İlk Konserinizin Biletini Hâlâ Saklıyor Musunuz? Artık Passo Hatıra Bilet Var!

Passo, Hatıra Bilet ile etkinlik biletini yalnızca o gün kapıdan geçmek için kullandığın bir araç olmaktan çıkarıp etkinlik sonrasında da saklayabileceğin dijital bir hatıraya dönüştürüyor.

Üstelik mantığı oldukça basit.

Passo'da Hatıra Bilet özelliği bulunan konser, tiyatro ve diğer etkinliklerden birini seçiyorsun. Biletini satın alırken Hatıra Bilet seçeneğini aktifleştirebiliyor veya uygun dijital biletini daha sonra Hatıra Bilet'e yükseltebiliyorsun.

Asıl güzel taraflarından biri ise etkinlik sonrasında geliyor.