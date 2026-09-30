Hayatında Hiç Stand-Up Gösterisine Gitmemiş Olanlara 8 Maddede Bilet Aldırıyoruz!
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Toplanın bu sefer bolca gülmeye gidiyoruz. Eğer hayatınızda hiç stand-up gösterisine gidip katıla katıla gülmediyseniz bu içerik tam size göre. Gelin birlikte o keyfinize keyif katacak stand-up gösterisine bilet alalım!
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1. Öncelikle ön yargıları bir kenarıya bırakın.
2. Komedyen size bulaşır diye korkuyorsanız sıranızı ona göre seçin.
3. Gösterideki doğaçlamaların yerini kaydedilmiş videolar tutamaz.
4. Gösterideki tek odak şakalar değildir.
5. Daha küçük çaplı gösteriler ile başlayın.
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6. Gülmenin sosyal bulaşılıcılığını keşfedin.
7. Sıradan bir akşamı bir anda eğlenceli bir akşama döndürün.
8. Dijital detoksun en keyifli halini deneyin.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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