İlk Konserinizin Biletini Hâlâ Saklıyor Musunuz? Artık Passo Hatıra Bilet Var!
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Bazı etkinlikler vardır; üzerinden yıllar geçse de ilk şarkıyı ya da arkadaşlarınla o gün yaşadığın heyecanı unutmazsın. Peki o güne ait biletin de hatıranın bir parçası olarak seninle kalabilse? Passo Hatıra Bilet tam olarak bunu yapıyor: Katıldığın etkinliğin biletini dijital bir hatıraya dönüştürüyor.
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Şimdi geçmişte katıldığın ve “Keşke o güne tekrar dönebilsem” dediğin bir etkinliği düşün.
Belki yıllardır canlı dinlemek istediğin sanatçının konseriydi, belki de arkadaşlarınla günlerce konuştuğun bir festival…
Etkinlik birkaç saat sürdü, eve döndün, ertesi sabah hayat kaldığı yerden devam etti. Ama o gün yaşadıkların hâlâ seninle.
İlk Konserinizin Biletini Hala Saklıyor musunuz?
Passo Hatıra Bilet Tam Burada Devreye Giriyor
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Artık O Güne Ait Saklayabileceğin Dijital Bir Hatıran Var
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