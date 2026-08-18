Okuma Provası Gerçekleşti: Nemlizade'nin Yeni Sezonu Kapıda!

YouTube'da geçtiğimiz sezon adından sıkça bahsettiren mahalle komedisi Nemlizade, ikinci sezonun hazırlıklarına start verdi. Exxen dizisinin okuma provası tamamlanırken, oyuncu kadrosu da afiş çekimi için sette buluştu. Peki mahallede bu kez hangi absürt olaylar bizi bekliyor?