Hayatında Hiç Stand-Up Gösterisine Gitmemiş Olanlara 8 Maddede Bilet Aldırıyoruz!

En öne oturup komedyenin hedefi olmaktan korkuyorsanız ikinci, üçüncü veya daha arka sıraları seçebilirsiniz. Böylece hem sahnede nefes alıp verişini duyacak kadar yakın olup hem de spot ışıklarının altında gerilmeyeceksiniz. Çok iyi değil mi?