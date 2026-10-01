“Moral Hazard” Nedir? Güvence Altında Hissetmenin Davranışlarımızı Değiştirdiği 9 Durum
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hayatın akışı içinde çoğumuz, kendimizi tamamen emniyette hissettiğimiz anlarda biraz daha rahat hareket etmeye başlarız. İktisat ve psikoloji dünyasında “moral hazard” olarak adlandırılan bu durum, aslında oldukça insani bir duyguya dayanır: Arkanızda bir koruma ağının olduğunu bildiğinizde, adımlarınızı atarken biraz daha az endişelenirsiniz.
Güvence altında olmanın getirdiği bu iç rahatlığı, farkında olmadan günlük hayatımızdaki tutumları, küçük alışkanlıkları ve özen düzeyimizi şekillendirebilir. Güvenlik hissinin davranışlarımızı nasıl dönüştürdüğünü gösteren 9 durum:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kasko yaptırınca sürüş tedbirleri zamanla azalır.
2. Şirket bütçesi harcama limitlerini esnetmeye başlar.
3. Kiralık araçlarda kullanım alışkanlıkları biraz daha rahat olur.
4. Sağlık sigortası koruyucu yaşam alışkanlıklarını gevşetebilir.
5. Otomatik yedekleme dosyaları özenle kaydetme ihtiyacını azaltır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Koruyucu kılıflar cihazlara verilen fiziksel özeni düşürür.
7. Güçlü iş güvencesi zamanla çalışma temposunu etkileyebilir.
8. Ev sigortası günlük temel önlemleri unutturabilir.
9. Açık büfe sistemleri tüketim dengesini bozabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın