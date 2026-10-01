İstanbullular Fark Etmedi Bile: 6 Günde Başlarının Üzerinden 12.791 Yırtıcı Kuş Geçti
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İstanbul'da sokaklarda yürüyenlerin çoğu fark etmedi bile ama geçen hafta başlarının üzerinden binlerce yırtıcı kuş geçti.
WWF Türkiye'nin İBB Yaban İstanbul iş birliğiyle 21-26 Eylül'de yaptığı İstanbul Boğazı Yırtıcı Kuş Sayımı'nda 20 türe ait 12.791 yırtıcı kuş ve 944 leylek kayda geçti. İşte Boğaz semalarında görülen türlerden bazları.
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Kızıl akbaba (Gyps fulvus)
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Küçük orman kartalı (Clanga pomarina)
Küçük kartal (Hieraaetus pennatus)
Yılan kartalı (Circaetus gallicus)
Şah kartal (Aquila heliaca)
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Küçük akbaba (Neophron percnopterus)
Şahin (Buteo buteo)
Gökdoğan (Falco peregrinus)
Leylek (Ciconia ciconia)
Kara leylek (Ciconia nigra)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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