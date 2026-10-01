Hatıra Biriktirmeyi Sevenlerin 10 Ortak Özelliği
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Eğer sen de eski fotoğrafları silmeye kıyamayan, küçük bir bileti bile yıllarca saklayanlardansan yalnız değilsin. Çünkü bazı insanlar için bir eşyanın değeri, fiyatından değil taşıdığı anıdan gelir. Yaşadığın güzel anları tekrar tekrar hatırlamak sana iyi geliyorsa, bu özellikler sana oldukça tanıdık gelecek.
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1. Objeler onlar için birer anı deposudur.
2. Detayları kolayca fark ederler.
3. Passo'nun hatıra biletleri imdatlarına yetişir.
4. Anı yakalamak için bolca fotoğraf çekerler.
5. Nostaljik detaylarda huzur bulurlar.
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6. Hediyelerin hikayesine değer verirler.
7. Sevdikleriyle ilgili detayları asla unutmazlar.
8. Anı kutusu ve günlük tutma alışkanlığı edinirler.
9. Mekanlarla duygusal bağlar kurarlar.
10. Anlatacak renkli hikayeler biriktirirler.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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