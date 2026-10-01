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“Moral Hazard” Nedir? Güvence Altında Hissetmenin Davranışlarımızı Değiştirdiği 9 Durum

etiket “Moral Hazard” Nedir? Güvence Altında Hissetmenin Davranışlarımızı Değiştirdiği 9 Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
01.10.2026 - 13:01
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Hayatın akışı içinde çoğumuz, kendimizi tamamen emniyette hissettiğimiz anlarda biraz daha rahat hareket etmeye başlarız. İktisat ve psikoloji dünyasında “moral hazard” olarak adlandırılan bu durum, aslında oldukça insani bir duyguya dayanır: Arkanızda bir koruma ağının olduğunu bildiğinizde, adımlarınızı atarken biraz daha az endişelenirsiniz.

Güvence altında olmanın getirdiği bu iç rahatlığı, farkında olmadan günlük hayatımızdaki tutumları, küçük alışkanlıkları ve özen düzeyimizi şekillendirebilir. Güvenlik hissinin davranışlarımızı nasıl dönüştürdüğünü gösteren 9 durum:

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1. Kasko yaptırınca sürüş tedbirleri zamanla azalır.

Aracımızın kapsamlı bir sigorta ile korunduğunu bildiğimizde, direksiyon başındaki o yüksek hassasiyet hissi yerini yavaşça bir rahatlığa bırakabilir. Dar bir alana park ederken gösterdiğimiz ekstra özen veya çukurlu yollardan geçerken dikkatimiz, faturanın tek başımıza bize kalmayacağı düşüncesiyle fark ettirmeden esneyebilir.

2. Şirket bütçesi harcama limitlerini esnetmeye başlar.

Kendi cebimizden harcama yaparken bütçemizi korumak adına gösterdiğimiz seçicilik, kurum bütçesinden karşılanan iş seyahatlerinde veya temsil yemeklerinde biraz değişebilir. Maliyet kaygısının kişisel alandan çıkıp kurumsal bir alana kayması, normalde tercih etmeyeceğimiz daha yüksek maliyetli veya konforlu seçeneklere yönelmemizi kolaylaştırabilir.

3. Kiralık araçlarda kullanım alışkanlıkları biraz daha rahat olur.

Kendi aracımızın bakımı, yıpranma payı ve olası tamir masrafları zihnimizin bir köşesinde her zaman bir sorumluluk hissi oluşturur. Ancak tüm sorumluluğu ve hasar riskini sigorta şirketine devrettiğimiz bir kiralık araçta, kasislerden geçerken veya engebeli yollarda ilerlerken gösterdiğimiz sakınma dürtüsü aynı seviyede kalmayabilir.

4. Sağlık sigortası koruyucu yaşam alışkanlıklarını gevşetebilir.

Kapsamlı bir özel sağlık sigortasına sahip olmak, olası tıbbi süreçlerde finansal açıdan güvende hissetmemizi sağlar. Ancak bu güçlü güvence hissi, uzun vadede dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve uyku düzeni gibi koruyucu ve önleyici sağlık alışkanlıklarına vermemiz gereken önemi zihnimizde ikinci plana atabilir.

5. Otomatik yedekleme dosyaları özenle kaydetme ihtiyacını azaltır.

Çalıştığımız belgelerin anlık olarak bulut sunuculara yüklendiğinden ve hiçbir kayıp yaşanmayacağından emin olduğumuzda, dijital düzen sağlama konusundaki hassasiyetimiz azalabilir. Belgeleri isim vererek saklamak veya yanlışlıkla silme riskine karşı dikkatli olmak, sistemin bizim yerimize her şeyi koruduğu fikriyle ihmal edilebilir.

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6. Koruyucu kılıflar cihazlara verilen fiziksel özeni düşürür.

Telefonumuzu ya da tabletimizi darbelere karşı tam korumalı bir kılıf ve ekran koruyucu ile kapladığımızda, cihaza yaklaşımımız değişir. Çıplakken düşmesin diye adeta titizlikle tuttuğumuz o hassas cihazı, korumasına güvendiğimiz an masaya koyarken veya çantamıza atarken çok daha az dikkat gösteririz.

7. Güçlü iş güvencesi zamanla çalışma temposunu etkileyebilir.

İşten çıkarılma riskinin olmadığı ya da olası bir ayrılık durumunda yüksek tazminatların garanti edildiği kurumsal ortamlarda, ilk günlerdeki o yüksek gayret ve motivasyon yerini durağanlığa bırakabilir. Gelecek kaygısının olmaması, işe gösterilen özenin ve üretkenliğin zaman içinde sakinleşmesine yol açabilir.

8. Ev sigortası günlük temel önlemleri unutturabilir.

Evimizdeki tüm eşyaları olası hırsızlık, yangın veya su basması gibi risklere karşı sigortalattığımızda, zihnimizdeki emniyet hissi pekişir. Bu durum, evden kısa süreliğine çıkarken kapıyı iki kez kilitlemek veya pencereleri kontrol etmek gibi sıradan güvenlik adımlarını atlamamıza zemin hazırlayabilir.

9. Açık büfe sistemleri tüketim dengesini bozabilir.

Maliyeti baştan ödenmiş ve sınırları kaldırılmış açık büfe konseptlerinde, tabağımıza aldığımız porsiyonlar genellikle gerçek ihtiyacımızın üzerine çıkar. Yiyeceğin israf olma riski veya maliyeti işletmeye ait olduğu için, tüketim miktarındaki o doğal dengeyi korumakta zorlanabiliriz.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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