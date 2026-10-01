article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İstanbullular Fark Etmedi Bile: 6 Günde Başlarının Üzerinden 12.791 Yırtıcı Kuş Geçti

İstanbullular Fark Etmedi Bile: 6 Günde Başlarının Üzerinden 12.791 Yırtıcı Kuş Geçti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 12:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da sokaklarda yürüyenlerin çoğu fark etmedi bile ama geçen hafta başlarının üzerinden binlerce yırtıcı kuş geçti.

WWF Türkiye'nin İBB Yaban İstanbul iş birliğiyle 21-26 Eylül'de yaptığı İstanbul Boğazı Yırtıcı Kuş Sayımı'nda 20 türe ait 12.791 yırtıcı kuş ve 944 leylek kayda geçti. İşte Boğaz semalarında görülen türlerden bazları. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızıl akbaba (Gyps fulvus)

Kızıl akbaba (Gyps fulvus)

WWF Türkiye'nin Instagram hesabından, geçtiğimiz hafta, İstanbul Boğazı'nın üzerinden farklı türlerde binlerce yırtıcı kuş geçtiği duyuruldu. Yapılan paylaşımda  'İBB Yaban İstanbul iş birliğiyle, uzman kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve İstanbulluların desteğiyle vatandaş bilimi temelli sayımların devamı niteliğindeki İstanbul Boğazı Yırtıcı Kuş Sayımı’nı 21–26 Eylül tarihleri arasında tamamladık. Küçük orman kartalı, yılan kartalı, şah kartal, küçük akbaba, kızıl akbaba, şahin, gökdoğan gibi toplamda 20 türe ait 12.791 yırtıcı kuşu kaydettik.' ifadelerine yer verildi. Yırtıcı kuşların düzenli olarak sayılması, bu türlerin korunması açısından son derece değerli veriler sunuyor.

İstanbul Boğazı'ndan geçem bu kuşlardan biri de, kanat açıklığı 2,5 metreyi aşabilen kızıl akbaba oldu. Kızıl akbaba, Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşlarından biri. Leşle beslenerek hastalıkların yayılmasını önlediği için doğanın temizlikçisi olarak biliniyor.

Küçük orman kartalı (Clanga pomarina)

Küçük orman kartalı (Clanga pomarina)

Doğu Avrupa'nın ormanlarında üreyen bu kartal, kışı Afrika'da geçiriyor. Sonbaharda İstanbul Boğazı'ndan en çok geçen kartal türlerinden biri.

Küçük kartal (Hieraaetus pennatus)

Küçük kartal (Hieraaetus pennatus)

Avrupa'nın en küçük kartallarından biri. Açık ve koyu renkli olmak üzere iki farklı tüy görünümü bulunuyor; o da kışı Afrika'da geçirmek için Boğaz'ı kullanıyor.

Yılan kartalı (Circaetus gallicus)

Yılan kartalı (Circaetus gallicus)

Adından da anlaşılacağı gibi menüsünün büyük kısmını yılanlar oluşturuyor. Avını ararken havada kanat çırparak bir noktada asılı kalabiliyor.

Şah kartal (Aquila heliaca)

Şah kartal (Aquila heliaca)

Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde 'hassas' kategorisinde yer alıyor. Türkiye'de görmek oldukça zor; bu yüzden sayımda kaydedilmesi ayrı bir önem taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küçük akbaba (Neophron percnopterus)

Küçük akbaba (Neophron percnopterus)

IUCN'ye göre nesli tehlike altında. Taşları alet gibi kullanarak deve kuşu yumurtalarını kırabilen ender kuşlardan biri.

Şahin (Buteo buteo)

Şahin (Buteo buteo)

Türkiye'nin en yaygın yırtıcı kuşlarından biri. Geniş kanatları sayesinde sıcak hava akımlarında uzun süre süzülebiliyor.

Gökdoğan (Falco peregrinus)

Gökdoğan (Falco peregrinus)

Avına dalış yaparken saatte 300 kilometreyi aşan hızıyla dünyanın en hızlı hayvanı olarak biliniyor.

Leylek (Ciconia ciconia)

Leylek (Ciconia ciconia)

Sayımda leylek ve kara leylekten toplam 944 kuş kaydedildi. Bu kuşlar enerji harcamamak için sıcak hava akımlarıyla süzülerek göç ediyor; deniz üzerinde bu akımlar oluşmadığı için Boğaz gibi en dar geçişleri tercih ediyor. İstanbul'u Avrupa ile Afrika arasındaki en önemli göç koridorlarından biri yapan da bu.

Kara leylek (Ciconia nigra)

Kara leylek (Ciconia nigra)

Beyaz akrabasının aksine insanlardan uzak, ormanlık alanlarda yuva yapıyor.

Göçmen kuşlar binlerce kilometrelik yolculukta yaşam alanı kaybı, avcılık ve tarım ilaçları gibi pek çok tehditle karşılaşıyor. WWF Türkiye'ye göre en büyük tehlike ise izole edilmemiş elektrik hatları: Bu hatlar, leylekler ve süzülerek göç eden diğer kuşlar için her yıl ölümcül bir risk oluşturuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın