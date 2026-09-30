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Hayatında Hiç Stand-Up Gösterisine Gitmemiş Olanlara 8 Maddede Bilet Aldırıyoruz!

etiket Hayatında Hiç Stand-Up Gösterisine Gitmemiş Olanlara 8 Maddede Bilet Aldırıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
30.09.2026 - 12:01
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Toplanın bu sefer bolca gülmeye gidiyoruz. Eğer hayatınızda hiç stand-up gösterisine gidip katıla katıla gülmediyseniz bu içerik tam size göre. Gelin birlikte o keyfinize keyif katacak stand-up gösterisine bilet alalım!

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1. Öncelikle ön yargıları bir kenarıya bırakın.

'Gülmek için bilet mi alınır?' demeyin sakın... Kulaklığı takıp evde izlediğiniz özel gösterilerle canlı performansın o odadaki enerji alışverişi tamamen başka bir dünya. Hep birlikte o atmosferde gülmek ruhunuza da çok iyi gelecek.

2. Komedyen size bulaşır diye korkuyorsanız sıranızı ona göre seçin.

En öne oturup komedyenin hedefi olmaktan korkuyorsanız ikinci, üçüncü veya daha arka sıraları seçebilirsiniz. Böylece hem sahnede nefes alıp verişini duyacak kadar yakın olup hem de spot ışıklarının altında gerilmeyeceksiniz. Çok iyi değil mi?

3. Gösterideki doğaçlamaların yerini kaydedilmiş videolar tutamaz.

YouTube'da yedi kez izlediğiniz bir komedyenin canlı performansına gitseniz bile, o an salondan aldığı reaksiyonla şekillenen doğaçlamalar sayesinde ezber bozan yepyeni bir set izlersiniz.

4. Gösterideki tek odak şakalar değildir.

Gösteri başlamadan önceki o yarım saatlik salon uğultusu, yabancıların mırıltısı ve ortak bir kahkahaya hazırlanma hissi sinema salonlarından çok daha sıcak bir sosyal ritüeldir. Ve inanın bir kere gittikten sonra bağımlısı olacaksınız.

5. Daha küçük çaplı gösteriler ile başlayın.

Büyük arenacılar yerine şehrinizdeki küçük kulüplerin açık mikrofon veya deneme geceleri biletleriyle işe başlayıp küçük bütçeyle devasa bir eğlence yakalayabilirsiniz. Ve yeni gösteri yapan kişileri de siz keşfetmiş olursunuz!

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6. Gülmenin sosyal bulaşılıcılığını keşfedin.

Evde tek başınıza ekrana gülümsemekle, yüzlerce insanla aynı anda kahkahaya boğulup salonun tavanını titrettiğiniz o anın enerjisi fiziksel olarak endorfin patlaması yaşatır.

7. Sıradan bir akşamı bir anda eğlenceli bir akşama döndürün.

Mesai bitimi 'Bugün ne yapsak?' sıkıntısına saplanmaya hiç gerek yok. Bunun yerine iki saatlik kompakt, kafayı tamamen boşaltan ve ertesi gün işe dinlenmiş hissettiren nokta atışı bir kaçamaktır.

8. Dijital detoksun en keyifli halini deneyin.

İki saat boyunca telefonunuzu çantanın dibine gömmek zorundasınızdır çünkü sahne kuralları nettir. O iki saat içinde ne e-posta ne de sosyal medya stresi kalır, güvenin bize!

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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