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Hatıra Biriktirmeyi Sevenlerin 10 Ortak Özelliği

etiket Hatıra Biriktirmeyi Sevenlerin 10 Ortak Özelliği

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
01.10.2026 - 12:01
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Eğer sen de eski fotoğrafları silmeye kıyamayan, küçük bir bileti bile yıllarca saklayanlardansan yalnız değilsin. Çünkü bazı insanlar için bir eşyanın değeri, fiyatından değil taşıdığı anıdan gelir. Yaşadığın güzel anları tekrar tekrar hatırlamak sana iyi geliyorsa, bu özellikler sana oldukça tanıdık gelecek.

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1. Objeler onlar için birer anı deposudur.

Bir konser bileti, kurumuş bir çiçek ya da eski bir peçete başkaları için çöp görünse de onlar için özel bir anlam taşır. Ellerine aldıkları her küçük nesne, onları anında o anın yaşandığı güne ve hisse geri götürür. Zaman geçer ama o objeler sayesinde yaşadıkları anılar her zaman taze ve canlı kalır.

2. Detayları kolayca fark ederler.

Sıradan bir günde yaşanan küçük ama tatlı bir anı, etraftakilerin gözünden kaçarken onların doğrudan dikkatini çeker. Hayatın koşturmacası içinde herkes teğet geçerken onlar o ince detayları yakalamayı başarır.

3. Passo'nun hatıra biletleri imdatlarına yetişir.

3. Passo'nun hatıra biletleri imdatlarına yetişir.

Passo, seçili etkinliklerin biletlerini dijital dünyaya taşıyor! Blokzincir üzerinde tamamen benzersiz ve sahteciliğe karşı %100 korumalı üretilen bu biletler, sahipliği kalıcı olarak kaydedilen eşsiz birer dijital hatıraya dönüşüyor. Artık fiziksel biletlerin yıpranma veya kaybolma riski olmadan o özel konserin anısı sonsuza dek saklanabiliyor.

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4. Anı yakalamak için bolca fotoğraf çekerler.

Girdikleri her ortamda fotoğraf ve video çekerek yaşadıkları özel anları ileride yeniden hatırlamak üzere kaydederler. Amaçları sosyal medyada beğeni toplamak değil, o anki atmosferi ve hissi dondurup saklamaktır. Yıllar sonra galeriye dönüp baktıklarında aynı tebessümle o günleri yeniden yaşarlar.

5. Nostaljik detaylarda huzur bulurlar.

Eski şarkılar, vintage tasarımlar veya çocukluk yıllarına ait eşyalar günün stresinden uzaklaşmak istediklerinde onlara iyi gelir. Geçmişin o tanıdık ve samimi dokusu, kendilerini güvende ve mutlu hissettiren en özel sığınaktır.

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6. Hediyelerin hikayesine değer verirler.

Maddi değeri yüksek eşyalar yerine el yazısıyla yazılmış samimi bir not veya ortak bir anıyı temsil eden küçük bir hediye onları mutlu eder. Hediyenin fiyatına değil, arkasındaki düşünceye ve yüklenen anlamlara odaklanırlar. Onlar için en değerli armağan, birlikte paylaşılan güzel zamanların simgesidir.

7. Sevdikleriyle ilgili detayları asla unutmazlar.

İnsan ilişkilerine büyük önem verirler; sevdiklerinin aylar önce öylesine söylediği bir cümleyi ya da ilk karşılaştıkları anı dün gibi hatırlarlar. Bu dikkatli yaklaşımları, etraflarındaki insanlara ne kadar değer verdiklerinin en somut göstergesidir.

8. Anı kutusu ve günlük tutma alışkanlığı edinirler.

Evlerinin bir köşesinde sakladıkları anı kutuları veya düzenli tuttukları günlükler sayesinde geçmişi somut olarak yaşatırlar. O kutunun kapağı her açıldığında adeta zamanda kişisel bir yolculuk başlar.

9. Mekanlarla duygusal bağlar kurarlar.

Bir şehri ya da kafeyi sadece konumuyla değil, orada hissettikleri duygular ve yanlarındaki insanlarla birlikte anımsarlar. Adım attıkları her sokakta daha önce dinledikleri bir şarkının ya da yaptıkları derin bir sohbetin izi vardır.

10. Anlatacak renkli hikayeler biriktirirler.

Girdikleri sohbetlerde geçmişte yaşadıkları tatlı anıları paylaşarak ortama her zaman sıcaklık ve keyif katarlar. Söz dönüp dolaşıp mutlaka neşeli bir anıya gelir ve dinleyenleri kendi dünyalarına çekmeyi başarırlar.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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