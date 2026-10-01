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İlk Konserinizin Biletini Hâlâ Saklıyor Musunuz? Artık Passo Hatıra Bilet Var!

etiket İlk Konserinizin Biletini Hâlâ Saklıyor Musunuz? Artık Passo Hatıra Bilet Var!

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Onedio Content - Onedio Editörü
02.10.2026 - 00:38
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Bazı etkinlikler vardır; üzerinden yıllar geçse de ilk şarkıyı ya da arkadaşlarınla o gün yaşadığın heyecanı unutmazsın. Peki o güne ait biletin de hatıranın bir parçası olarak seninle kalabilse? Passo Hatıra Bilet tam olarak bunu yapıyor: Katıldığın etkinliğin biletini dijital bir hatıraya dönüştürüyor.

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Şimdi geçmişte katıldığın ve “Keşke o güne tekrar dönebilsem” dediğin bir etkinliği düşün.

Belki yıllardır canlı dinlemek istediğin sanatçının konseriydi, belki de arkadaşlarınla günlerce konuştuğun bir festival…

Etkinlik birkaç saat sürdü, eve döndün, ertesi sabah hayat kaldığı yerden devam etti. Ama o gün yaşadıkların hâlâ seninle.

İlk Konserinizin Biletini Hala Saklıyor musunuz?

İlk Konserinizin Biletini Hala Saklıyor musunuz?

Çekmecelerin, kitapların ya da eski kutuların arasından yıllar sonra çıkan konser biletlerini hatırla. 

Küçücük bir kâğıt parçası aslında. Ama üzerine baktığında bir anda o güne ışınlanabiliyorsun.

“Bu konserde en sevdiğim şarkıyı ilk kez canlı dinlemiştim.”

“Bu festivale bütün arkadaş grubu birlikte gitmiştik.”

Sonra biletler dijitalleşti. Etkinliğe girmek çok daha pratik hale geldi ama bu kez o küçük hatıralar telefon ekranlarında kaldı.

Peki dijital çağda biletlerini yeniden birer hatıraya dönüştürmek mümkün olsaydı?

Passo Hatıra Bilet Tam Burada Devreye Giriyor

Passo Hatıra Bilet Tam Burada Devreye Giriyor

Passo, Hatıra Bilet ile etkinlik biletini yalnızca o gün kapıdan geçmek için kullandığın bir araç olmaktan çıkarıp etkinlik sonrasında da saklayabileceğin dijital bir hatıraya dönüştürüyor.

Üstelik mantığı oldukça basit.

Passo'da Hatıra Bilet özelliği bulunan konser, tiyatro ve diğer etkinliklerden birini seçiyorsun. Biletini satın alırken Hatıra Bilet seçeneğini aktifleştirebiliyor veya uygun dijital biletini daha sonra Hatıra Bilet'e yükseltebiliyorsun.

Asıl güzel taraflarından biri ise etkinlik sonrasında geliyor.

Biletine Gerçekten “Sana Ait Olan” Bir Detay Eklemek Mümkün

Biletine Gerçekten “Sana Ait Olan” Bir Detay Eklemek Mümkün

Hatıra Bilet'ine o gece çektiğin bir fotoğrafı ekleyerek kişiselleştirebiliyorsun.

Düşünsene…

Aylar sonra telefonunda rastgele fotoğraf aramak yerine o konsere ait Hatıra Bilet'ini açıyorsun ve üzerinde arkadaşlarınla konser sırasında çektiğiniz fotoğraf var.

Böylece elinde yalnızca “16 Eylül, 21.00” yazan eski bir etkinlik bilgisi değil, doğrudan sana ait bir hatıra kalıyor.

Peki Blockchain Teknolojisi Ne Demek?

Peki Blockchain Teknolojisi Ne Demek?

İşin arkasında blokchain teknolojisi bulunuyor. Her Hatıra Bilet blokchain üzerinde benzersiz bir dijital varlık olarak oluşturuluyor ve sahipliği kayıt altında tutuluyor.

Ama kullanıcı tarafında mesele bundan çok daha basit.

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Artık O Güne Ait Saklayabileceğin Dijital Bir Hatıran Var

Artık O Güne Ait Saklayabileceğin Dijital Bir Hatıran Var

Hatıra Bilet'lerin Passo uygulamasındaki “Biletlerim” alanında dijital koleksiyonunun içinde yer alıyor. Böylece zaman içinde gittiğin etkinliklerden kendi küçük koleksiyonunu oluşturabiliyorsun.

Belki yıllar sonra baktığında orada ilk konserin, arkadaşlarınla gittiğin festival ve yıllardır beklediğin sanatçının konseri yan yana duracak.

Çünkü bazı etkinliklere sadece gitmekle kalmaz, onları sonsuza kadar saklarız.

Bir sonraki “İyi ki oradaydım” diyeceğin anı sadece yaşamakla kalma, onu ölümsüzleştir. Passo'daki Hatıra Bilet özellikli etkinlikleri keşfet ve kendi dijital koleksiyonunu oluşturmaya başla.

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