“Moral Hazard” Nedir? Güvence Altında Hissetmenin Davranışlarımızı Değiştirdiği 9 Durum

Hayatın akışı içinde çoğumuz, kendimizi tamamen emniyette hissettiğimiz anlarda biraz daha rahat hareket etmeye başlarız. İktisat ve psikoloji dünyasında “moral hazard” olarak adlandırılan bu durum, aslında oldukça insani bir duyguya dayanır: Arkanızda bir koruma ağının olduğunu bildiğinizde, adımlarınızı atarken biraz daha az endişelenirsiniz.

Güvence altında olmanın getirdiği bu iç rahatlığı, farkında olmadan günlük hayatımızdaki tutumları, küçük alışkanlıkları ve özen düzeyimizi şekillendirebilir. Güvenlik hissinin davranışlarımızı nasıl dönüştürdüğünü gösteren 9 durum: