İstanbullular Fark Etmedi Bile: 6 Günde Başlarının Üzerinden 12.791 Yırtıcı Kuş Geçti

Sayımda leylek ve kara leylekten toplam 944 kuş kaydedildi. Bu kuşlar enerji harcamamak için sıcak hava akımlarıyla süzülerek göç ediyor; deniz üzerinde bu akımlar oluşmadığı için Boğaz gibi en dar geçişleri tercih ediyor. İstanbul'u Avrupa ile Afrika arasındaki en önemli göç koridorlarından biri yapan da bu.