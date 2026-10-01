Hatıra Biriktirmeyi Sevenlerin 10 Ortak Özelliği

Bir konser bileti, kurumuş bir çiçek ya da eski bir peçete başkaları için çöp görünse de onlar için özel bir anlam taşır. Ellerine aldıkları her küçük nesne, onları anında o anın yaşandığı güne ve hisse geri götürür. Zaman geçer ama o objeler sayesinde yaşadıkları anılar her zaman taze ve canlı kalır.