adından sıkça bahsettiren mahalle komedisi "Nemlizade", ikinci sezon telaşına şimdiden girdi.
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Dizinin geçtiği yer değişmiyor: İstanbul'un eski bir semti.
Dizinin yapımcı koltuğunda Jaki Baruh ve Tolga Yolcu otururken, senaryo Onur Gökçek imzası taşıyor.
Yeni sezon için tarih henüz netleşmedi ama "Nemlizade" yakında yalnızca Exxen'de!
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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